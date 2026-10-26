Коротко 1. Отчётность по налоговому режиму, куда входят декларация по УСН, 3‑НДФЛ на ОСНО и декларация по ЕСХН. На патенте и АУСН декларации по основному налогу нет. 2. Отчётность по НДС, которая может касаться ИП на УСН при превышении лимита доходов, а также ИП на ОСНО и ЕСХН, если нет освобождения. 3. Отчётность по сотрудникам, если они есть. ИП без сотрудников и без НДС сдаёт меньше всего отчётности. На УСН это одна годовая декларация. По патенту отчётности нет — книгу учёта доходов ведут, но в налоговую не сдают. Отчитываться при этом нужно по системе, с которой совмещают патент, например подавать декларацию по УСН, даже нулевую. Когда появляется первый работник, к этому добавляются 6‑НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения и форма ЕФС‑1.

Состав отчётности ИП складывается из трёх блоков:

Какую отчётность нужно сдавать ИП в 2027 году

Универсального списка отчётов для всех предпринимателей нет. Набор зависит от трёх условий:

налоговый режим — УСН, АУСН, ПСН, ОСНО или ЕСХН;

есть ли наёмные сотрудники по трудовым договорам или договорам ГПХ;

является ли ИП плательщиком НДС.

Большинство отчётов ИП сдают в ФНС, но набор отчётности зависит от режима. В ФНС подаются декларация по налоговому режиму и отчёты по НДФЛ и взносам за сотрудников. При попадании в выборку предприниматели подают статистические формы в Росстат.

Основная отчётность по режимам для ИП без сотрудников представлена в следующей таблице.

Режим Основной отчёт УСН Декларация по УСН раз в год АУСН Декларации нет, налог считает ФНС ПСН Декларации нет, ведётся книга учёта доходов ОСНО 3-НДФЛ раз в год плюс декларации по НДС ежеквартально ЕСХН Декларация по ЕСХН раз в год плюс НДС, если нет освобождения

Предприниматели с наёмными сотрудниками дополнительно отчитываются в Социальный фонд (СФР) — подают форму ЕФС-1 о трудовой деятельности, стаже и взносах на травматизм.

Нужно ли ИП вести бухгалтерский учёт

Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, предприниматели освобождены от ведения бухгалтерского учёта и сдачи бухгалтерской отчётности. Баланс и отчёт о финансовых результатах, которые обязательны для ООО, предпринимателю составлять не нужно.

Вместо бухучёта ИП ведёт налоговый учёт. Его форма зависит от режима:

УСН — книга учёта доходов и расходов (КУДиР);

ПСН — книга учёта доходов;

ОСНО — книга учёта доходов и расходов и хозяйственных операций;

ЕСХН — книга учёта доходов и расходов.

Книгу учёта доходов и расходов не сдают вместе с декларацией, но хранят минимум пять лет после окончания налогового периода и предъявляют по запросу налоговой. На её основе считают налог, поэтому вести её нужно в течение всего года, а не восстанавливать перед проверкой.

Отчётность ИП без сотрудников

ИП без сотрудников отчитывается только за себя и по своему налоговому режиму.

ИП платит за себя страховые взносы на всех режимах, кроме НПД и АУСН. Но отчётность по ним не сдаёт — налоговая видит суммы из реестра и расчётов.

ВАЖНО Даже при нулевом доходе ИП на УСН и ОСНО сдаёт декларацию. Отсутствие выручки не отменяет обязанность отчитаться, иначе грозит штраф и блокировка счёта.

Отчётность ИП с сотрудниками

Для предпринимателей с сотрудниками к отчётности по налоговому режиму добавляется отдельный блок отчётности за сотрудников в налоговую и в СФР.

ИП-работодатель сдаёт в налоговую:

6-НДФЛ — расчёт об удержанном НДФЛ. Сдаётся ежеквартально не позднее 25-го числа месяца после квартала, годовой — не позднее 25 февраля;

расчёт по страховым взносам (РСВ) — ежеквартально не позднее 25-го числа месяца после квартала, годовой не позднее 25 января;

персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно не позднее 25-го числа следующего месяца. За март, июнь, сентябрь и декабрь обязанность считается исполненной, если эти сведения вошли в РСВ за квартал.

