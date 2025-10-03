Недобросовестная конкуренция: виды, ответственность и как бороться

На рынке компании ежедневно борются за внимание клиентов, но не все делают это честно. Иногда вместо улучшения сервиса или качества товара предприниматели выбирают обходные пути. Например, вводят покупателей в заблуждение, копируют чужие товарные знаки или специально портят репутацию конкурентов. Такие действия не только нарушают правила деловой этики, но и подпадают под ответственность по закону.

Коротко Чтобы защитить бизнес, предпринимателю стоит регистрировать товарные знаки и авторские права, следить за конкурентами, фиксировать нарушения, при необходимости обращаться в ФАС с жалобой или обращаться в суд.

Недобросовестная конкуренция — это нечестные способы борьбы за клиентов: распространение слухов, копирование бренда, демпинг, обман в рекламе, использование чужой коммерческой тайны. За такие действия предусмотрены штрафы по ст. 14.33 КоАП РФ и в ряде случаев — уголовная ответственность.

Что такое недобросовестная конкуренция

Недобросовестная конкуренция — это когда компания вместо честной борьбы за клиентов применяет запрещённые приёмы. Такие действия портят репутацию конкурентов и снижают их продажи. Ст. 14.33 КоАП РФ запрещает подобные методы, бизнес должен развиваться честно и свободно.

Речь идёт о соперничестве на одном рынке: две компании продают аналогичные товары или услуги похожей целевой аудитории на одной территории. В такой ситуации у кого-то может появиться соблазн навредить конкуренту.

Например, два индивидуальных предпринимателя открыли салоны красоты в одном районе. ИП Кузнецов честно привлекает клиентов скидками и качественным сервисом. ИП Смирнов решает сыграть нечестно: распространяет слухи, что в салоне Кузнецова используют некачественные материалы, хотя это неправда.

Или другой пример. ИП Сидорова продаёт детские игрушки через интернет. Увидев, что ИП Орлова набирает популярность, она копирует её сайт, меняет пару букв в названии и вводит покупателей в заблуждение.

В обоих случаях бизнесмены не улучшают свой продукт, а специально вредят конкуренту.

Под недобросовестную конкуренцию попадает и навязывание клиентам сравнения с конкурентом без доказательств: «наш салон лучше, чем у Ивановой». А также продажа товаров под чужим брендом, и покупка негативных отзывов. Всё это способ вытеснить соперника, не заработав доверие честным трудом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает жалобы и может наказать нарушителя.

Признаки недобросовестной конкуренции

Разберём основные признаки нечестной борьбы:

Дискредитация конкурента. Это распространение слухов и выдуманных историй. Цель — лишить соперника доверия клиентов. Например, два ИП содержат парикмахерские в одном районе. Один из них пишет в соцсетях, что у соседа грязные инструменты и мастера без специального образования. Клиенты опасаются ходить в этот салон, хотя доказательств нет. Это и есть дискредитация.

Введение клиентов в заблуждение. Обман о товаре или услуге. Например, ИП Фёдоров продаёт мёд и пишет на банках «таёжный», хотя закупает продукт у оптовика из другой области. От этого страдают не только клиенты, но и честные продавцы настоящего таёжного мёда.

Некорректное сравнение. Заявления о своём превосходстве без доказательств. Сюда же относятся фразы «лучший», «первый», «единственный». Например, ИП Зайцева открыла студию танцев и разместила рекламу: «Единственная профессиональная школа в городе». Но в действительности рядом работают ещё три студии с лицензиями и дипломированными тренерами. Такая реклама вводит людей в заблуждение и мешает конкурентам.

Использование чужого бренда. Попытка нажиться на чужом имени. Допустим, ИП Крылов открыл интернет-магазин одежды и назвал его «Adibas», скопировав стиль логотипа Adidas. Часть покупателей уверена, что берёт оригинал, и разочаровывается. Это и обман клиентов, и паразитизм на чужом бренде.

Злоупотребление товарным знаком. Регистрация названия ради наживы. Например, ИП Смирнов оформил товарный знак «Домашние пельмени №1» и начал рассылать претензии соседним производителям, которые уже много лет продавали продукцию с похожими названиями. ФАС может признать регистрацию такого товарного знака недобросовестной и отменить её.

Использование коммерческой тайны. Кража или разглашение конфиденциальной информации конкурента — серьёзное нарушение. Представим ситуацию: администратор фитнес-центра ИП Орловой уволился и перешёл работать к ИП Егоровой, забрав с собой базу клиентов. Если выяснится, что Егоровой это было выгодно и она знала о нарушении, её бизнесу грозит штраф и судебное разбирательство.

Демпинг. Продажа товаров ниже себестоимости ради того, чтобы вытеснить конкурента. Например, ИП Николаева открыла магазин и поставила цены на популярные товары ниже закупочной стоимости. Соседняя торговая точка не выдержала конкуренции и закрылась. Когда ИП Николаева осталась одна в районе, цены вернулись к прежнему уровню. Это классический пример демпинга.

Все эти признаки объединяет одно — предприниматель пытается получить преимущество не за счёт качества или сервиса, а за счёт причинения вреда конкуренту. Поэтому закон ограничивает такие методы и даёт право пострадавшим обращаться в ФАС или суд.

Примеры недобросовестной конкуренции

Рассмотрим реальные примеры из судебной практики, чтобы понять, какие действия признают недобросовестной конкуренцией.

Завышенный метраж квартир в рекламе. В 2025 году Верховный суд рассмотрел спор между застройщиком и ФАС. В рекламе указывалась площадь квартир больше фактической на 1,4–2,5 м². ФАС сочла это недобросовестной конкуренцией. Суд не согласился: сами по себе ошибки не доказывают вред конкурентам. Нужно показать влияние на рынок и последствия для соперников. Такого анализа не было, поэтому решение ФАС отменили.

