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Налоговые изменения 2026: для МСП предложили переходный период

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития о введении переходного периода для малого и среднего бизнеса на фоне налоговых изменений. Инициатива направлена на то, чтобы дать предпринимателям время адаптироваться к новым требованиям и сохранить доступ к льготным режимам и мерам господдержки.

26.01.2026
1946
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Как пояснил министр экономического развития России Максим Решетников, многие предприниматели были вынуждены выбирать налоговый режим в конце прошлого года, не имея возможности заранее выполнить новые условия. В связи с этим предлагается в 2026 году не учитывать показатели деятельности за прошлый год при определении права на льготы.

Отдельные послабления предусмотрены по страховым взносам для МСП. Долю доходов от обрабатывающего производства планируется рассчитывать только по текущему году. Это позволит бизнесу воспользоваться пониженными тарифами без риска утраты льгот.

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В качестве примера министр привёл ситуацию с пекарней «Машенька», вопрос которой был задан на прямой линии с Президентом РФ. Для освобождения от НДС в сфере общепита необходимо, чтобы уровень зарплат сотрудников за прошлый год превышал среднеотраслевой показатель.

Альтернативный вариант — применение пониженной ставки страховых взносов 15%, поскольку общепит относится к приоритетным отраслям. Кроме того, при смене ОКВЭД на пищевое производство предприниматель может претендовать на тариф страховых взносов 7,6% и региональные льготы по УСН. Ключевое условие — доля доходов от такой деятельности должна превышать 70%.

Предложение о переходном периоде согласовано с Минфином и одобрено Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Минфин готов обеспечить внесение необходимых поправок в первом квартале 2026 года.

В Минэкономразвития также отметили рост спроса на разъяснения в связи с налоговыми изменениями. В декабре 2025 года вебинары и консультации с участием ФНС и «ОПОРЫ России» охватили около 500 тысяч представителей МСП.

Финансовая поддержка бизнеса продолжает расширяться. Объём льготных кредитов по программе с участием Банка России будет увеличен до 200 млрд ₽. Также выросли лимиты по программам поручительств Корпорации МСП и региональным мерам поддержки.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о переходном периоде. Он также поручил проработать вопросы упрощения налоговой отчётности и продолжить информационную и методическую поддержку предпринимателей через центры «Мой бизнес».

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Налоговые изменения для МСП в 2026 году: переходный период, новые льготы — Точка Банк