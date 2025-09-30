Отмена патента для ИП на грузоперевозки с 2026 года: что делать предпринимателям

С 2026 года для ИП в сфере грузоперевозок меняются правила. Минфин подготовил законопроект, и его уже внесли в Госдуму.
Главное изменение — отмена патента для грузоперевозчиков. Оформить патент на данную сферу деятельности можно только до конца 2025 года. С 1 января 2026 года патент перестанет действовать.
Предпринимателям придётся выбирать: перейти на упрощёнку или работать на общей системе. Другого варианта не будет.
В Налоговом кодексе исключат пункт о патенте для грузоперевозок. То есть в законе больше не будет нормы, которая позволяла ИП перевозить грузы на патенте.
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