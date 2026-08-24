Коротко Для законного использования нулевой ставки НДС перевозчик обязан в течение 180 дней собрать и предоставить в ФНС пакет подтверждающих документов. К ним относятся таможенные декларации, международные накладные и поручения на отгрузку. При внутренних перевозках по России нулевая ставка не действует. Компании и ИП на ОСНО платят налог по базовой ставке — 22%, а ИП и ООО на УСН могут выбрать ставки — 22% с вычетами или 5 и 7% без вычетов.

Нулевая ставка НДС применяется при международных грузоперевозках. Она позволяет ИП и ООО на ОСНО и УСН не платить налог на добавленную стоимость. А ставка 22% позволяет возмещать входящий НДС из бюджета.

Что такое нулевая ставка НДС при грузоперевозках

Нулевая ставка НДС при грузоперевозках — это налоговая льгота, которая позволяет транспортным компаниям не платить налог на добавленную стоимость. При этом у них сохраняется право на возмещение НДС из бюджета, если компания или ИП применяют ОСНО или являются налогоплательщиками НДС на УСН со ставкой 22%.

С каких собственных расходов можно возместить налог на добавленную стоимость:

горюче-смазочные материалы (ГСМ);

покупка и замена запчастей;

аренда транспорта.

Когда применяется нулевая ставка НДС при грузоперевозках

Согласно п. 1 ст. 164 НК РФ, нулевая ставка НДС применяется:

при экспорте товаров, в том числе и в страны ЕАЭС — Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан;

в международных перевозках;

при оказании транспортно-экспедиционных услуг для международных перевозок;

реализации товаров дипломатическим представительствам и международным организациям;

перевозке газа и нефти;

транзитных перевозках;

перевозке пассажиров на определённых маршрутах, например при авиаперевозке в Калининград. Главное условие — пункт вылета или назначения должен находиться на территории Дальневосточного округа.

Важно: в п. 2 ст. 164 НК РФ перечислены типы перевозок, которые освобождены от уплаты НДС. Также, согласно ст. 145 НК РФ, ИП и ООО на ОСНО могут законно не платить НДС, если за прошлый квартал его оборот не превысил 2 млн ₽. Это же право неуплаты применяется для налогоплательщиков УСН с годовым доходом до 20 млн ₽.

Международные перевозки: НДС 0% или без НДС

Международные перевозки облагаются нулевой ставкой. Это означает, что перевозчик выставляет клиенту счёт с указанием «НДС 0%». Дополнительно компании и ИП имеют право на вычет входящего НДС, если они применяют ОСНО или УСН с выбранной ставкой 22%. Если налогоплательщик использует УСН с 5 или 7%, ему доступна только нулевая ставка НДС без вычетов.

Важно: международной перевозкой считается перемещение товаров или оказание транспортных услуг, при которых пункт отправления или пункт назначения находится за пределами территории РФ. Например, груз физически пересекает таможенную границу России.

Если услуга по перевозке осуществляется из-за рубежа до границы РФ, она не является объектом налогообложения НДС. В таком случае перевозчик выставляет универсальный передаточный документ (УПД) и ставит в документе статус «2» — подп. 4.1 п. 1 ст. 148 НК РФ. Составлять счёт-фактуру при этом не нужно.

Пример: транспортная компания везёт сборный груз из Турции до таможенного перехода «Верхний Ларс» — границы РФ с Грузией. По условиям договора водитель доезжает до нейтральной полосы, выгружает товар в терминале и едет обратно, не пересекая государственную границу России:

пункт назначения — сама граница, а не населённый пункт на территории РФ;

груз физически не пересёк таможенную границу России, соответственно, у перевозчика нет грузовой таможенной декларации с отметкой о ввозе.

Итог — применить ставку 0% в этом случае нельзя, так как не выполнено главное условие международного перемещения через границу РФ.

НДС при грузоперевозках внутри России

При внутренних грузоперевозках нулевая ставка не применяется. Налогообложение при этом зависит исключительно от того, какой налоговый режим использует перевозчик.

Признак ОСНО УСН ПСН Кому доступен ИП и ООО ИП и ООО Только ИП Ставка налога Базовая ставка — 22%











5% — без возможности вычета НДС.



7% — без возможности вычета НДС.



