Новая форма РСВ и ограничения по льготным взносам с 2026 года

Проектом предусмотрены изменения формы РСВ, порядка её заполнения и электронного формата. Обновления связаны с новым порядком применения пониженных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

С 2026 года льготные тарифы смогут применять не все субъекты МСП, а только те, которые ведут деятельность по определённым видам. Перечень таких видов деятельности утвердит Правительство РФ.

Для применения льготы установят дополнительные условия. Основной вид деятельности по ОКВЭД должен быть указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Доля доходов от этого вида деятельности по итогам отчётного периода должна составлять не менее 70%.

Информацию о соблюдении этих условий нужно будет отражать в расчёте по страховым взносам. Для этого ФНС вводит обновлённое приложение 3.1 к разделу 1 РСВ. В порядок заполнения расчёта внесут соответствующие изменения.

Кроме того, ФНС обновляет справочники кодов. В приложении с кодами тарифов плательщиков взносов и в приложении с кодами категорий застрахованных лиц появятся новые значения.

Одновременно отменяют применение кодов «20», «МС», «ВЖМС» и «ВПМС». Эти коды нельзя будет использовать при сдаче РСВ за первый квартал 2026 года и последующие периоды.

Изменения затронут и электронный формат расчёта по страховым взносам. Обновлённый формат потребуется для приёма отчётности налоговыми органами.