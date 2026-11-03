Может ли бизнес законно работать без бухгалтера
Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, ИП освобождены от ведения бухгалтерского учёта и сдачи соответствующей отчётности. Однако они обязаны вести налоговый учёт — самостоятельно или привлекать к работе бухгалтера.
ООО должно вести полноценный учёт — как бухгалтерский, так и налоговый. Законодательство РФ не содержит прямого требования об обязательном наличии в штате организации должности бухгалтера. Руководитель сам решает, как организовать учёт — самостоятельно или привлекать стороннего специалиста.
|Задачи бухгалтера в ИП
|Задачи бухгалтера в ООО
|Налоговый учёт и расчёт налогов.
Подготовка и сдача налоговой отчётности.
Систематизация финансовых операций и учёт доходов и расходов.
Кадровый учёт, расчёт заработной платы и страховых взносов, а также сдача отчётности по сотрудникам, если у ИП они есть.
Консультирование и оптимизация налоговой нагрузки — помощь в выборе системы налогообложения и контроль изменений в законодательстве
|Налоговый и бухгалтерский учёты.
Расчёт налогов и страховых взносов.
Кадровый учёт и расчёт заработной платы.
Учёт уставного капитала и распределение прибыли.
Кассовая дисциплина и контроль денежных средств.
Статистическая отчётность
За организацию бухгалтерского учёта и достоверность представляемой отчётности всегда несёт ответственность ИП или генеральный директор компании. Взыскать убытки со стороннего бухгалтера руководитель может отдельно в рамках гражданского судопроизводства по условиям заключённого договора.
Что должен делать ИП без бухгалтера
Индивидуальный предприниматель без бухгалтера должен:
- вести налоговый учёт — формировать Книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и рассчитывать обязательные платежи;
- сдавать декларации, уведомления и другую отчётность;
- вести кадровый учёт, если у него есть наёмные работники. ИП должен рассчитывать зарплату и сдавать отчётность по сотрудникам — 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения о физических лицах;
- выставлять счета-фактуры и сдавать декларации по НДС, если ИП является плательщиком налога на добавленную стоимость;
- правильно хранить первичные документы.
Как ООО организовать учёт без штатного бухгалтера
Чтобы налоговая и трудовая инспекции не имели претензий, передача функций бухгалтера директору или специалисту на аутсорсе должна быть задокументирована.
|Документы с генеральным директором
|Документы с бухгалтером на аутсорсе
|Трудовой договор с указанием выполнения функций главного бухгалтера или ведения бухгалтерского учёта генеральным директором.
Внутренний приказ компании со ссылкой на ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ — например, «Общество возлагает ведение бухгалтерского и налогового учёта на генерального директора». Этот документ необходимо составить только в том случае, если организация входит в Реестр МСП.
Указание в учётной политике
|Договор возмездного оказания услуг с указанием:
— перечня услуг и их стоимости;
— материальной ответственности;
— сроков передачи документов;
— пункта о конфиденциальности.
Внутренний приказ компании о ведении бухгалтерского учёта аутсорсинговой организацией
Какие документы и отчётности необходимо вести в компании:
- первичные документы — договоры с контрагентами, кассовые чеки, УПД, ЭПД, акты выполненных работ, кадровые документы и платёжные поручения;
- бухгалтерскую отчётность — бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и отчёт о целевом использовании средств;
- налоговую отчётность — декларации по налоговому режиму и НДС, расчёт по страховым взносам, ЕФС-1, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.
Как налоговый режим влияет на самостоятельный учёт ИП и ООО
|Налоговый режим
|Что нужно делать
|Тип ведения
|УСН «Доходы» без сотрудников
|Фиксировать все поступления на расчётный счёт или в кассу.
Вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).
Рассчитывать налог по стандартной ставке 6%. В некоторых регионах доступна сниженная ставка — до 1%.
Уплачивать фиксированные страховые взносы за себя и уменьшать на их сумму авансовые платежи по налогу для ИП.
Сдавать декларацию по УСН один раз в год
|Можно вести учёт самостоятельно или использовать сервис онлайн‑бухгалтерии
|УСН «Доходы минус расходы»
|Вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).
Собирать и проверять каждый документ, подтверждающий расход, — акты, накладные, чеки и договоры.
Следить, чтобы расходы попадали в перечень ст. 346.16 НК РФ и были экономически обоснованы.
Рассчитывать налог по стандартной ставке 15%. В некоторых регионах доступна сниженная ставка — до 5%.
Уплачивать минимальный налог, если по итогам года образовался убыток или налог к уплате меньше 1% от доходов
|Можно самостоятельно вести учёт, но требуются строгий порядок в ЭДО и регулярная сверка с контрагентами.
При штате более пяти сотрудников лучше подключить бухгалтера на аутсорсе
|УСН с НДС
|Уплачивать НДС по ставкам:
— 5 или 7% — без права на вычет входного НДС;
— 22% — с правом на вычет, но с полным ведением книг покупок и продаж.
Выставлять счета-фактуры.
Вести книгу покупок и книгу продаж.
Сдавать декларации по НДС
|Бухгалтер нужен
|ПСН
|Вести книгу учёта доходов (КУД).
Вести и сдавать кадровую отчётность, если есть сотрудники
|Налоговый режим доступен только ИП.
Легко вести учёт самостоятельно, если нет сотрудников. С сотрудниками нагрузка резко возрастает
|АУСН
|ФНС сама рассчитывает налог на основе данных из банка и онлайн-кассы.
Декларацию сдавать не нужно.
Страховые взносы уплачиваются только на травматизм — 2 959 ₽ в год на всех сотрудников
|Бухгалтер нужен для ведения кадрового учёта, если в компании есть сотрудники, и сдачи бухгалтерской отчётности для ООО на АУСН
|НПД
|Учёт и формирование чеков полностью автоматизированы через приложение «Мой налог».
Сдавать декларации и уплачивать фиксированные взносы не нужно
|Налоговый режим доступен только физлицам и ИП.
Бухгалтер не нужен
|ОСНО
|Сдавать полный бухгалтерский и налоговый учёты.
Уплачивать:
— налог на прибыль (25%);
— НДФЛ для ИП по прогрессивной шкале от 13 до 22%;
— НДС — 0, 10 или 22%;
налог на имущество
|Бухгалтер обязателен, так как налоговый режим требует внимания:
— к огромному объёму документооборота;
— строгим правилам признания доходов и расходов
Когда можно вести учёт самостоятельно
Предприниматели могут вести учёт самостоятельно, если их бизнес соответствует нескольким признакам:
- отсутствие наёмных сотрудников;
- простой налоговый режим — подходят для НПД, УСН «Доходы» и ПСН;
- низкая интенсивность операций;
- отсутствие сложных первичных документов;
- небольшой доход — не более 20 млн ₽ в год. При превышении этого лимита предприниматель на УСН становится плательщиком НДС.
Согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, руководитель организации имеет право вести бухгалтерский учёт самостоятельно в двух случаях:
- ООО является субъектом малого или среднего предпринимательства (МСП);
- ООО не подлежит обязательному аудиту.
Знания и инструменты, которые понадобятся предпринимателю для самостоятельного ведения учёта:
- основы ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учётов;
- КЭП руководителя компании или ИП — можно получить в Удостоверяющем центре ФНС или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС;
- сервис ЭДО — необходимо заключить договор с оператором ЭДО, который входит в официальный Перечень от ФНС;
- налоговый и платёжный календари.
Когда бизнесу обязательно нужен бухгалтер
Бизнесу необходим бухгалтер в нескольких случаях:
- большой штат сотрудников в компании;
- сложные налоговые режимы — например, ОСНО или ИП на УСН, который превысил годовой лимит в 20 млн ₽ и стал плательщиком НДС;
- потребность предпринимателя в управленческом учёте — контроле денежных потоков, бюджетировании и оперативном составлении отчётов для принятия бизнес-решений;
- специфические требования закона для отдельных отраслей — например, школы и больницы;
- ведение внешнеэкономической деятельности и работа с валютными операциями;
- обязательный аудит у компаний;
- работа с маркированной продукцией и товарооборотом в системе «Честный ЗНАК»;
- продажа товаров на маркетплейсе.
Кем или чем заменить штатного бухгалтера
Вместо бухгалтера налоговый и бухгалтерский учёты могут вести:
- сам руководитель — при условии, что компания относится к субъектам малого или среднего предпринимательства и это право официально закреплено в её учётной политике;
- бухгалтер на аутсорсе;
- удалённый бухгалтер на фрилансе;
- специалист, который предоставляет услуги разового сопровождения для отчётности;
- автоматизированный сервис онлайн-бухгалтерии — например, Точка Банка.
Руководитель компании может использовать комбинированную модель — одновременно привлекать к работе бухгалтеров и использовать онлайн-бухгалтерию.
|Задачи бухгалтера
|Задачи онлайн-бухгалтерии
|Проверка корректности разметки операций по статьям доходов и расходов.
Контроль наличия всех закрывающих документов от контрагентов перед концом квартала.
Оптимизация налоговой базы и проверка применения новых правил систем налогообложения.
Расчёт сложных выплат — больничных, отпускных, компенсаций, дивидендов.
Финальная выгрузка, проверка и отправка отчётности в госорганы, а также представление уточнённых документов при необходимости.
Дача пояснений при камеральных проверках
|Автоматическая загрузка выписок из банка.
Формирование первичных документов через электронный документооборот (ЭДО).
Автоматический расчёт базовых налогов.
Генерация платёжек на зарплату и налоги по шаблону.
Напоминания о сроках сдачи отчётности
Как выбрать подходящий формат ведения бухгалтерии
Для выбора подходящего формата ведения бухгалтерии сравните виды учёта и оцените финансовую возможность привлечения стороннего специалиста.
|Формат работы бухгалтера
|Плюсы
|Минусы
|Штатный бухгалтер
|Полное погружение в бизнес — специалист знает специфику контрагентов и внутренние правила компании.
Оперативное решение вопросов и подписи документов.
Лёгкость управления — все права и обязанности описаны в трудовом договоре.
Материальная ответственность — с сотрудником можно составить специальный договор
|Финансовые затраты — зарплата, страховые взносы, оплачиваемые отпуска и больничные.
Риск остаться без сотрудника в случае его увольнения или выхода в декрет.
Затраты на поиск и адаптацию нового сотрудника
|Бухгалтер на удалёнке
|Низкая стоимость — руководитель платит за объём работы. Нет трат на отпускные и рабочее место.
Широкий выбор специалистов — нет ограничений в географии и часовом поясе
|Сложность возложения материальной ответственности.
Риск утечки конфиденциальных данных.
Высокие риски резкого прекращения сотрудничества со специалистом
|Бухгалтер на аутсорсе
|Непрерывность работы — если специалист заболеет, аутсорсинговая компания быстро найдёт замену.
Чёткая материальная ответственность, прописанная в договоре.
Высокий уровень профессионализма бухгалтеров — как правило, аутсорсинговые компании регулярно обучают сотрудников
|Стоимость услуг выше, чем у фрилансеров.
Менее профессиональный подход, нежели работа со штатным сотрудником — бухгалтер на аутсорсе работает в потоке с клиентами.
Дополнительная бюрократия — в случае изменения или дополнения договора
|Бухгалтер плюс онлайн-бухгалтерия
|Минимизация ошибок за счёт двойного контроля со стороны системы и специалиста.
Прозрачность — владелец бизнеса имеет доступ к облачной базе и видит актуальные цифры.
Масштабируемость — при росте бизнеса легко добавить новые модули автоматизации или увеличить часы работы контролирующего специалиста
|Требует первоначальной настройки сервиса и интеграций.
Необходимость наличия базовых навыков работы с ПК и офисной техникой для сканирования, а также дополнительное обучение персонала для работы с сервисами
Как организовать работу без бухгалтера
1. Составьте налоговый календарь и перечень отчётности:
- определите налоговый режим и обязательные выплаты;
- сформируйте чек-лист отчётности — декларации, уведомления об исчисленных суммах, бухгалтерский баланс и т.д.;
- настройте автоматическое напоминание о сдаче документов в контролирующие органы.
2. Настройте учёт операций, ЭДО и электронную подпись — получите КЭП, заключите договор с оператором электронного документооборота и интегрируйте расчётный счёт в учётную систему.
3. Ежемесячно сверяйте документы, налоги и состояние ЕНС — это можно сделать в ЛК налогоплательщика и сервисе ЭДО.
4. Контролируйте лимиты налогового режима и изменения законодательства — регулярно ведите реестр доходов и следите за среднесписочной численностью сотрудников на УСН и АУСН.
Риски работы без профессионального бухгалтера
1. Ошибки в расчёте налогов и признании расходов:
- неправомерное признание расходов, которое не соответствует ст. 346.16 НК РФ;
- игнорирование новых правил на УСН — например, обязанность уплачивать НДС при превышении годового лимита доходов в 20 млн ₽;
- ошибки в расчётах страховых взносов.
2. Административная ответственность за неуплату налога и непредставление налоговой декларации:
- штраф — 20% от неуплаченной суммы, согласно ст. 122 НК РФ;
- пени — 1/300 ставки за каждый день просрочки для ИП. Для юрлиц — 1/300 ставки за первые 30 дней, 1/150 ставки с 31-го по 90-й день и снова 1/300 ставки, начиная с 91-го дня просрочки, согласно ст. 75 НК РФ;
- блокировка расчётного счёта при задержке сдачи налоговой декларации более чем на 20 дней после установленного срока.
3. Утрата первичных документов.
4. Некорректная отчётность — возникает необходимость представления уточнённых документов или пояснений во время камеральной проверки.
Чек-лист проверки качества самостоятельного или переданного на аутсорсинг учёта
|✅
|Ежемесячная проверка сальдо на ЕНС через ЛК налогоплательщика — он должен быть нулевым или положительным
|✅
|Формирование квартального акта сверки расчётов с бюджетом — проверьте, все ли ваши платежи были перечислены на правильные КБК и нет ли задвоенных начислений
|✅
|Ежемесячный выборочный контроль первичных документов — по каждому из платежей в системе ЭДО должен лежать подписанный закрывающий документ
|✅
|Ежегодный найм стороннего специалиста для аудита — актуально, если вы привлекаете бухгалтера на аутсорсе