22% — доступен вычет НДС

Стоимость патента — 6% от потенциального дохода, установленного для конкретного вида деятельности Особенности Можно использовать вычеты по НДС Если ИП и ООО выбирают ставки 5 или 7% на УСН, то нельзя использовать вычет по НДС.



По ставке 22% он доступен

ПСН можно использовать в грузоперевозках, только соблюдая лимиты:



— годовой доход — до 20 млн ₽;



— среднесписочная численность сотрудников — не более 15 работников.



ПСН нельзя применять как самостоятельную систему налогообложения. Обычно её используют с УСН или ОСНО



Подтверждение нулевой ставки НДС при международных грузоперевозках

Согласно ст. 165 НК РФ, подтверждение ставки НДС 0% — это представление в ФНС пакета документов, которые доказывают, что перевозка была именно международной.

Тип перевозки Пакет документов Морской и речной экспорт Поручение на отгрузку с указанием иностранного порта разгрузки.



Коносамент или морская накладная с пометкой «Порт разгрузки» за пределами ЕАЭС

Морской или речной импорт Коносамент или морская накладная с пометкой «Порт разгрузки» за пределами ЕАЭС Воздушный экспорт и импорт Авианакладная груза, в которой указаны аэропорты разгрузки и погрузки за пределами ЕАЭС Железнодорожный экспорт и импорт Электронный реестр сведений из перевозочных документов.



Регистрационный номер декларации товаров

Автомобильный экспорт и импорт Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

Срок предоставления — 180 дней с даты оформления транспортных документов.

Экспертное мнение При международных грузоперевозках важно заранее проверить маршрут и собрать документы, подтверждающие пересечение границы. Одной записи «НДС 0%» в счёте-фактуре недостаточно — если не подтвердить ставку в срок, налог придётся начислить по действующей ставке. Сразу после рейса проверьте комплект документов и проконтролируйте срок их передачи в налоговую.



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Как работать с НДС в грузоперевозках

Компании и ИП на ОСНО, а также плательщики НДС на УСН должны уплачивать налог на добавленную стоимость и сдавать декларацию по НДС в ФНС каждый квартал.

Как сдать отчётность по НДС:

Соберите документы — на их основе заполните книгу продаж и книгу покупок. Данные из книг перенесите в саму декларацию по НДС — отправить её в ФНС можно только в электронном виде через оператора ЭДО.

Срок сдачи отчётности — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

1 квартал — до 25 апреля 2026 года;

2 квартал — до 25 июля 2026 года;

3 квартал — до 25 октября 2026 года;

4 квартал — до 25 января 2027 года.

Важно: если налогоплательщик не вёл деятельность, он должен представить нулевую декларацию по НДС.

Как заполнить декларацию по НДС

Четвёртый раздел декларации по НДС предназначен для тех, кто совершает экспортные операции. К ним относится вывоз товаров с таможенной территории России за границу без обязательства их возврата.

Форма и правила заполнения четвёртого раздела декларации по НДС утверждены приказом ФНС России от 05.11.2024 №ЕД-7-3/989@. Именно в нём фиксируются реализация товаров и оказание услуг, подпадающих под нулевую ставку налога.

Как заполнить четвёртый раздел декларации по НДС:

1. Правильно укажите код операции:

«1010423» — базовый код для перевозок автомобильным, воздушным, железнодорожным и другими видами транспорта. Он ставится в том случае, если точка отправления или назначения расположена за пределами России, — п. 1 ст. 164 НК РФ

«1010424» — услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава или контейнеров для международных перевозок;

«1010425» — транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые по договору в рамках международной перевозки. Обычно его указывают экспедиторы.

2. В строке 20 отразите стоимость услуг или товаров без учёта НДС, к которой применяется ставка 0%.

3. В строке 30 укажите сумму налога, принятую к вычету. Важно: право применения нулевой ставки должно быть документально подтверждено.

4. В строке 40 зафиксируйте сумму налога, которая была начислена ранее, но на тот момент не имела полного пакета подтверждающих документов.

5. В строку 50 внесите сумму НДС, ранее принятую к вычету, но подлежащую восстановлению.

6. В строках 120 и 130 укажите итоговые показатели, в которых рассчитывается конечная сумма налога к возмещению из бюджета либо к доплате.

Пример: ООО «ТрансЛог» применяет ОСНО. Компания за первый квартал 2026 года совершила две грузоперевозки:

Москва — Берлин — 1,5 млн ₽;

Шанхай — Москва — 2 млн ₽;

входящий НДС на покупку топлива и запчастей — 220 000 ₽.

