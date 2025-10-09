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НПД 2026: Совет Федерации предложил досрочно завершить режим для самозанятых

Режим самозанятых могут отменить раньше запланированного срока — уже в 2026 году. Для миллионов работающих на себя это может означать переход на статус ИП и новые налоговые обязанности.

09.10.2025
162
162

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Совет Федерации предложил правительству заранее завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход. Такой пункт появился в постановлении от 8 октября 2025 года, где подводились итоги обсуждения экономики с министром Максимом Решетниковым.

В документе говорится, что правительству нужно оценить результаты работы режима для самозанятых и рассмотреть возможность его завершения уже в 2026 году. Также предлагается разработать меры, чтобы компании не занижали налоги, оформляя сотрудников как самозанятых.

Ранее были установлены сроки проведения эксперимента НПД — до 2028 года. 

Если режим самозанятых прекратят, многим придётся перейти на индивидуальное предпринимательство. Но и здесь не всё просто — уже с 2026 года для ИП на УСН вводятся новые налоговые правила.

В 2026 году предприниматели на УСН с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

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НПД 2026: Совет Федерации предложил завершить режим самозанятых — Точка Банк