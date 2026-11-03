Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. Может ли ИП или ООО работать без бухгалтера
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Может ли ИП или ООО работать без бухгалтера

Предприниматели и руководители компаний могут вести учёт организаций самостоятельно при соблюдении правил ведения документов и сдачи отчётности. Точка Банк расскажет, в каких случаях ИП и ООО могут обходиться без бухгалтера и когда специалист необходим, а также как безопасно организовать процесс ведения различных учётов.

03.11.2026
0
0

Оглавление

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Коротко
ИП и ООО могут работать без штатного бухгалтера при простых налоговых режимах, отсутствии наёмных сотрудников и небольшом объёме финансовых операций. В случае масштабирования бизнеса, найма персонала или больших доходах компании лучше привлечь квалифицированного специалиста. Он поможет корректно сформировать налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также подать документы в ФНС.
Эффективной альтернативой бухгалтеру является комбинированная модель, которая сочетает в себе взаимодействие специалиста и сервиса онлайн‑бухгалтерии. Вне зависимости от привлечения бухгалтера или ведения самостоятельного учёта ответственность перед ФНС несёт руководитель компании или ИП.

Может ли бизнес законно работать без бухгалтера

Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, ИП освобождены от ведения бухгалтерского учёта и сдачи соответствующей отчётности. Однако они обязаны вести налоговый учёт — самостоятельно или привлекать к работе бухгалтера.

ООО должно вести полноценный учёт — как бухгалтерский, так и налоговый. Законодательство РФ не содержит прямого требования об обязательном наличии в штате организации должности бухгалтера. Руководитель сам решает, как организовать учёт — самостоятельно или привлекать стороннего специалиста.

Задачи бухгалтера в ИПЗадачи бухгалтера в ООО
Налоговый учёт и расчёт налогов.
Подготовка и сдача налоговой отчётности.

Систематизация финансовых операций и учёт доходов и расходов.

Кадровый учёт, расчёт заработной платы и страховых взносов, а также сдача отчётности по сотрудникам, если у ИП они есть.

Консультирование и оптимизация налоговой нагрузки — помощь в выборе системы налогообложения и контроль изменений в законодательстве
Налоговый и бухгалтерский учёты.

Расчёт налогов и страховых взносов.

Кадровый учёт и расчёт заработной платы.

Учёт уставного капитала и распределение прибыли.

Кассовая дисциплина и контроль денежных средств.

Статистическая отчётность

За организацию бухгалтерского учёта и достоверность представляемой отчётности всегда несёт ответственность ИП или генеральный директор компании. Взыскать убытки со стороннего бухгалтера руководитель может отдельно в рамках гражданского судопроизводства по условиям заключённого договора. 

Персональный бухгалтер от Точка Банк
В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт налогов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.

Что должен делать ИП без бухгалтера

Индивидуальный предприниматель без бухгалтера должен:

  • вести налоговый учёт — формировать Книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и рассчитывать обязательные платежи;
  • сдавать декларации, уведомления и другую отчётность;
  • вести кадровый учёт, если у него есть наёмные работники. ИП должен рассчитывать зарплату и сдавать отчётность по сотрудникам — 6-НДФЛ, РСВ,  ЕФС-1 и персонифицированные сведения о физических лицах;
  • выставлять счета-фактуры и сдавать декларации по НДС, если ИП является плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • правильно хранить первичные документы.

Как ООО организовать учёт без штатного бухгалтера

Чтобы налоговая и трудовая инспекции не имели претензий, передача функций бухгалтера директору или специалисту на аутсорсе должна быть задокументирована.

Документы с генеральным директоромДокументы с бухгалтером на аутсорсе
Трудовой договор с указанием выполнения функций главного бухгалтера или ведения бухгалтерского учёта генеральным директором.

Внутренний приказ компании со ссылкой на ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ — например, «Общество возлагает ведение бухгалтерского и налогового учёта на генерального директора». Этот документ необходимо составить только в том случае, если организация входит в Реестр МСП

Указание в учётной политике 
Договор возмездного оказания услуг с указанием:

— перечня услуг и их стоимости;

— материальной ответственности;

— сроков передачи документов;

— пункта о конфиденциальности.

Внутренний приказ компании о ведении бухгалтерского учёта аутсорсинговой организацией

Какие документы и отчётности необходимо вести в компании:

  • первичные документы — договоры с контрагентами, кассовые чеки, УПД, ЭПД, акты выполненных работ, кадровые документы и платёжные поручения;
  • бухгалтерскую отчётность — бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и отчёт о целевом использовании средств;
  • налоговую отчётность — декларации по налоговому режиму и НДС, расчёт по страховым взносам, ЕФС-1, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.