Как заполнить четвёртый раздел декларации по НДС:

код операции — «1010423»;

строка 020 — 3,5 млн ₽;

строка 030 — 220 000 ₽;

строка 040 — 0 ₽;

строка 050 — 0 ₽;

строка 120 — 220 000 ₽;

строка 130 — 220 000 ₽.

Как оплатить НДС

Оплатить начисленный за квартал НДС можно двумя способами:

разбить общую сумму налога на три равные части и платить их ежемесячно не позднее 28-го числа каждого из трёх месяцев, следующих за кварталом;

внести всю сумму целиком в первом же месяце после окончания квартала.

НДС при перевозке через посредника

Согласно ст. 156 НК РФ, посредник всегда платит НДС только со своего вознаграждения. Однако оформление перевозки кардинально отличается в зависимости от типа договора.

Посредник действует от имени заказчика

Если посредник действует от имени заказчика, он находит перевозчика и заключает с ним договор от имени и за счёт клиента.

Как оформляются документы:

перевозчик выставляет счёт-фактуру или УПД на стоимость перевозки напрямую на заказчика;

посредник выставляет заказчику акт и счёт-фактуру или УПД только на сумму своего вознаграждения.

В таком случае ставка НДС и возможность вычета будут зависеть от того, на какой системе налогообложения находятся участники сделки.

Посредник действует от своего имени

В этом случае посредником будет выступать экспедитор, который должен заключить договор с перевозчиком от своего имени.

Как оформляются документы:

перевозчик выставляет УПД с НДС на посредника;

посредник на ОСНО или плательщик НДС на УСН с выбранной ставкой 22% принимает этот входящий НДС к вычету и перевыставляет УПД на заказчика с точно такой же ставкой НДС, как будто он сам оказал услугу по перевозке.

То есть заказчик получит от посредника два УПД — на перевозку и на вознаграждение. Он должен принять к вычету обе суммы НДС при условии, что имеет право на это, то есть применяет ОСНО или является плательщиком НДС на УСН с выбранной ставкой 22%.

При заполнении декларации по НДС посредник должен показать вычет по счетам перевозчиков и начисление по счетам, выставленным заказчику.

Важно: размер НДС при этом будет 5, 7 или 22% от суммы вознаграждения в зависимости от выбора СНО и ставки по НДС.

Особенности международных перевозок через посредника

Согласно п. 1 ст. 164 НК РФ, услуги по организации международной перевозки облагаются по нулевой ставке. Чтобы применить 0% к своему вознаграждению, необходимо предоставить в налоговую пакет документов, который подтвердит факт пересечения границы РФ.

Кто собирает документы:

если посредник действует от своего имени, то он сам должен собрать пакет документов и подать их в свою ИФНС;

если посредник действует от имени заказчика, то нулевую ставку подтверждает сам заказчик. Посредник лишь обязан передать ему оригиналы транспортных и таможенных документов.

Частые ошибки при применении ставки 0%

Ошибки при применении нулевой ставки Примеры Дефекты или расхождения в документах Нет обязательной отметки таможни, которая требуется по закону, например отсутствуют штамп или подпись таможенного органа, подтверждающие фактический вывоз или ввоз груза.



Несовпадение данных, например в международной накладной указан один вес груза, а в таможенной декларации — другой

Пропуск срока подтверждения нулевой ставки Не успели собрать полный пакет документов от иностранных партнёров или таможни в установленный срок — 180 дней с даты составления документов Ошибка в формулировках транспортного договора В договоре написано просто «оказание транспортных услуг» или «доставка груза» без указания конкретных пунктов отправления и назначения. Важно: один из них должен быть за границей Указание неверных кодов в разделе 4 декларации по НДС Экспедитор применил код «1010423» для прямых перевозчиков вместо положенного ему «1010425» для транспортно-экспедиционных услуг. ФНС воспримет такую декларацию как ошибочную — это приведёт к требованию пояснений и камеральной проверке

Как избежать ошибок:

используйте электронный документооборот с контрагентами и таможней;

заведите трекер международных рейсов, где по каждому контракту будет видно, какие документы уже получены, а каких не хватает до истечения 180 дней.

Что будет, если не подтвердить ставку 0%

Если ИП или ООО не подтвердили ставку 0% по НДС, им будут начислены: