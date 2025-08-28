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Новый порядок расчёта выходных пособий с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года работодателям придётся применять новые правила расчёта выходных пособий. Меняется не только размер выплат, но и сам порядок их определения: теперь алгоритм расчёта зависит от основания увольнения и строго регламентирован Постановлением Правительства РФ № 540.

28.08.2025
7191
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С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые правила расчёта выходных пособий. Они утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540. Работодателям важно заранее ознакомиться с изменениями и обновить локальные акты.

Размер пособия зависит от причины увольнения: 

нарушение работодателем порядка заключения трудового договора — увольнение по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

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В некоторых случаях пособие составит две недели среднего заработка. 

  • по состоянию здоровья — увольнение по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ;
  • призыв на военную или направление на альтернативную службу — увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ;
  • восстановление предыдущего сотрудника, выполнявшего ту же работу, — увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ;
  • отказ от перевода в другую местность вместе с организацией — увольнение по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ;
  • признание работника полностью нетрудоспособным — увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ;
  • отказ от работы после изменения существенных условий трудового договора — увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ;
  • аннулирование разрешения на привлечение и использование иностранного гражданина, на основании которого было выдано разрешение на работу, — увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ.

Сезонным работникам пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивают только при увольнении по п. 1 или 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (ликвидация, сокращение). Основание — ч. 3 ст. 296 ТК РФ.

Новый порядок применяется для увольнений с 1 сентября 2025 года. Даже если расчёт начали раньше, но дата увольнения после этой даты — действуют новые правила.

Алгоритм расчёта простой. Сначала определите период, за который положено пособие: один месяц или две недели после увольнения. Затем рассчитайте фактический заработок за последние 12 месяцев работы.

Если сотрудник проработал меньше года, расчётный период берётся с первого дня работы. При этом последний месяц должен быть полностью отработан.

Далее считается средний дневной или почасовой заработок. Для этого фактический доход за расчётный период делится на количество реально отработанных дней или часов.

Формула для месячного пособия такая:

Средний дневной заработок × среднее количество рабочих дней в месяце.

В 2025 году это 20,58 рабочего дня. Если учитывают часы, используют среднее число рабочих часов в месяце.

Для пособия в две недели применяется общий принцип. Считается количество рабочих дней или часов в эти две недели. Оно умножается на средний дневной или почасовой заработок.

Эти же правила можно применять и при выплате компенсаций по соглашению сторон. Роструд это подтверждает в своих письмах.

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Выходное пособие — новый порядок расчёта с 01.09.2025 – Точка Банк