Регистрация бренда для вытеснения конкурентов (дело «Владлайн»). Компания «Владлайн» оформила товарный знак и заявила, что продавать продукцию можно только через неё. Более того, она добивалась блокировки ввоза аналогичных товаров на таможне. Суды признали такие действия недобросовестной конкуренцией: они создавали искусственные барьеры и мешали другим компаниям работать на рынке.

Спор вокруг бренда «VARDA». Предприниматель заявил, что конкурент незаконно зарегистрировал товарный знак «VARDA», похожий на его собственный. Он требовал признать это недобросовестной конкуренцией. Верховный суд отказал: доказательств умысла и реального вреда конкурентам не было. Суд подчеркнул, что одного сходства знаков мало, нужно доказать намерение причинить ущерб.

Ответственность за недобросовестную конкуренцию

За нарушения, установленные статьями 14.3 и 14.33 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность. Также нарушения могут квалифицировать как уголовные. Это зависит от характера нарушения и того, подходит ли оно под статьи 178–180, 183, 146–147 УК РФ. К уголовным преступлениям относят ценовой демпинг, картельные соглашения, промышленный шпионаж, подкуп сотрудников, разглашение секретов бизнеса, использование пиратского софта и другие действия, которые наносят серьёзный ущерб конкурентам или рынку.

Как оспорить штраф за недобросовестную конкуренцию по ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ

Оспорить штраф за недобросовестную конкуренцию можно, если вы считаете решение ФАС несправедливым или вынесенным с нарушениями.

По ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ штраф накладывают за недобросовестные приёмы в бизнесе: дискредитацию конкурентов, копирование бренда, обман клиентов и другие действия. Но иногда ФАС ошибается или неверно трактует ситуацию. В этом случае предприниматель имеет право подать жалобу.

Куда обращаться

Если штраф выписали ИП или организации — нужно обращаться в арбитражный суд.

Если наказали должностное лицо, например директора, — в суд общей юрисдикции.

Что можно обжаловать

Нарушение процедуры проверки.

Отсутствие доказательств факта нарушения.

Несоответствие действий предпринимателя составу правонарушения.

Порядок подачи жалобы и сроки рассмотрения

Ситуация Куда подавать жалобу Сроки Штраф для ИП или юрлица Арбитражный суд 10 дней с момента получения постановления Штраф для должностного лица Суд общей юрисдикции 10 дней Дело передано ФАС в суд Решение можно обжаловать в апелляции по АПК РФ По процессуальным срокам суда

ПРИМЕР — ИП Кузнецова разместила рекламу: «Лучшая студия маникюра в городе». ФАС решила, что это некорректное сравнение, и выписала штраф. Кузнецова доказала, что фраза основана на опросе клиентов с опубликованными результатами, и суд отменил наказание.



— ИП Орлов продавал мёд с пометкой «таёжный». ФАС посчитала, что название вводит покупателей в заблуждение. Но в суде Орлов представил документы о закупке мёда у пасеки в таёжной зоне, и штраф признали незаконным.

Если у предпринимателя есть доказательства своей правоты, он может защитить бизнес и отменить штраф через суд.

Как защититься и бороться с недобросовестной конкуренцией

Защищать бизнес от нечестной конкуренции нужно комплексно — от превентивных мер до судебной защиты.

Превентивные меры и защита бизнеса

Интеллектуальная собственность : регистрируйте товарные знаки, патентуйте разработки, оформляйте авторские права на тексты, фото и видео. Добавляйте водяные знаки на фото и уникальные элементы на упаковку или карточки товаров. Это осложнит копирование и защитит бренд.

Уникальные преимущества : создавайте продукт или сервис с отличительными чертами — бонусные программы, гарантии, индивидуальная упаковка, быстрые сроки доставки. Хороший сервис и качество делают копирование менее выгодным.

Мониторинг конкурентов: следите за действиями других участников рынка и фиксируйте нарушения — реклама, цены, акции. Это позволит быстро реагировать на недобросовестные методы.

Досудебная защита

Обращение к конкуренту : попробуйте решить вопрос напрямую письменно, описав нарушения. Часто это помогает избежать суда.

Жалоба в ФАС : если договориться не удалось, подайте заявление с доказательствами — скриншоты рекламы, документы о регистрации знаков, фотографии или письма.

Иск в суд: если ФАС подтвердит нарушение или у вас есть собственные доказательства, обращайтесь в арбитражный суд. Суд оценит ущерб, репутацию и факты нарушения.

Доказательства и поддержка

Докажите факт нарушения : конкурент должен быть пойман на действиях, которые противоречат закону или деловой практике и причиняют вред бизнесу.

Сбор доказательств : фиксируйте всё — скриншоты, видеозаписи, документы, переписку.

Юридическая помощь: специалисты по антимонопольному праву и интеллектуальной собственности помогут сэкономить время, снизить риски и повысить шансы на успешную защиту.

Примеры действий для ИП

ИП Петров зарегистрировал товарный знак на свои авторские изделия и заметил, что конкурент скопировал название и упаковку. Петров составил досудебную претензию, а затем подал жалобу в ФАС с доказательствами. Конкурент был вынужден изменить оформление и название продукции.

ИП Сидорова ведёт онлайн-магазин уникальных игрушек и фиксирует скриншоты рекламы конкурентов, которые обещают «точно такие же игрушки дешевле». С этими доказательствами Сидорова может обратиться в суд или ФАС, если конкуренты продолжают вводить покупателей в заблуждение.