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Отсрочка НДС при импорте 2026: условия, сроки и правила участия в эксперименте ФТС России

22.04.2026
96
96

Учёт НДС в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

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Учёт НДС в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

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Автор

Стартовал эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров. Соответствующий указ от 20 апреля 2026 года №263 подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Согласно указу, импортёры смогут получить отсрочку по уплате НДС на срок до трёх месяцев с даты выпуска товаров. При этом проценты за использование отсрочки начисляться не будут. 

Участвовать в эксперименте смогут компании, включённые в реестр уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций. Решение о предоставлении отсрочки будет приниматься в индивидуальном порядке.

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Для получения отсрочки необходимо соблюдать ряд условий: 

  • система налогообложения ОСНО;
  • участие в таможенном мониторинге;
  • отсутствие задолженности по таможенным платежам, пеням и штрафам.

Также установлены дополнительные требования к правовому статусу компании:

  • не участвует в процедуре банкротства; 
  • отсутствуют просроченные административные штрафы; 
  • в отношении руководителей нет открытых уголовных дел, связанных с таможенной сферой.

Подведение итогов эксперимента запланировано на 30 августа 2027 года.

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Отсрочка НДС при импорте 2026: условия и сроки эксперимента ФТС — Точка Банк