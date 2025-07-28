Новые формы отчётности Росстата: как ИП и компаниям отчитаться за 2025 год

Росстат утвердил новые формы отчётности для бизнеса. ИП и компании будут отчитываться по ним за 2025 год.

С 1 января 2026 года вводятся новые годовые формы:

№ МП (микро)-натура — для микропредприятий о производстве продукции и услуг;

№ 23-Н — по производству, передаче и потреблению электроэнергии;

№ 1-предприятие — об основных показателях деятельности организации;

№ 1-натура-БМ — о производстве, отгрузке продукции и балансе мощностей;

№ 1-ИП — для индивидуальных предпринимателей.

Эти формы будут применяться уже за отчётный период 2025 года.

С увеличением числа отчётных форм бухгалтерская нагрузка тоже растёт. Чтобы не тратить время на рутину и избежать ошибок, лучше автоматизировать процесс с Онлайн-бухгалтерией.

Кроме того, с 1 января 2026 года нужно будет сдавать ежемесячную форму № 1-ДАП. Она касается организаций в сфере добычи, производства и энергоснабжения.