В Социальный фонд ИП сдаёт единую форму ЕФС-1, разные части которой подаются в разные сроки:

подраздел 1.1 (трудовая деятельность) — при приёме, увольнении, заключении и расторжении договора ГПХ отчётность подаётся не позднее следующего рабочего дня, при переводе и других кадровых событиях — не позднее 25-го числа следующего месяца;

подраздел 1.2 (страховой стаж) — ежегодно не позднее 25 января;

раздел 2 (взносы на травматизм, бывшая форма 4-ФСС) — ежеквартально не позднее 25-го числа месяца после квартала.

С 2026 года действует обновлённая форма РСВ, утверждённая приказом ФНС России от 04.02.2026 №ЕД-1-11/67@. Перед сдачей стоит проверять, что бланк актуальный.

ВАЖНО ЕФС-1 при приёме и увольнении подаётся на следующий рабочий день. Это самый короткий срок во всей отчётности.

Отчётность ИП на УСН

На упрощённой системе налогообложения основной отчёт — декларация по УСН за год. ИП сдаёт её не позднее 25 апреля года, следующего за отчётным. За 2026 год срок переносится на 26 апреля 2027 года, потому что 25 апреля 2027 года — воскресенье. Налог за год ИП платит не позднее 28 апреля 2027 года.

За 2025 год срок был перенесён на 27 апреля 2026 года, потому что 25 апреля — суббота. Налог за год ИП платит не позднее 28 апреля.

Декларация одна в год независимо от объекта налогообложения — «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%.

Помимо отчётности, в течение года ИП платит авансы по итогам кварталов, но отдельных деклараций по ним нет. По авансовому платежу подаётся уведомление об исчисленных суммах через кабинет налогоплательщика или через интернет-банк.

ИП с доходом более 20 млн ₽ с 2026 года сдают отчётность по НДС. До этого порога действует автоматическое освобождение от самого налога на добавленную стоимость и от отчётности. Если ИП стал плательщиком НДС, он дополнительно:

сдаёт декларацию по НДС ежеквартально не позднее 25-го числа месяца после квартала. Она подаётся только в электронном виде;

ведёт книгу покупок и книгу продаж;

выставляет счета-фактуры.

ИП на УСН с доходом до 490,5 млн ₽ вправе выбрать специальные ставки 5 или 7% без права на вычет, либо общую 22% с правом на вычет входного налога. Размер ставки не влияет на требования к обязательной отчётности.

Отчётность ИП на АУСН

ИП на АУСН не сдаёт декларацию по основному налогу — ФНС сама считает налог по данным онлайн-кассы, банковского счёта и личного кабинета. Декларация по НДС тоже не нужна, так как плательщики АУСН от НДС освобождены, в том числе при доходе выше 20 млн ₽.

АУСН также отличается от других режимов упрощёнными обязательствами, когда работодатели:

не платят страховые взносы за себя и за сотрудников;

не сдают 6-НДФЛ, РСВ и персонифицированные сведения;

не сдают раздел 2 формы ЕФС-1 по травматизму.

Если у ИП на АУСН есть сотрудники, перед СФР остаётся одна обязанность — подавать подразделы 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1 о трудовой деятельности и стаже. Также при наличии сотрудников нужно платить фиксированные взносы на травматизм в СФР. На 2026 год взносы составляют 2 959 ₽.

Отчётность ИП на патенте

ИП на ПСН не сдаёт декларации и не подаёт отчётность по стоимости патента. Налог на патент фиксированный и считается от потенциально возможного дохода, который заранее известен.

Единственная обязанность по учёту на патенте — вести книгу учёта доходов ИП на ПСН. По ней предприниматель и инспекция отслеживают соблюдение лимита дохода, который с 2026 года снижен до 20 млн ₽ в год по всем патентам.

ПСН обязательно совмещается с УСН или ОСНО — в этом случае по совмещаемой системе налогообложения ИП отчитывается отдельно. Например, при совмещении с УСН нужно сдавать годовую декларацию по УСН, даже если по ней не было выручки.

Если у ИП на патенте есть сотрудники, он сдаёт по ним полную отчётность, как и на других режимах, — 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения и ЕФС-1.

Отчётность ИП на ОСНО

ИП на ОСНО сдаёт две группы деклараций:

НДФЛ — декларацию 3-НДФЛ предприниматель подаёт не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным. За 2026 год это 30 апреля 2027 года. Сам налог по декларации платят не позднее 15 июля. В течение года ИП перечисляет авансовые платежи по НДФЛ по итогам кварталов. НДС — на ОСНО его платят по умолчанию. Декларацию по НДС сдают ежеквартально не позднее 25-го числа месяца после квартала, только в электронном виде. К ней ведут книги покупок и продаж и выставляют счета-фактуры.

Освобождение от НДС на ОСНО можно получить по ст. 145 НК РФ, если выручка за три месяца не превысила установленный лимит. Это отдельная процедура с уведомлением налоговой.

Отчётность ИП на ЕСХН

Единый сельхозналог применяют ИП, которые производят сельхозпродукцию. Основной отчёт — декларация по ЕСХН за год, её сдают не позднее 25 марта года, следующего за отчётным.

ИП на ЕСХН, как и на ОСНО, по умолчанию плательщик НДС. На практике это значит, что к декларации по ЕСХН добавляется декларация по НДС. Её подают ежеквартально не позднее 25-го числа в электронном виде. Декларация по НДС не сдаётся только в случае, если ИП на ЕСХН освобождён от налога по ст. 145 НК РФ.

Отчётность по сотрудникам — стандартная для всех режимов.

Нужно ли ИП сдавать отчётность в Росстат

В большинстве случаев ИП не нужно сдавать отчётность в Росстат. Сплошное статистическое наблюдение за малым бизнесом, которое проводится раз в пять лет, в 2026 году не планируется. Об этом Росстат сообщил в письме от 17.03.2026 №776/ОГ.

Вместо сплошного наблюдения проводится выборочное. Это значит, что отчитываться должны только те ИП, кто попал в выборку Росстата. Проверить это можно на сайте Росстата по ИНН или ОГРНИП.

Пример проверки ИП по ИНН на сайте Росстата

Сервис покажет перечень форм, которые требуются от конкретного предпринимателя. Если форм нет, это значит, что сдавать ничего не нужно.

ИП, попавшие в выборку, чаще всего сдают форму №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя». За 2025 год её подавали не позднее 2 марта 2026 года.

ВАЖНО Росстат не присылает персональные уведомления о большинстве форм. Обязанность отчитаться возникает из факта попадания в выборку, а не из письма. Проверять перечень форм нужно самостоятельно через сервис на сайте Росстата.

Календарь отчётности ИП в 2027 году

Основные сроки сдачи отчётности за 2025 год и за периоды 2026 года с учётом переносов из-за выходных дней приведены в таблице.

Отчёт Срок сдачи Декларация по ЕСХН за 2026 Не позднее 25 марта 2027 Декларация по УСН за 2026 (ИП) Не позднее 26 апреля 2027 Декларация 3-НДФЛ за 2026 Не позднее 30 апреля 2027 РСВ за 2026 Не позднее 25 января 2027 6-НДФЛ за 2026 Не позднее 25 февраля 2027 ЕФС-1, подраздел 1.2 (стаж) за 2026 Не позднее 25 января 2027 ЕФС-1, раздел 2 (травматизм) за 2026 Не позднее 25 января 2027 Декларация по НДС за IV квартал 2026 Не позднее 25 января 2027 6-НДФЛ и РСВ за I квартал 2027 Не позднее 26 апреля 2027 Персонифицированные сведения Ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца Форма №1-ИП в Росстат за 2026 (по выборке) Не позднее 2 марта 2026

Кроме отчётности, в течение года ИП платит налоги, авансы и взносы. Фиксированные взносы за себя за 2026 год — 57 390 ₽, их перечисляют не позднее 28 декабря 2026 года. Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽ за 2025 год платят не позднее 1 июля 2026 года.

