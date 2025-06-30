Налоги: что это такое, виды, ставки, функции и принципы налогообложения

Налоговая система в России предлагает бизнесу несколько режимов налогообложения. Правильный выбор позволяет не переплачивать.

Что такое налоги

Налоги — это обязательные безвозмездные платежи в пользу государства. На них восстанавливают дороги, строят школы и больницы, финансируют другие бюджетные направления. Размер и правила выплат прописаны в Налоговом кодексе.

Налоги платят:

физические лица — граждане, самозанятые, ИП;

юрлица — ООО, АО и другие компании.

Главное отличие от других платежей — их нельзя избежать, если есть доход, имущество, товары и другие объекты налогообложения. Например, если человек получает зарплату, с неё удерживают НДФЛ, если компания продаёт товары, она платит НДС.

Отличия налогов от сборов и страховых взносов

Рассмотрим отличия в таблице:

Характеристика Налоги Сборы Страховые взносы Цель Пополнение бюджета Оплата госуслуг, например пошлина за получение паспорта Плата за будущие социальные гарантии: пенсии, больничные Обязательность Всеобщая при наличии объекта налогообложения Только при получении услуги Для работодателей и ИП в виде фиксированных и дополнительных взносов

Элементы налога

Любой налог — это конструкция из взаимосвязанных элементов. Они определяют кто, когда и сколько должен платить в бюджет государству.

Обязательные элементы

Государство должно чётко прописать для каждого налога обязательные элементы:

Кто платит — налогоплательщики. В РФ это граждане, компании и иностранцы, получающие доходы в стране. Ставки могут зависеть от налогового резидентства. Например, все иностранцы, получающие доходы в РФ, платят НДФЛ. При этом ставки могут изменяться в зависимости от того, являются ли они налоговыми резидентами РФ или нет. За что платят — объект налогообложения (например, доход, имущество, транспорт). От чего рассчитывается налог — налоговая база. Это количественная оценка объекта: доход — в рублях, квартира — по кадастровой стоимости, авто — по мощности двигателя. Правила расчёта базы указаны в Налоговом кодексе. За какой срок — налоговый период. Например, для НДФЛ это календарный год, по итогам которого рассчитывается сумма с учётом вычетов. Ставка налога — определяет размер платежа. В 2025 году по НДФЛ применяется прогрессивная шкала от 13 до 22%. Порядок исчисления — расчёт начинается с определения объекта, затем базы, применения ставки и льгот. Срок уплаты — последний день перевода налога в бюджет. Например, авансовые платежи по налогу на прибыль — до 28-го числа после отчётного месяца/квартала, окончательный платёж — до 28 марта следующего года.

Если в законе не прописан хотя бы один из этих элементов (объект, база, ставка и другие), налог нельзя считать установленным. Значит, его нельзя начислять, требовать оплаты и наказывать за неуплату.

Вспомогательные элементы

Это инструменты и структуры, которые обеспечивают эффективное функционирование налоговой системы. Например, личный кабинет НП, система ЭДО с налоговыми органами, сервисы создания отчётных форм, платёжные сервисы для перечисления денег в бюджет.

Факультативные элементы

Это дополнительные условия и механизмы, которые уточняют или дополняют процесс налогообложения, но не являются строго обязательными для всех случаев. Например, это налоговые льготы, когда некоторые категории плательщиков частично или полностью освобождаются от уплаты обязательных платежей либо им возвращаются уже уплаченные суммы.

К этой группе элементов также относятся отчётный период для сдачи отчётности в ФНС или получатель налога — в какой именно бюджет (федеральный, региональный или местный) поступают средства.

Принципы налогообложения

Налоговые принципы — это правила и нормы, которые регулируют систему налогообложения.

Принцип Суть

Социальная справедливость Все платят налоги, с высоких доходов — больше Прозрачность Плательщик заранее знает суммы, сроки, способы оплаты Практичность Упрощён процесс уплаты налогов Рациональность Расходы на сбор налогов не превышают разумные пределы Невмешательство Налоги не искажают рыночные решения участников экономики Исключение двойного налогообложения Один объект — один налог за период Унификация Одинаковые правила для одной категории налогоплательщиков вне зависимости от региона Разумная нагрузка Налоги не должны подрывать бизнес или благосостояние граждан Распределение компетенций Полномочия по налогам закреплены за разными уровнями власти

Функции налогов

Налоги выполняют несколько ключевых функций в государстве, каждая из которых имеет значение для экономического развития и социальной стабильности.

Функция Суть Примеры/Механизмы Фискальная Формирование доходной части бюджета Налоги поступают в бюджет РФ Социальная Поддержка уязвимых групп населения через перераспределение средств Пенсии, пособия, льготы Регулирующая Экономическое управление через налоги Льготы для IT.

Акцизы на табак.

