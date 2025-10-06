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Новое контрольное соотношение 1.66 по НДС: что проверит ФНС в декларации

В 2025 году ФНС усилил контроль за декларациями по НДС и добавил новое контрольное соотношение — 1.66. Оно помогает выявлять ошибки в вычетах по операциям со специальными ставками и предотвращать неправомерное применение НДС.

06.10.2025
1926
1926

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ФНС ввела новое контрольное соотношение для декларации по НДС. Оно дополняет письмо ФНС России от 5 февраля 2025 года №СД-4-3/1064@.

Новое соотношение получил номер 1.66. Оно связано с декларацией по НДС, утверждённой приказом от 5 ноября 2024 года №ЕД-7-3/989@.

В приказе описаны форма декларации, порядок её заполнения и правила отправки в электронном виде. Там же приведены форматы для документов, которые нужно прикладывать.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

НДС в 2026: что проверить уже сейчас

Эксперты от Точка Банк подготовили чек-лист: порог дохода, ставки, цены, ЭДО, счёт-фактуры, книги покупок и продаж — всё, что важно учесть ИП заранее.

Пункт 1.66 отвечает за проверку вычетов по НДС.

Если в разделе 9 или в приложении 1 к нему указан налог по специальным ставкам, то в разделе 8 можно использовать только определённые коды операций: 16, 17, 18, 22, 26, 43 или 01.

Код 01 допустим только тогда, когда строки 020 и 030 равны строкам 060 и 070 — то есть номер и дата счёта-фактуры совпадают с номером и датой корректировочного документа.

Если коды указаны неверно, налоговая может посчитать это нарушением. Речь идёт о неправомерном вычете НДС при упрощённой системе с особыми ставками 5 или 7%.

В таком случае инспекция сначала направит требование. Предпринимателю нужно будет объяснить ситуацию или исправить ошибки в течение 5 дней.

Если в декларации заполнена строка 050 раздела 1, налоговая может запросить документы. Они должны подтвердить право на вычет НДС согласно ст. 172 НК РФ.

Если нарушение подтвердится, налоговая составит акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

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Контрольное соотношение 1.66 по НДС: что проверит ФНС в 2025 году — Точка Банк