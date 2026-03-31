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Минфин упростил переход малого бизнеса на новые налоговые правила

31.03.2026
32
32

Налоги под контролем с Точка Банк

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Правительственная комиссия 30 марта одобрила поправки Минфина к законопроекту №1110069-8. Изменения призваны облегчить малому бизнесу переход на новые налоговые нормы, которые действуют с начала 2026 года. Об этом сообщила газета «Ведомости». 

Что изменилось в НДС

С начала года ставка НДС выросла с 20 до 22%. Теперь платить налог обязаны и предприниматели на УСН с годовой выручкой более 20 млн ₽. При превышении этого лимита бизнес теряет право использовать патентную систему налогообложения (ПСН).

В 2027 году минимальный порог освобождения от НДС снизят до 15 млн ₽, а в 2028 году — до 10 млн ₽. Уже с 2025 года НДС начали платить компании с доходом от 60 млн ₽.

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Льготы для общепита

Для ресторанов, кафе и других предприятий общепита предложены особые условия.

  • Сейчас льгота действует при трёх условиях: доход не превышает лимит, не менее 70% выручки от общепита и зарплаты сотрудников не ниже среднего по отрасли.
  • Минфин предлагает для микробизнеса оставить только два условия: лимит дохода до 60 млн ₽ и долю выручки от общепита.
  • Льгота будет временной — с 1 апреля до 31 декабря 2026 года.

Права на налоговые вычеты

Предприниматели, потерявшие право на ПСН, смогут принять к вычету входной НДС по товарам и услугам, которые ранее не учитывались.

Кроме того, в доход не будут включать проценты по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Эти изменения действуют для предпринимателей с доходом до 60 млн ₽.

Пониженные страховые взносы

Минфин упростил применение пониженных тарифов:

  • Для производственных МСП ставка 7,6% применяется к выплатам выше 1,5 МРОТ.
  • Для ряда отраслей действует единый тариф 15% без ограничений по базе.
  • В список льготных отраслей входят сельское хозяйство, производство продуктов питания, одежды, электроники и лекарств.
  • Предпринимателям разрешили суммировать доходы по основному и дополнительным видам деятельности.

Переход на УСН и другие послабления

  • Предприниматели, совмещавшие ПСН и УСН и превысившие лимиты, смогут перейти на упрощённую систему с начала 2026 года.
  • Можно изменить объект налогообложения, если вовремя уведомить налоговую.
  • Также предлагается освободить от НДС услуги по бесплатному подключению к газовым сетям.

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Минфин упростил налоговые правила для малого бизнеса в 2026 году: НДС, льготы, страховые взносы — Точка Банк