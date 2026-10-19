Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в 2026 году

Коротко Плановые проверки до 2030 года проводят только в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, опасных производственных объектов II класса опасности и гидротехнических сооружений II класса. Остальной малый и средний бизнес из реестра МСП в план проверок не включают. Мораторий не отменяет контроль полностью. Налоговые проверки, валютный и таможенный контроль под него не подпадают. Также сохранились внеплановые проверки, которые назначаются по индикаторам риска, при угрозе вреда жизни и здоровью, по требованию прокурора и в ряде других случаев.

Мораторий касается плановых контрольных (надзорных) мероприятий Роспотребнадзора, Роструда, МЧС, Ростехнадзора и некоторых других ведомств.

Что такое мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки — это временное ограничение, при котором контролирующие ведомства не включают малый и средний бизнес в планы проверок.

Его ввели в 2022 году постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336, чтобы снизить административную нагрузку на предпринимателей, и продлили до 1 января 2030 года.

Мораторий касается плановых контрольных мероприятий в рамках федеральных законов №248-ФЗ и №294-ФЗ, к которым относятся проверки Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и некоторых других органов.

Мораторий не даёт полного освобождения от контроля. Плановые проверки сохраняются для объектов высокой категории риска, а внеплановые назначают по индикаторам риска, при угрозе вреда жизни и здоровью или по требованию прокурора.

Налоговые проверки, валютный и таможенный контроль под мораторий не подпадают и проводятся в обычном порядке.

Какой бизнес не проверяют в 2026 году

Мораторий распространяется на компании и ИП, соответствующие следующим критериям:

Микропредприятия — до 15 человек с доходом до 120 000 000 ₽.

Малые предприятия — до 100 человек с доходом до 800 000 000 ₽.

Средние предприятия — до 250 человек с доходом до 2 000 000 000 ₽.

Проверить свой статус можно по ИНН на сайте налоговой.

Пример проверки категории индивидуального предпринимателя в реестре ФНС

Само по себе включение в реестр МСП не освобождает от плановых проверок. Работает риск-ориентированный подход: чем выше категория риска объекта, тем плотнее контроль.

Согласно п. 11.3 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336, плановые мероприятия до 2030 года проводят только в отношении бизнеса, чья деятельность или производственные объекты отнесены:

к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска;

опасным производственным объектам II класса опасности;

гидротехническим сооружениям II класса.

Категорию риска присваивает контролирующее ведомство по своим критериям. На неё влияют сфера деятельности, класс опасности объекта и история нарушений. Категорию присваивают по критериям конкретного вида контроля. Например, к высокой категории риска могут отнести организации, у которых были нарушения или штрафы за последние три года.

Отдельное правило действует для государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания, отнесённых к чрезвычайно высокому и высокому риску. Согласно п. 11.4 постановления №336, плановую проверку им заменяют обязательным профилактическим визитом, отказаться от которого нельзя.

Какие проверки не проводятся

Под мораторий подпадают плановые контрольные (надзорные) мероприятия (КНМ) в различной форме, например:

документарная проверка;

выездная проверка;

инспекционный визит;

рейдовый осмотр.

Если объект относится к категории риска, при которой плановые проверки сохранились, частота зависит от этой категории и вида контроля. Чем выше риск, тем чаще проводят мероприятия.

Согласно ст. 25 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ, объекты высокого риска по большинству видов контроля проверяют не чаще одного раза в два года. Объекты чрезвычайно высокого риска — от одного до двух плановых КНМ в год. Для категорий ниже высокой плановую проверку, как правило, заменяют профилактическим визитом.

Периодичность и предмет проверки устанавливает положение о соответствующем виде контроля. Поэтому компания одного и того же размера может попасть под плановую проверку Ростехнадзора и при этом не попасть в план Роспотребнадзора. Категории риска по разным видам контроля считаются отдельно.

Категория риска Плановые мероприятия Чрезвычайно высокий Проводятся, периодичность выше остальных категорий Высокий Проводятся, как правило, не чаще одного раза в два года Значительный, средний и умеренный Заменяются профилактическими визитами, за исключением специальных случаев Низкий Плановые проверки не проводятся

Какие проверки не подпадают под мораторий

Мораторий ограничивает только контроль по федеральным законам №248-ФЗ и №294-ФЗ. Остальные виды контроля под мораторий не подпадают.

