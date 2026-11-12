С 1 января 2027 года вступят в силу новые налоговые правила. Они затронут индивидуальных предпринимателей на УСН, патенте и АУСН, продавцов на маркетплейсах и импортёров. Часть изменений уже принята, другие пока находятся на стадии законопроектов и обсуждения.

Собрали основные нововведения, которые стоит учитывать предпринимателям.

Лимит доходов для освобождения от НДС на УСН останется прежним

Президент подписал Федеральный закон от 04.07.2026 №228-ФЗ. Он переносит сроки снижения лимита доходов для освобождения от НДС.

Теперь график будет таким:

до конца 2029 года — 20 млн ₽;

с 2030 года — 15 млн ₽;

с 2031 года — 10 млн ₽.

Изначально лимит в 15 млн ₽ планировали ввести уже с 2027 года. Теперь предприниматели смогут дольше пользоваться освобождением от НДС.

Женщинам — индивидуальным предпринимателям с детьми до семи лет могут снизить налог по УСН

Законопроект №1194333-8 предлагает разрешить регионам устанавливать пониженные ставки УСН для женщин-предпринимателей с детьми младше семи лет.

Сейчас регионы могут снижать ставку:

с 6 до 1% — для объекта «Доходы»;

с 15 до 5% — для объекта «Доходы минус расходы».

Законопроект предлагает распространить эту возможность на женщин со статусом ИП, а также на отдельные категории бизнеса. Конкретные льготные ставки будут определять региональные власти.

ФНС сможет получать больше информации о доходах предпринимателей

В рамках налоговой реформы обсуждают расширение обмена информацией между ФНС, Банком России и банками.

ЦБ планирует передавать налоговой сведения о физических лицах, чьи банковские операции могут указывать на предпринимательскую деятельность без регистрации ИП.

Под внимание могут попасть, например, репетиторы, мастера маникюра и другие специалисты, которые регулярно получают оплату за услуги на личные карты.

Конкретные признаки таких операций пока не определены. Их планируют согласовать ФНС и ЦБ.

Импортёрам из стран ЕАЭС придётся подтверждать рыночные цены

Предлагают ввести новую статью 54.2 НК РФ для контроля цен на товары, которые ввозят из стран ЕАЭС. Правила затронут импортёров маркированной и прослеживаемой продукции.

Если предприниматель укажет в документах стоимость товара ниже рыночной, налоговая сможет пересчитать НДС исходя из минимальной рыночной цены.

Для проверки ФНС сможет запрашивать договоры, транспортные документы, счета-фактуры и другие подтверждения стоимости поставки.

Нововведение направлено на борьбу с занижением стоимости импорта и недоплатой налогов.

Изменится порядок взыскания налоговой задолженности

С 2027 года ФНС сможет направлять одно поручение на списание налогового долга сразу в несколько банков и оператору платформы цифрового рубля.

На исполнение поручения отводится три часа с момента его размещения в реестре.

Также установят очерёдность списания: сначала деньги с рублёвых счетов, затем с валютных, счетов в драгоценных металлах, электронных кошельков, депозитов и в последнюю очередь — цифровые рубли.

Расходы на конвертацию валюты и комиссии при списании средств возложат на налогоплательщика.

Общепит сможет сохранить освобождение от НДС

Предприятия общественного питания, в том числе ИП, смогут пользоваться льготой по НДС в 2027 году, если выполнят три условия:

средняя зарплата сотрудников за 2026 год не ниже региональной;

не менее 70% выручки приходится на общепит;

годовой доход не превышает 3 млрд ₽.

Отдельно уведомлять налоговую о применении льготы не нужно. Достаточно заполнить соответствующий раздел декларации по НДС.

Могут снизить лимит доходов для АУСН

Обсуждают возможность снизить максимальный доход для применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения до 15 млн ₽ в течение 2027 года.