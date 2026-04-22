Отсрочка НДС при импорте 2026: условия, сроки и правила участия в эксперименте ФТС России

Стартовал эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров. Соответствующий указ от 20 апреля 2026 года №263 подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Согласно указу, импортёры смогут получить отсрочку по уплате НДС на срок до трёх месяцев с даты выпуска товаров. При этом проценты за использование отсрочки начисляться не будут.
Участвовать в эксперименте смогут компании, включённые в реестр уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций. Решение о предоставлении отсрочки будет приниматься в индивидуальном порядке.
Для получения отсрочки необходимо соблюдать ряд условий:
- система налогообложения ОСНО;
- участие в таможенном мониторинге;
- отсутствие задолженности по таможенным платежам, пеням и штрафам.
Также установлены дополнительные требования к правовому статусу компании:
- не участвует в процедуре банкротства;
- отсутствуют просроченные административные штрафы;
- в отношении руководителей нет открытых уголовных дел, связанных с таможенной сферой.
Подведение итогов эксперимента запланировано на 30 августа 2027 года.