Новая форма РСВ и ограничения по льготным взносам с 2026 года

ФНС готовит обновление формы расчёта по страховым взносам в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Налоговая служба разработала проект приказа о внесении изменений в приложения к приказу от 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@. Об этом сообщается в письме ФНС от 22.12.2025 №БС-4-11/11504@.
Проектом предусмотрены изменения формы РСВ, порядка её заполнения и электронного формата. Обновления связаны с новым порядком применения пониженных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
С 2026 года льготные тарифы смогут применять не все субъекты МСП, а только те, которые ведут деятельность по определённым видам. Перечень таких видов деятельности утвердит Правительство РФ.
Для применения льготы установят дополнительные условия. Основной вид деятельности по ОКВЭД должен быть указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Доля доходов от этого вида деятельности по итогам отчётного периода должна составлять не менее 70%.
Информацию о соблюдении этих условий нужно будет отражать в расчёте по страховым взносам. Для этого ФНС вводит обновлённое приложение 3.1 к разделу 1 РСВ. В порядок заполнения расчёта внесут соответствующие изменения.
Кроме того, ФНС обновляет справочники кодов. В приложении с кодами тарифов плательщиков взносов и в приложении с кодами категорий застрахованных лиц появятся новые значения.
Одновременно отменяют применение кодов «20», «МС», «ВЖМС» и «ВПМС». Эти коды нельзя будет использовать при сдаче РСВ за первый квартал 2026 года и последующие периоды.
Изменения затронут и электронный формат расчёта по страховым взносам. Обновлённый формат потребуется для приёма отчётности налоговыми органами.
Приказ вступит в силу через два месяца после официальной публикации. До этого момента ФНС рекомендует применять форму, порядок заполнения и формат РСВ, приведённые в приложении к письму от 22.12.2025 №БС-4-11/11504@.