Как налоговый режим влияет на самостоятельный учёт ИП и ООО

Налоговый режимЧто нужно делатьТип ведения
УСН «Доходы» без сотрудниковФиксировать все поступления на расчётный счёт или в кассу.

Вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).

Рассчитывать налог по стандартной ставке 6%. В некоторых регионах доступна сниженная ставка — до 1%.

Уплачивать фиксированные страховые взносы за себя и уменьшать на их сумму авансовые платежи по налогу для ИП.

Сдавать декларацию по УСН один раз в год
Можно вести учёт самостоятельно или использовать сервис онлайн‑бухгалтерии
УСН «Доходы минус расходы»Вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).

Собирать и проверять каждый документ, подтверждающий расход, — акты, накладные, чеки и договоры.

Следить, чтобы расходы попадали в перечень ст. 346.16 НК РФ и были экономически обоснованы.

Рассчитывать налог по стандартной ставке 15%. В некоторых регионах доступна сниженная ставка — до 5%.

Уплачивать минимальный налог, если по итогам года образовался убыток или налог к уплате меньше 1% от доходов
Можно самостоятельно вести учёт, но требуются строгий порядок в ЭДО и регулярная сверка с контрагентами.

При штате более пяти сотрудников лучше подключить бухгалтера на аутсорсе

УСН с НДСУплачивать НДС по ставкам:

— 5 или 7% — без права на вычет входного НДС;

— 22% — с правом на вычет, но с полным ведением книг покупок и продаж.

Выставлять счета-фактуры.

Вести книгу покупок и книгу продаж.

Сдавать декларации по НДС 
Бухгалтер нужен
ПСНВести книгу учёта доходов (КУД).

Вести и сдавать кадровую отчётность, если есть сотрудники

Налоговый режим доступен только ИП.

Легко вести учёт самостоятельно, если нет сотрудников. С сотрудниками нагрузка резко возрастает
АУСНФНС сама рассчитывает налог на основе данных из банка и онлайн-кассы.

Декларацию сдавать не нужно.

Страховые взносы уплачиваются только на травматизм — 2 959 ₽ в год на всех сотрудников
Бухгалтер нужен для ведения кадрового учёта, если в компании есть сотрудники, и сдачи бухгалтерской отчётности для ООО на АУСН
НПДУчёт и формирование чеков полностью автоматизированы через приложение «Мой налог».

Сдавать декларации и уплачивать фиксированные взносы не нужно
Налоговый режим доступен только физлицам и ИП.

Бухгалтер не нужен

ОСНОСдавать полный бухгалтерский и налоговый учёты.
Уплачивать: 

— налог на прибыль (25%);

— НДФЛ для ИП по прогрессивной шкале от 13 до 22%;

— НДС — 0, 10 или 22%;
налог на имущество
Бухгалтер обязателен, так как налоговый режим требует внимания:

— к огромному объёму документооборота;

— строгим правилам признания доходов и расходов

Не уверены, какую систему налогообложения выбрать?
Эксперты Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк помогут рассчитать налоговую нагрузку и вести учёт без ошибок

Когда можно вести учёт самостоятельно

Предприниматели могут вести учёт самостоятельно, если их бизнес соответствует нескольким признакам:

  • отсутствие наёмных сотрудников;
  • простой налоговый режим — подходят для НПД, УСН «Доходы» и ПСН;
  • низкая интенсивность операций;
  • отсутствие сложных первичных документов;
  • небольшой доход — не более 20 млн ₽ в год. При превышении этого лимита предприниматель на УСН становится плательщиком НДС.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, руководитель организации имеет право вести бухгалтерский учёт самостоятельно в двух случаях:

Знания и инструменты, которые понадобятся предпринимателю для самостоятельного ведения учёта:

Когда бизнесу обязательно нужен бухгалтер

Бизнесу необходим бухгалтер в нескольких случаях:

  • большой штат сотрудников в компании;
  • сложные налоговые режимы — например, ОСНО или ИП на УСН, который превысил годовой лимит в 20 млн ₽ и стал плательщиком НДС;
  • потребность предпринимателя в управленческом учёте — контроле денежных потоков, бюджетировании и оперативном составлении отчётов для принятия бизнес-решений;
  • специфические требования закона для отдельных отраслей — например, школы и больницы; 
  • ведение внешнеэкономической деятельности и работа с валютными операциями; 
  • обязательный аудит у компаний;
  • работа с маркированной продукцией и товарооборотом в системе «Честный ЗНАК»;
  • продажа товаров на маркетплейсе. 

Кем или чем заменить штатного бухгалтера

Вместо бухгалтера налоговый и бухгалтерский учёты могут вести:

Руководитель компании может использовать комбинированную модель — одновременно привлекать к работе бухгалтеров и использовать онлайн-бухгалтерию.

