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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Отмена патента для ИП на грузоперевозки с 2026 года: что делать предпринимателям

С 2026 года грузоперевозчики будут работать по новым налоговым правилам: патент могут отменить, останется только УСН или ОСНО. Правильный выбор поможет сделать Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк.

30.09.2025
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Автор

С 2026 года для ИП в сфере грузоперевозок меняются правила. Минфин подготовил законопроект, и его уже внесли в Госдуму. 

Главное изменение — отмена патента для грузоперевозчиков. Оформить патент на данную сферу деятельности можно только до конца 2025 года. С 1 января 2026 года патент перестанет действовать.

Предпринимателям придётся выбирать: перейти на упрощёнку или работать на общей системе. Другого варианта не будет.

В Налоговом кодексе исключат пункт о патенте для грузоперевозок. То есть в законе больше не будет нормы, которая позволяла ИП перевозить грузы на патенте.

Налоги для ИП — просто!

Не знаете, как перейти с патента на упрощёнку и не ошибиться с налогами? Наш чек-лист для начинающих ИП разложит всё по полочкам.

Не знаете, что делать, если отменят патент? Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк поможет. Наши эксперты проанализируют вашу деятельность и подберут удобную систему налогообложения. Так вы избежите лишних затрат на налоги.

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Отмена патента для ИП на грузоперевозки с 2026 года — что выбрать: УСН или ОСНО — Точка Банк