Ставки в особых экономических зонах Контрольная Учёт и анализ экономической активности ФНС получает данные о доходах, продажах, капитале и др. для планирования и политики

Виды налогов в российской системе налогообложения

Налоговая система России состоит из разных видов платежей со своими особенностями и назначениями. Расскажем кратко о разных видах налогов.

Прямые и косвенные налоги

Прямые налоги – это платежи, уплачиваемые владельцами доходов или имущества (например, налог на прибыль, недвижимость, транспорт, землю, а также сборы за добычу ресурсов).

Косвенные налоги включены в цену товаров и услуг и оплачиваются покупателями (например, НДС, акцизы, таможенные пошлины). Их перечисляют в бюджет продавцы или производители.

Главная разница между двумя видами налогов в том, кто фактически его платит: сам владелец дохода или имущества или покупатели за счёт увеличения цены в магазинах.

Прогрессивный, пропорциональный и регрессивный налог

Прогрессивный налог – ставка растёт с увеличением дохода. С 2025 года в России: с доходов до 200 000 руб./мес. – 13%, с превышения – от 15%.

Пропорциональный налог – единая ставка для всех (например, налог на прибыль).

Регрессивный налог – ставка снижается при росте дохода (например, страховые взносы: до 2,759 млн руб. — 30%, выше — 15%).

Налоги на доходы

Налоги на доходы — это платежи в бюджет от граждан и юридических лиц при получении прибыли или других доходов.

Для физических лиц НДФЛ уплачивается с зарплаты, доходов от продажи имущества, дивидендов, аренды и других поступлений.

13% доходы до 2,4 млн руб. в год 15% для доходов выше 2,4 млн руб. 18% для части годового дохода от 5 до 20 млн руб. 20% для части годового дохода от 20 до 50 млн руб. 22% для части дохода от 50 млн руб. в год.

Повышенная ставка применяется к той части, которая превышает установленный законом лимит.

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль для предпринимателей увеличилась с 20 до 25%. 17% от этой суммы идёт в региональный бюджет, а 8% — в федеральный. Налог для IT-компаний увеличился с 0 до 5%.

Отраслевые налоги

Некоторые виды экономической деятельности облагаются специальными налогами. Например, нефтегазовые компании платят НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). В 2025 году изменились ставки для некоторых видов продукции, например для добычи алмазов налог увеличили с 8 до 8,4%.

Имущественные налоги физических лиц

В России собственники платят три вида налогов на имущество: на недвижимость (квартиры, дома, гаражи), транспортный (за автомобили и другую технику), земельный (за участки в собственности).

Сумма начисляется автоматически — платить нужно до 1 декабря года, следующего за истекшим календарным.

Основные виды налогов для предприятий в РФ

Для бизнеса в РФ предусмотрено несколько ключевых налоговых обязательств.

Налог/Взнос Описание

Ставки/Особенности Налог на прибыль С чистой прибыли (доходы минус расходы) 25% НДС Добавляется к цене на всех этапах производства и реализации 20, 10, 0; 5 и 7% — при УСН и доходах > 60 млн руб./год Налог на имущество Со стоимости активов (здания, оборудование и др.) Ставка зависит от региона и объекта НДФЛ (за сотрудника) Удерживается работодателем из зарплаты 13% (15% с доходов > 5 млн руб./год) Страховые взносы Обязательные взносы за работников или фиксированные взносы ИП 30% с зарплат; ИП — фикс. + 1% с дохода > 300 тыс руб./год Транспортный налог За транспортное средство Зависят от мощности, региона и типа ТС Земельный налог За участки, находящиеся в собственности или на праве аренды Размер зависит от кадастровой стоимости и ставки региона Отраслевые налоги Например, налог на добычу полезных ископаемых Ставки индивидуальны по виду деятельности Спецрежимы (УСН, ЕСХН и др.) Альтернатива общей системе налогообложения Ставки зависят от режима (например, УСН 6% или 15%)

Уровни налогообложения и примеры налогов

В России налоги делятся на три уровня: федеральные, региональные и местные. Каждый уровень играет свою роль в формировании бюджетов и финансировании государственных и муниципальных нужд.

Федеральные налоги

Эти налоги поступают в федеральный бюджет и составляют основу его доходной части. Их ставки и правила уплаты устанавливаются Налоговым кодексом РФ. К федеральным налогам относятся:

налог на добавленную стоимость (НДС),

акцизы,

налог на доходы физических лиц (НДФЛ),

налог на прибыль организаций,

сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов,

водный налог,

государственная пошлина,

налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья,

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Региональные налоги

Эти налоги идут в бюджеты субъектов РФ — краёв, областей, республик. Регионы могут в пределах, установленных Налоговым кодексом, изменять ставки и предоставлять льготы. К региональным налогам относятся:

транспортный налог,

налог на имущество организаций,

налог на игорный бизнес.

