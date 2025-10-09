НПД 2026: Совет Федерации предложил досрочно завершить режим для самозанятых

Совет Федерации предложил правительству заранее завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход. Такой пункт появился в постановлении от 8 октября 2025 года, где подводились итоги обсуждения экономики с министром Максимом Решетниковым.

В документе говорится, что правительству нужно оценить результаты работы режима для самозанятых и рассмотреть возможность его завершения уже в 2026 году. Также предлагается разработать меры, чтобы компании не занижали налоги, оформляя сотрудников как самозанятых.

Ранее были установлены сроки проведения эксперимента НПД — до 2028 года.

Если режим самозанятых прекратят, многим придётся перейти на индивидуальное предпринимательство. Но и здесь не всё просто — уже с 2026 года для ИП на УСН вводятся новые налоговые правила.