Налоговые проверки

Налоговые проверки регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации, а не законами о государственном контроле, поэтому под мораторий они не подпадают.

Камеральные проверки по ст. 88 НК РФ проходят по каждой сданной декларации в обычном порядке.

Другие виды контроля

Мораторий не действует на валютный и таможенный контроль. Также мораторий не действует на режим постоянного государственного контроля, который применяется к крупным промышленным объектам и, как правило, не касается большинства МСП.

Сохранились и специальные режимы контроля, например в области использования атомной энергии.

Проводят ли внеплановые проверки во время моратория

Мораторий снижает число плановых мероприятий, но внеплановые проверки сохранились.

С 2025 года порядок внеплановых мероприятий изменился — часть оснований закрепили в Федеральном законе №248-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 28.12.2024 №540-ФЗ. Прежний формат заменили риск-ориентированным подходом.

Инспектор может прийти с внеплановой проверкой, если:

Сработал индикатор риска нарушения обязательных требований.

Есть достоверные данные об угрозе или причинении вреда жизни и здоровью людей.

Возникла угроза чрезвычайной ситуации.

Истёк срок исполнения ранее выданного предписания.

Компания уклоняется от обязательного профилактического визита или ведёт деятельность без обязательного уведомления о её начале.

Поступило требование прокурора либо поручение Президента РФ или Правительства РФ.

По общему правилу внеплановую выездную проверку нужно согласовывать с прокуратурой. Согласование не требуется, если мероприятие проводится по поручению Президента РФ или Правительства РФ, а также в отдельных случаях, прямо названных в законе.

Индикаторы риска — это косвенные признаки возможного нарушения, которые ведомства утверждают для своих сфер. Например, для федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства индикаторы установлены приказом Минтруда России от 30.11.2021 №838н:

Задержка зарплаты.

Рост числа несчастных случаев.

Отсутствие данных о спецоценке условий труда.

Если показатели компании отклоняются от нормативов, это становится поводом для внеплановой проверки.

Жалоба клиента или работника сама по себе не всегда запускает проверку. Нужна подтверждённая угроза вреда или сработавший индикатор риска. По некоторым видам контроля порог выше, например Роскомнадзор чаще всего проводит проверку, когда набирается несколько жалоб.

Профилактические визиты и их особенности

Профилактический визит — это не проверка, а беседа с инспектором, который разъясняет обязательные требования и указывает на возможные нарушения. Порядок таких визитов установлен ст. 52 Федерального закона №248-ФЗ. По итогам визита штрафы не выписывают и предписания об устранении нарушений не выдают.

Профилактические визиты бывают двух видов:

Обязательные. По инициативе самой компании — доступны не для всех.

О предстоящем визите уведомляют не позднее чем за 24 часа до начала. При этом от обязательного профилактического визита в период моратория отказаться нельзя, также нельзя заменить его другим вариантом. Для визита по инициативе контролируемого лица дата согласовывается после принятия решения, а отзыв заявления возможен не позднее чем за пять рабочих дней до даты визита.

Профилактический визит не отменяет контроль. Если инспектор увидит признаки нарушения, по итогам визита могут назначить внеплановую проверку. По итогам самого визита штрафы не назначают, но это не исключает проверку после него.

Какие ведомства могут проверять бизнес во время моратория

Мораторий действует одинаково для большинства надзорных органов, которые работают по федеральным законам №248-ФЗ и №294-ФЗ. На практике организации и предприниматели сталкиваются с проверками следующих ведомств:

Роспотребнадзор — санитарные нормы и защита прав потребителей;

Роструд и государственная инспекция труда — трудовое законодательство и охрана труда;

МЧС — пожарный надзор;

Ростехнадзор — промышленная безопасность, опасные объекты;

Росприроднадзор — экология и обращение с отходами;

Роскомнадзор — обработка персональных данных;

Ространснадзор — транспорт и перевозки.

Для всех ведомств плановая проверка малого или среднего предприятия возможна только при высокой или чрезвычайно высокой категории риска. Внеплановые проверки эти ведомства проводят обычно по согласованию с прокуратурой.