Как ИП может подать отчётность

Способ подачи зависит от вида отчёта. Часть форм допускает выбор между бумажным и электронным форматами, но часть принимается только электронно. Например, декларацию по НДС, а также отчётность работодателей при численности сотрудников свыше 10 человек принимают только в электронном виде.

Для электронной подачи доступны два способа:

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

через оператора ЭДО.

Например, ИП могут подать отчётность через Точка Банк:

Пример сдачи ежегодной отчётности через Точка Банк

Альтернативный вариант — подать лично в инспекции или по почте с описью. Он подходит только для отчётов, которые разрешено сдавать на бумаге. Например, лично можно сдать годовую декларацию ИП на УСН.

После отправки электронного отчёта важно дождаться подтверждения приёма. Пока подтверждения нет, отчёт не считается сданным.

Штрафы за несдачу отчётности

Просрочка или несдача отчётности грозит штрафами, а в некоторых случаях и блокировкой расчётного счёта. Размер штрафа зависит от вида отчёта.

Отчёт Штраф за несдачу Декларация (УСН, 3-НДФЛ, НДС и ЕСХН) 5% от неуплаченного налога за каждый месяц, не менее 1 000 ₽ и не более 30% РСВ 5% от взносов за каждый месяц, не менее 1 000 ₽ и не более 30% 6-НДФЛ 1 000 ₽ за каждый полный и неполный месяц просрочки Персонифицированные сведения 200 ₽ за отчёт ЕФС-1, подразделы 1.1–1.3 — кадровые сведения и стаж 500 ₽ за каждого сотрудника, по которому не поданы сведения ЕФС-1, раздел 2 — взносы на травматизм 5% от суммы взносов за каждый месяц просрочки, не менее 1 000 ₽ и не более 30% Статотчётность в Росстат 10 000–20 000 ₽ для ИП за первое нарушение по ст. 13.19 КоАП РФ , при повторном — 30 000–50 000 ₽

Помимо штрафа за саму несдачу, есть отдельное наказание за нарушение электронного способа подачи — 200 ₽ за документ в налоговую. А если декларацию не сдать в течение 20 рабочих дней после срока, налоговая вправе заблокировать расчётный счёт до момента её сдачи.

Штраф не отменяет обязанность сдать отчёт. Даже после просрочки декларацию или расчёт нужно подать, иначе санкции и блокировка будут сохраняться.

Экспертное мнение При подготовке отчётности ИП важно учитывать не только налоговый режим, но и наличие сотрудников, обязанность платить НДС и сроки сдачи каждой формы. Даже если предприниматель не получил доход, он обязан подать нулевую декларацию. Чтобы не пропустить срок и избежать штрафов, ведите учёт в течение года и проверяйте, приняла ли налоговая отправленные документы.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает рассчитывать налоги, формировать декларации и сдавать отчётность онлайн. Это упрощает работу с документами и помогает предпринимателю соблюдать сроки без лишних затрат времени. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как упростить сдачу отчётности ИП

Снизить нагрузку и риск пропустить срок помогает несколько подходов:

Выбрать режим с минимальной отчётностью. Например, на АУСН нет деклараций и отчётов по взносам, на патенте есть только книга учёта доходов.

Подключить онлайн-бухгалтерию или сервис банка, который сам формирует декларации и напоминает о сроках.

Вести учёт в течение года, а не восстанавливать его перед сдачей. Тогда декларация собирается из готовых данных.

Сдавать отчёты заранее, а не в последний день, чтобы успеть исправить ошибку, если отчёт не примут.

Следить за актуальностью форм – в 2026 году обновились бланки РСВ и деклараций.