Отмена патента для ИП на грузоперевозки с 2026 года: что делать предпринимателям

С 2026 года для ИП в сфере грузоперевозок меняются правила. Минфин подготовил законопроект, и его уже внесли в Госдуму.

Главное изменение — отмена патента для грузоперевозчиков. Оформить патент на данную сферу деятельности можно только до конца 2025 года. С 1 января 2026 года патент перестанет действовать.

Предпринимателям придётся выбирать: перейти на упрощёнку или работать на общей системе. Другого варианта не будет.

В Налоговом кодексе исключат пункт о патенте для грузоперевозок. То есть в законе больше не будет нормы, которая позволяла ИП перевозить грузы на патенте.