Местные налоги

Их платят в бюджеты муниципалитетов для финансирования городских и районных программ. В этот список входят:

земельный налог,

налог на имущество физических лиц,

торговый сбор (в настоящее время введён только в Москве).

Источники уплаты налогов

У граждан основным источником налогов является зарплата — работодатель удерживает НДФЛ (от 13 до 22%) и перечисляет его в бюджет.

Имущественные налоги человек платит сам — из своих накоплений.

НДС и акцизы заложены в цену товаров: покупатель вроде бы платит, но перечисляет их продавец. Например, из 1 200 рублей за товар 200 — это НДС.

Компании платят налог на прибыль — из того, что осталось после всех расходов. Получили 10 миллионов? 2,5 — в бюджет.

Налоговая нагрузка

Налоговая нагрузка показывает, какая доля доходов компании расходуется на отчисления. Этот индикатор позволяет оценить финансовое давление фискальной системы на бизнес. Выражается:

в абсолютном показателе — общей сумме налоговых выплат за конкретный период в денежном выражении (рублях);

относительном показателе — соотношении платежей к выручке предприятия (в процентах).

Порядок уплаты налогов

Для ведения налоговых обязательств необходимо выбрать подходящий налоговый режим с учётом доходов и специфики деятельности. Налоговая отчётность подаётся в установленном порядке. Оплатить налоги можно через официальный портал ФНС, личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги», банковские приложения или по платёжным документам в отделениях почты. С 2023 года доступен единый налоговый платёж — все налоги и взносы можно оплатить одной суммой.

Способы удержания и взимания налогов

Налоги собирают разными методами в зависимости от их вида и категории плательщика.

Метод

Суть Пример Кадастровый Налог рассчитывается как процент от кадастровой стоимости имущества Налог на квартиру, дом, участок Декларационный Гражданин сам подаёт декларацию о доходах и расходах Самостоятельная уплата НДФЛ Изъятие до получения доходов Налог удерживает и перечисляет налоговый агент при выплате дохода Работодатель удерживает НДФЛ из зарплаты

Налогообложение бизнеса

Предпринимателям и организациям доступны разные варианты налогообложения. Выбор оптимального режима помогает минимизировать налоговую нагрузку.

Режимы налогообложения для бизнеса

Система налогообложения бизнеса — это несколько режимов, каждый из которых имеет особенности.

Система налогообложения

Кому подходит/Условия

Ставки и особенности Преимущества ОСНО Применяется по умолчанию. Подходит для любой деятельности НДС, НДФЛ (для ИП) / налог на прибыль (для юрлиц), налог на имущество, страховые взносы Нет ограничений по доходам и численности. Полный пакет налогов и отчётности УСН Малый и средний бизнес. Доход до 450 млн руб., персонал до 130 чел., активы до 200 млн руб. 6% с доходов или 15% с прибыли (доходы минус расходы). С 2025 г. при доходе > 60 млн платится НДС Освобождение от НДФЛ/налога на прибыль/на имущество, упрощённый учёт АУСН ИП с доходом до 60 млн руб., активы до 150 млн руб., до 5 работников Налог рассчитывается автоматически ФНС. Без деклараций Упрощение: автоматическая оплата, минимум бумажной работы, контроль через банк ПСН Только для ИП. Доход до 60 млн руб., не более 15 работников Фиксированная сумма на основе потенциального дохода Освобождение от НДФЛ/НДС/налога на имущество. Без деклараций. Снижение стоимости патента на страховые взносы ЕСХН Предприятия и ИП в сельском хозяйстве 6% с прибыли (доходы минус расходы), возможны льготы от регионов Упрощённый учёт, учёт убытков прошлых лет, поддержка агросектора

Налоговый контроль и ответственность

Федеральная налоговая служба (ФНС) контролирует соблюдение налогового законодательства через проверки, основываясь на алгоритмах оценки рисков.

Виды проверок

Тип Причина Форма Итог Камеральная После сдачи декларации Удалённо, в течение 3 месяцев Акт только при нарушениях Выездная При серьёзных подозрениях С выездом инспекторов, проверкой документов, инвентаризацией Составляется акт

Важно! Решения ФНС можно оспорить в вышестоящей инспекции или суде.

Вид Описание Финансовые санкции Штрафы: 20% за ошибку, 40% за умышленную неуплату (ст. 122 НК РФ) Принудительное взыскание Арест счетов, запрет на выезд, конфискация через судебных приставов Уголовная ответственность При крупной неуплате — штраф или лишение свободы (ст. 199 УК РФ)

Банкротство При невозможности погасить задолженность — инициируется судом

Уголовная ответственность

Уклонение от уплаты налогов по ст. 199 УК РФ:

Сумма более 18,75 млн руб. за 3 года — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до 2 лет.

Сумма более 56,25 млн руб. — штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет.