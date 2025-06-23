Персонифицированные сведения о физических лицах за сентябрь 2025 года: что нужно знать работодателям

С мая 2023 года работодатели обязаны ежемесячно подавать в ИФНС отчёт с персональными данными работников. Он заменил прежнюю форму СЗВ-М. Исключения возможны, но в общем случае отчёт требуется всем, кто выплачивает доходы физлицам. А значит, индивидуальные предприниматели за своих сотрудников тоже обязаны предоставлять персонифицированные сведения в налоговую.
Крайний срок сдачи отчёта за сентярь 2025 года – 25 октября 2025 года.
Что такое персонифицированные сведения (ПСФ)
Это ежемесячный отчёт, включающий:
- Персональные данные сотрудников (ФИО, ИНН, СНИЛС).
- Информацию о начисленных доходах.
Отчёт направляется в налоговую службу в соответствии с приказом ФНС, в котором изложены изменения, вступившие в силу в 2025 году. А также приведены подробные разъяснения по порядку заполнения и представления формы.
Кто обязан подавать сведения
Сдавать отчёт должны все страхователи, выплачивающие зарплату сотрудникам, а именно:
- Российские и иностранные компании, работающие в РФ, включая филиалы и представительства.
- Индивидуальные предприниматели.
- Главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
- Частнопрактикующие лица – нотариусы, адвокаты, детективы и др., если они выплачивают вознаграждения физлицам.
Форма собственности, организационно-правовой статус и вид деятельности роли не играют — важен факт выплаты дохода.
На кого подаётся отчёт
Сведения подаются на всех физлиц, застрахованных в системе СФР, с которыми заключены:
- Трудовые договоры.
- Договоры гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг.
- Договоры авторского заказа.
- Соглашения об отчуждении исключительных прав.
- Лицензионные и издательские договоры на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Даже если в конкретном месяце доход не начислялся, сведения на таких лиц включаются в отчёт.
Исключение — договоры с самозанятыми гражданами, по ним сведения не подаются.
Как и когда сдавать отчёт за июль 2025 года
В 2025 году отчёт с персональными данными физлиц надо направить в налоговую по месту жительства индивидуального предпринимателя или регистрации ООО. Если у юрлица есть обособленное подразделение с расчётным счётом и правом на выплату зарплаты, оно подаёт отчёт самостоятельно.
Доступные способы подачи:
- В электронном виде. Обязателен, если в отчёте более 10 физических лиц. Отправка осуществляется через оператора ЭДО или через личный кабинет налогоплательщика с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
- На бумаге. Допускается, если в отчёте 10 и менее человек. В этом случае документ можно подать в налоговую лично, через доверенное лицо или направить по почте. Также при такой численности работодатель вправе по желанию сдать отчёт в электронном виде.
ИП без наёмных работников ни по трудовым, ни по ГПХ-договорам отчёт сдавать не обязаны, так как у них отсутствуют застрахованные лица.
Крайний срок подачи отчёта
Персонифицированные сведения необходимо представлять до 25-го числа месяца, следующего за отчётным. Если этот день выпадает на выходной или праздник, срок переносится на следующий рабочий день. В случае с отчётом за сентябрь 2025 года крайний срок – 27 октября 2025 года. Рассмотрим на примере.
ИП Иванов сдаёт персонифицированные сведения за сентябрь 2025 года.
Алексей Иванов — индивидуальный предприниматель на УСН («Доходы минус расходы»), зарегистрирован в г. Самаре. С августа 2025 года он заключил договор гражданско-правового характера (ГПХ) с дизайнером для разработки фирменного стиля. В сентябре дизайнер заработал 30 000 ₽.
Нужно ли ИП Иванову сдавать персонифицированные сведения дизайнера?
Да. Он выплачивает доход физическому лицу, а значит, обязан представить отчёт в ИФНС по месту жительства.
Что входит в отчёт
- Данные физлица: ФИО, ИНН, СНИЛС дизайнера.
- Информация о начисленном доходе: 30 000.00 ₽.
- Указание отчётного периода: код 09 — за сентябрь.
- Корректный ИНН и код ИФНС Иванова.
- Номер корректировки: «0–», так как отчёт подаётся впервые.
- Код подтверждения достоверности: «1», поскольку ИП подписывает отчёт самостоятельно.
Как подать отчёт
В отчёте только один сотрудник, поэтому Иванов может:
- Сдать отчёт на бумаге лично или по почте.
- Отправить в электронном виде, например через личный кабинет ИП на сайте ФНС при наличии УКЭП.
Частая ошибка, которую Иванов избежал:
- Он не указал «0» в строке 070, если бы доход не был выплачен.
- Но в его случае доход выплачен, и он правильно указал 30 000.00 ₽, что обязывает к начислению страховых взносов.
- Крайний срок: 27 октября 2025 года. Иванов успел подать отчёт заранее, 20 октября, избежав штрафов.
Топ ошибок при заполнении персонифицированных сведений в 2025 году
Работодатели обязаны отчитываться по персональным сведениям в новой унифицированной форме, утверждённой приказом ФНС России №ЕД-7-11/878@. Несмотря на подробные инструкции, каждый отчётный период сопровождается типичными ошибками. Ниже — основные из них, допущенные при сдаче сведений в 2025 году.
1. Неправильный формат дат и сумм
Ошибка: даты указываются с пробелами, лишними символами или без точек.
Как правильно: дата должна быть в формате ДД.ММ.ГГГГ, где день и месяц занимают по две ячейки, а год — четыре, через точку.
Ошибка: суммы записываются с запятой или без копеек.
Как правильно: суммы указываются через точку (например, 1000.50), даже если копеек нет, — тогда пишется .00.
2. Нарушение требований к оформлению отчёта
Ошибка: отчётные формы распечатываются с двух сторон, листы сшиваются.
Как правильно: отчёт должен быть напечатан только на одной стороне листа, без скрепления, если оно может повредить бумагу.
3. Ошибки на титульном листе
Ошибка: некорректно указан код отчётного периода или код ИФНС.
Как правильно:
- Отчётный период за сентябрь — код 09.
- Указывайте точный код налогового органа (ИФНС), куда подаётся отчёт.
Ошибка: неверно заполнен номер корректировки.
Как правильно:
- «0-» — если отчёт подаётся впервые.
- «1-», «2-» и т.д. — при уточнении ранее поданного отчёта.
Ошибка: не проставлен код подтверждения достоверности сведений.
Как правильно: указывайте код:
- «1» — если подписывает сам работодатель.
- «2» — если отчёт подаёт представитель по доверенности.
4. Отсутствие обязательных данных в разделе с персональными сведениями
Ошибка: не указаны ИНН, СНИЛС или ФИО физлица.
Как правильно: строки 020–060 должны быть заполнены для каждого сотрудника без исключений.
Ошибка: строка 070 не заполнена или указана неверная сумма.
Как правильно:
- Указываются только выплаты, подпадающие под обложение страховыми взносами, в т.ч. выплаты по ст. 422 НК РФ.
- Если доходов не было, ставится прочерк, а не «0».
5. Ошибки в нумерации страниц
Ошибка: страницы идут без логической последовательности или с дубликатами.
Как правильно:
- Титульный лист всегда имеет номер 001.
- Далее страницы идут по порядку: 002, 003 и т.д. в зависимости от количества сотрудников.
Штрафы за нарушения при сдаче ПСФ
- Штраф 200 ₽ за каждый документ с ошибками или сданный с опозданием (п. 1 ст. 126 НК РФ).
- Руководителю или главбуху — штраф от 300 до 500 ₽ (ст. 15.6 КоАП).
- Если отчёт не сдан в течение 20 рабочих дней после срока, налоговая может заблокировать расчётные счета (п. 3 ст. 76 НК РФ).
- Счета разблокируют на следующий рабочий день после подачи отчёта.
Чтобы налоговая сразу приняла отчёт, следуйте установленным требованиям и сверяйтесь с приложениями к приказу ФНС № ЕД-7-11/878@. Многие ошибки в 2025 году были связаны с форматированием дат и сумм, неправильной нумерацией страниц и заполнением строки 070.
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Как и когда исправить ошибки в персонифицированных сведениях
Если вы обнаружили ошибку после подачи отчёта, не стоит паниковать — её можно и нужно оперативно исправить. При обнаружении неточностей работодатель должен представить отчёт с номером корректировки, например «1-», «2-» и т. д.
Как это сделать
- Подайте новый отчёт за тот же период, указав исправленные сведения.
- В поле «Номер корректировки» поставьте следующий по порядку номер, если это первое исправление — «1-».
- Убедитесь, что все данные заполнены корректно, даже если ошибка была в одной строке.
Сроки
Чем раньше вы подадите корректировку, тем лучше. Если ошибка повлияла на расчёты страховых взносов или выплат, важно исправить её до наступления срока уплаты.
Если ошибки в персонифицированных сведениях выявлены до сдачи отчёта РСВ за отчётный период, то корректировка по форме подаётся только в отношении тех лиц, по которым вносятся изменения.
Если после сдачи РСВ корректируется только РСВ в части изменяемых данных, не надо ежемесячно уточнять персонифицированные сведения.