Задачи бухгалтераЗадачи онлайн-бухгалтерии
Проверка корректности разметки операций по статьям доходов и расходов.

Контроль наличия всех закрывающих документов от контрагентов перед концом квартала.

Оптимизация налоговой базы и проверка применения новых правил систем налогообложения.

Расчёт сложных выплат — больничных, отпускных, компенсаций, дивидендов.

Финальная выгрузка, проверка и отправка отчётности в госорганы, а также представление уточнённых документов при необходимости.

Дача пояснений при камеральных проверках
Автоматическая загрузка выписок из банка.

Формирование первичных документов через электронный документооборот (ЭДО).

Автоматический расчёт базовых налогов.

Генерация платёжек на зарплату и налоги по шаблону.

Напоминания о сроках сдачи отчётности 

Экспертное мнение

Если у бизнеса немного операций и простой налоговый режим, предприниматель может вести учёт самостоятельно. Главное — вовремя учитывать доходы и расходы, контролировать сроки уплаты налогов и сдачи отчётности. При найме сотрудников, работе с НДС или росте бизнеса объём задач увеличивается, а риск ошибок становится выше. В таких случаях можно привлечь бухгалтера или использовать онлайн-сервис для автоматизации учёта.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает рассчитывать налоги, следить за сроками платежей и отчётности и упрощать работу с документами. Это позволяет сократить время на рутинные задачи и уделить больше внимания развитию бизнеса.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как выбрать подходящий формат ведения бухгалтерии

Для выбора подходящего формата ведения бухгалтерии сравните виды учёта и оцените финансовую возможность привлечения стороннего специалиста.

Формат работы бухгалтераПлюсыМинусы
Штатный бухгалтерПолное погружение в бизнес — специалист знает специфику контрагентов и внутренние правила компании.

Оперативное решение вопросов и подписи документов.

Лёгкость управления — все права и обязанности описаны в трудовом договоре.

Материальная ответственность — с сотрудником можно составить специальный договор
Финансовые затраты — зарплата, страховые взносы, оплачиваемые отпуска и больничные.

Риск остаться без сотрудника в случае его увольнения или выхода в декрет.

Затраты на поиск и адаптацию нового сотрудника

Бухгалтер на удалёнкеНизкая стоимость — руководитель платит за объём работы. Нет трат на отпускные и рабочее место.

Широкий выбор специалистов — нет ограничений в географии и часовом поясе
Сложность возложения материальной ответственности.

Риск утечки конфиденциальных данных.

Высокие риски резкого прекращения сотрудничества со специалистом
Бухгалтер на аутсорсеНепрерывность работы — если специалист заболеет, аутсорсинговая компания быстро найдёт замену.

Чёткая материальная ответственность, прописанная в договоре.

Высокий уровень профессионализма бухгалтеров — как правило, аутсорсинговые компании регулярно обучают сотрудников
Стоимость услуг выше, чем у фрилансеров.

Менее профессиональный подход, нежели работа со штатным сотрудником — бухгалтер на аутсорсе работает в потоке с клиентами.

Дополнительная бюрократия — в случае изменения или дополнения договора
Бухгалтер плюс онлайн-бухгалтерияМинимизация ошибок за счёт двойного контроля со стороны системы и специалиста.

Прозрачность — владелец бизнеса имеет доступ к облачной базе и видит актуальные цифры.

Масштабируемость — при росте бизнеса легко добавить новые модули автоматизации или увеличить часы работы контролирующего специалиста
Требует первоначальной настройки сервиса и интеграций.

Необходимость наличия базовых навыков работы с ПК и офисной техникой для сканирования, а также дополнительное обучение персонала для работы с сервисами 

Как организовать работу без бухгалтера

1. Составьте налоговый календарь и перечень отчётности:

  • определите налоговый режим и обязательные выплаты;
  • сформируйте чек-лист отчётности — декларации, уведомления об исчисленных суммах, бухгалтерский баланс и т.д.;
  • настройте автоматическое напоминание о сдаче документов в контролирующие органы. 

2. Настройте учёт операций, ЭДО и электронную подпись — получите КЭП, заключите договор с оператором электронного документооборота и интегрируйте расчётный счёт в учётную систему.

3. Ежемесячно сверяйте документы, налоги и состояние ЕНС — это можно сделать в ЛК налогоплательщика и сервисе ЭДО.

4. Контролируйте лимиты налогового режима и изменения законодательства — регулярно ведите реестр доходов и следите за среднесписочной численностью сотрудников на УСН и АУСН. 

