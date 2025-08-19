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Отмена УСН для торговли в 2026 году: кого коснётся и как подготовиться

Отмена УСН для торговли обсуждается не первый год, но после поручений президента тема вышла на новый уровень. Точка Банк изучил, какие шаги предпринимателям стоит предпринять уже сейчас.

19.08.2025
36 251
36 251

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О возможной отмене УСН для торговли заговорили после встречи президента с «Деловой Россией» 13 мая 2025 года. Позже на сайте Кремля опубликовали перечень поручений (Пр-1387 от 23.06.2025). В нём правительству велели пересмотреть условия упрощёнки и подумать над ограничениями для торговли.

Главный мотив — борьба с налоговой оптимизацией. УСН в торговле часто используют для ухода от налогов, и бюджет от этого теряет деньги. 

Поговаривают не только об ограничениях для торговли. 

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

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Кого коснётся отмена УСН

Пока нет законопроекта, говорить точно рано. Но поручение президента ясно указывает: ограничения будут касаться и компаний, и ИП, которые занимаются торговлей.

Не уточняется, речь идёт только о рознице или и об опте тоже. Логично предположить, что изменения затронут и тех, и других. Под удар попадут и селлеры на маркетплейсах.

Есть слухи, что для несетевых магазинов сохранят ПСН. Но пока это только разговоры. Поэтому готовиться нужно всем, кто связан с торговлей.

Чем грозит отмена УСН

Если УСН в торговле отменят, бизнесу станет сложнее. Отчётность вырастет, нагрузка увеличится, контроль со стороны налоговой усилится.

Для покупателей это тоже плохо. Рост налогов обычно приводит к росту цен. Значит, платить в итоге будут все.

Отмена с 2026 года — реальна ли?

Теоретически упрощёнку для торговли могли бы отменить уже с 2026 года. Но, скорее всего, процесс будет постепенным.

Сначала планируют снизить лимит дохода, после которого торговые компании и ИП обязаны платить НДС. Затем постепенно вводить полный отказ от УСН.

Мы уже слышали про цифру в 30 млн рублей в год. Именно такой доход может стать порогом для уплаты НДС. Но теперь обсуждают перенос этих изменений минимум на 2028 год.

Что делать уже сейчас

Первое — оцените обороты. Если доход больше 30 млн рублей, готовьтесь к возможному переходу на НДС. Лимит ещё могут изменить, но тренд очевиден.

Второе — посмотрите на организацию бизнеса. Иногда полезно распределить разные направления деятельности по отдельным компаниям или ИП. Делать это стоит только тогда, когда есть реальные основания, ведь налоговая внимательно проверяет такие решения.

Третье — начинайте готовиться к НДС заранее. Подключите ЭДО, уточните нагрузку у бухгалтера, пересмотрите цены и договоры с учётом налога. Так вы встретите изменения спокойно, без спешки.

Отмена УСН для торговли — вопрос времени. Резких шагов в 2026 году ждать не стоит, но постепенные ограничения точно будут.

Лучше подготовиться заранее: подсчитать обороты, обсудить стратегию с профессионалами Точка Банк и продумать шаги на будущее. Тогда переход пройдёт без стрессов и лишних потерь.

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Отмена УСН для торговли в 2026 году: что известно и как готовиться — Точка Банк