ФНС и прокуратура отличаются от остальных ведомств. Налоговая работает вне моратория и ведёт камеральный и выездной контроль по Налоговому кодексу. Прокуратура согласовывает внеплановые проверки других ведомств и ведёт единый реестр, где отражаются сведения о контрольных мероприятиях.

Как узнать, включена ли компания в план проверок

Основной источник — Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, который ведёт Генеральная прокуратура. Поиск в реестре возможен по ИНН, наименованию компании или номеру мероприятия.

Поиск проверок по ИНН в Едином реестре контрольных мероприятий

Представитель организации или предприниматель может зайти в личный кабинет через ЕСИА, чтобы увидеть назначенные мероприятия, предостережения и профилактические визиты.

Отдельные ведомства публикуют перечни поднадзорных объектов по категориям риска на своих сайтах. Например, Роструд выкладывает списки работодателей чрезвычайно высокого и высокого риска на год.

Реестр категорированных объектов — Роструд

Если компании в реестре нет, то плановая проверка, как правило, ей в этом году не назначена. Но это не гарантия полного отсутствия контроля, так как налоговые проверки в реестр не попадают, а внеплановое мероприятие может появиться в течение года.

Что делать, если пришло уведомление о проверке

Сначала необходимо проверить, законна ли проверка. Для этого нужно найти мероприятие в Едином реестре по номеру из уведомления и сверить информацию:

кто проводит;

на каком основании;

плановая или внеплановая проверка;

какой предмет и сроки.

Если основание не указано или не соответствует закону, это повод для возражений.

Если плановую проверку назначили малому или среднему предприятию, на которое распространяется мораторий, её можно отменить через жалобу. Она подаётся на Госуслугах, в разделе «Жалоба на решения контрольных органов».

Пример подачи жалобы на проведение проверки через Госуслуги

В форме указывают номер проверки и излагают суть жалобы. Заявление рассматривают за один рабочий день. Если нарушение моратория подтвердится, проверку отменят, а уже проведённую аннулируют.

ВАЖНО Если проверка назначена по законному основанию, например по индикатору риска или требованию прокурора, отменить её через Госуслуги не получится. В этом случае действует обычный порядок — возражения, досудебное обжалование решения и обращение в суд.

Даже при сомнениях в законности проведения проверки с учётом моратория не стоит игнорировать уведомление. При проведении проверки инспектору необходимо предоставить запрошенную информацию, но все спорные моменты нужно фиксировать и обжаловать отдельно. За воспрепятствование проверке могут привлечь к ответственности.

Экспертное мнение Мораторий не освобождает бизнес от обязанности соблюдать требования закона и правильно вести бухгалтерский и налоговый учёт. Даже если плановая проверка не грозит, налоговая может запросить пояснения или документы, а ошибки в отчётности могут привести к штрафам и пеням. Поэтому предпринимателю важно вовремя сдавать отчёты, следить за сроками уплаты налогов и хранить документы.



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Ответственность за нарушение требований контролирующих органов

Мораторий снижает частоту проверок, но не отменяет обязательные требования. Ответственность за нарушение обязательных требований и противодействие контролю сохраняется.

Если по итогам проверки выдано предписание об устранении нарушения, его нужно исполнить в срок. За невыполнение законного предписания по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ грозит штраф:

для граждан — 300–500 ₽;

должностных лиц — 1 000–2 000 ₽ или дисквалификация на срок до трёх лет;

юридических лиц — 10 000–20 000 ₽.

По отдельным видам надзора санкции выше и доходят до 1 000 000 ₽.

За воспрепятствование законной проверке или уклонение от неё отвечают по ст. 19.4.1 КоАП РФ:

для граждан — 500–1 000 ₽;

должностных лиц — 2 000–4 000 ₽;

юридических лиц — 5 000–10 000 ₽.

Если из-за воспрепятствования мероприятие невозможно провести или завершить, штрафы выше.

Федеральный закон от 23.07.2025 №236-ФЗ расширил состав, сейчас ответственность наступает и за действия, из-за которых провести или завершить мероприятие стало невозможно.