Рассчитаем налоги и сформируем декларации 
Подключите Онлайн‑бухгалтерию от Точка Банк с учётом НДС

Риски работы без профессионального бухгалтера

1. Ошибки в расчёте налогов и признании расходов:

  • неправомерное признание расходов, которое не соответствует ст. 346.16 НК РФ;
  • игнорирование новых правил на УСН — например, обязанность уплачивать НДС при превышении годового лимита доходов в 20 млн ₽;
  • ошибки в расчётах страховых взносов.

2. Административная ответственность за неуплату налога и непредставление налоговой декларации:

  • штраф — 20% от неуплаченной суммы, согласно ст. 122 НК РФ;
  • пени — 1/300 ставки за каждый день просрочки для ИП. Для юрлиц — 1/300 ставки за первые 30 дней, 1/150 ставки с 31-го по 90-й день и снова 1/300 ставки, начиная с 91-го дня просрочки, согласно ст. 75 НК РФ;
  • блокировка расчётного счёта при задержке сдачи налоговой декларации более чем на 20 дней после установленного срока.

3. Утрата первичных документов.

4. Некорректная отчётность — возникает необходимость представления уточнённых документов или пояснений во время камеральной проверки.

Чек-лист проверки качества самостоятельного или переданного на аутсорсинг учёта

Ежемесячная проверка сальдо на ЕНС через ЛК налогоплательщика — он должен быть нулевым или положительным
Формирование квартального акта сверки расчётов с бюджетом — проверьте, все ли ваши платежи были перечислены на правильные КБК и нет ли задвоенных начислений
Ежемесячный выборочный контроль первичных документов — по каждому из платежей в системе ЭДО должен лежать подписанный закрывающий документ
Ежегодный найм стороннего специалиста для аудита — актуально, если вы привлекаете бухгалтера на аутсорсе

Вопросы по теме

Может ли ИП самостоятельно подписывать документы за главного бухгалтера?

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ, ИП освобождены от обязанности вести бухгалтерский учёт. В документах, где предусмотрены подписи руководителя и главного бухгалтера, предприниматель расписывается только в поле руководителя, а в поле главбуха ставится прочерк.

Может ли учредитель ООО вести бухгалтерию, если он не является директором?

Учредитель ООО может вести бухгалтерию, если он не является бухгалтером, только при официальном оформлении по ТК РФ или по договору оказания услуг. Также генеральный директор должен издать приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учёта на этого человека. 


Без официальной должности или договора такое ведение учёта считается нарушением.

Нужно ли включать должность бухгалтера в штатное расписание ООО?

ООО может не включать должность бухгалтера в штатное расписание в двух случаях:


— учёт ведёт директор в компании, которая относится к субъекту МСП;


— при аутсорсинге.


Включать должность в штатное расписание нужно только в том случае, если руководитель компании нанимает бухгалтера в штат по трудовому договору.

Нужно ли ООО сдавать бухгалтерскую отчётность при отсутствии деятельности?

При отсутствии деятельности ООО должно ежегодно сдавать бухгалтерскую нулевую отчётность. Срок её подачи в налоговую инспекцию — до 31 марта года, следующего за отчётным.

Кто должен отвечать на требования ФНС, если учёт ведёт онлайн-сервис?

Онлайн-сервис — это программный инструмент, который не несёт юридической ответственности перед ФНС. Отвечать на требования налоговой и подписывать документы должны руководители компании и ИП своей КЭП. Поручить эту задачу можно сотрудникам компании — для этого им нужно выпустить КЭП с МЧД.

Какие документы нужно получить при смене бухгалтера или аутсорсинговой компании?

При смене бухгалтера или аутсорсинговой компании необходимо запросить:


— акт приёма-передачи дел и документов;


— актуальную базу данных учёта со всеми внесёнными проводками;


— регистры учёта, например  КУДиР, если она применялась;


— копии всех сданных отчётов с квитанциями о приёме от ФНС и СФР;


— акт сверки с налоговой — справку о наличии сальдо ЕНС и справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;


— все первичные документы, если они хранились у исполнителя.

Как восстановить учёт, если бизнес некоторое время работал без бухгалтера?

1. Соберите все документы — выписки из банка, договоры, акты, накладные, кассовые чеки и кадровые документы за пропущенный период.


2. Запросите акт сверки с ФНС через личный кабинет налогоплательщика — это позволит увидеть список несданных отчётов и начисленные налоги, пени и штрафы.


3. Наймите специалиста для восстановления учёта — он сформирует базу данных в учётной системе, корректные регистры и книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).


4. Сдайте отчётность и погасите долги, если они есть.

Другие статьи по теме

31 ИЮЛЯ 2026
14 355
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году
4 ФЕВРАЛЯ 2026
51 784
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка