Мораторий на новые лицензии для производителей алкоголя продлили до 2027 года

До 1 апреля 2027 года в России будет действовать мораторий на выдачу новых лицензий для производителей алкоголя.

Президент Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 274-ФЗ, который продлевает запрет на оформление лицензий на производство этилового спирта. В этот период все заявления будут возвращаться без рассмотрения.

Мораторий касается лицензий на производство, хранение и поставку спирта, а также разрешений на выпуск спирта для фармацевтических субстанций.

Продление объясняют профицитом спирта и запуском новых производственных линий. Власти опасаются, что рост объёмов может спровоцировать нелегальные продажи.

Кроме того, переход на электронный документооборот для оборота спирта и алкогольной продукции перенесли на 1 марта 2026 года. Ранее переход планировали ввести с 1 сентября 2025 года.

Если торговую точку уличат в нарушениях, которые влекут приостановку или отзыв лицензии, санкции будут действовать только по конкретному адресу.

Лицензию могут приостановить, если бизнес не устранит выявленные нарушения: продажа алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки или в неположенном месте.

Аннулирование лицензии грозит за:

препятствование выездной проверке;

повторное нарушение, за которое дважды приостанавливали лицензию в течение года.