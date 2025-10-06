Новое контрольное соотношение 1.66 по НДС: что проверит ФНС в декларации

ФНС ввела новое контрольное соотношение для декларации по НДС. Оно дополняет письмо ФНС России от 5 февраля 2025 года №СД-4-3/1064@.

Новое соотношение получил номер 1.66. Оно связано с декларацией по НДС, утверждённой приказом от 5 ноября 2024 года №ЕД-7-3/989@.

В приказе описаны форма декларации, порядок её заполнения и правила отправки в электронном виде. Там же приведены форматы для документов, которые нужно прикладывать.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Пункт 1.66 отвечает за проверку вычетов по НДС.

Если в разделе 9 или в приложении 1 к нему указан налог по специальным ставкам, то в разделе 8 можно использовать только определённые коды операций: 16, 17, 18, 22, 26, 43 или 01.

Код 01 допустим только тогда, когда строки 020 и 030 равны строкам 060 и 070 — то есть номер и дата счёта-фактуры совпадают с номером и датой корректировочного документа.

Если коды указаны неверно, налоговая может посчитать это нарушением. Речь идёт о неправомерном вычете НДС при упрощённой системе с особыми ставками 5 или 7%.

В таком случае инспекция сначала направит требование. Предпринимателю нужно будет объяснить ситуацию или исправить ошибки в течение 5 дней.

Если в декларации заполнена строка 050 раздела 1, налоговая может запросить документы. Они должны подтвердить право на вычет НДС согласно ст. 172 НК РФ.