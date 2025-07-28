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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Новые формы отчётности Росстата: как ИП и компаниям отчитаться за 2025 год

С 2026 года бизнесу придётся отчитываться по новым правилам. Росстат обновил формы для ИП и компаний, которые впервые будут применяться за 2025 год. Точка Банк поможет разобраться, какие документы готовить и кого коснутся изменения.

28.07.2025
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Росстат утвердил новые формы отчётности для бизнеса. ИП и компании будут отчитываться по ним за 2025 год. 

С 1 января 2026 года вводятся новые годовые формы:

  • № МП (микро)-натура — для микропредприятий о производстве продукции и услуг;
  • № 23-Н — по производству, передаче и потреблению электроэнергии;
  • № 1-предприятие — об основных показателях деятельности организации;
  • № 1-натура-БМ — о производстве, отгрузке продукции и балансе мощностей;
  • № 1-ИП — для индивидуальных предпринимателей.

Эти формы будут применяться уже за отчётный период 2025 года.

С увеличением числа отчётных форм бухгалтерская нагрузка тоже растёт. Чтобы не тратить время на рутину и избежать ошибок, лучше автоматизировать процесс с Онлайн-бухгалтерией.

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Кроме того, с 1 января 2026 года нужно будет сдавать ежемесячную форму № 1-ДАП. Она касается организаций в сфере добычи, производства и энергоснабжения.

Старые формы, утверждённые приказами Росстата от 30.07.2021 № 462 и от 31.07.2024 № 334, больше использовать будет нельзя.

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Новые формы отчётности Росстата в 2025 году: что сдавать ИП и компаниям — Точка Банк