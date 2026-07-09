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Платёжное поручение по ЕНС: как уплатить налоги и взносы

С 1 апреля 2026 года изменились правила заполнения платёжных поручений по ЕНС. Точка Банк расскажет, как составить платёжное поручение по ЕНС с учётом нововведений, какие реквизиты в него внести, в какие сроки перечислять деньги, а также найдёте образец заполнения платёжки.

09.07.2026
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Коротко
Платёжное поручение по ЕНП заполняется по единым реквизитам. Получатель один для всех компаний и ИП — Казначейство России (ФНС России), КБК указывается единый для ЕНП независимо от налога, плательщика и его региона регистрации.
С 1 апреля 2026 года в поле «Назначение платежа» указывают только ЕНП, организации в поле «КПП» ставят «0», а ИП добавляют к ФИО свой статус. Дополнительно в платёжке теперь можно отражать фактического плательщика и фактического получателя.
Как и раньше, налоговая сама распределяет поступившие деньги по конкретным налогам и взносам. Чтобы инспекция знала, сколько и куда списать до подачи декларации, по части платежей по‑прежнему нужно вовремя подавать уведомления об исчисленных суммах.

Что такое ЕНС и ЕНП

Единый налоговый счёт (ЕНС) — это форма учёта налоговых обязательств, при которой все платежи в бюджет собираются в одном месте. У каждой организации и каждого ИП есть свой ЕНС, который ведёт Федеральная налоговая служба.

Операции по ЕНС отображаются в личном кабинете налогоплательщика.

Пример отчёта об операциях по единому налоговому счёту в личном кабинете налогоплательщика

На счёте отражается сальдо — сколько налогоплательщик перечислил и сколько должен по всем налогам, взносам, пеням и штрафам.

Единый налоговый платёж (ЕНП) — это деньги, которые налогоплательщик перечисляет на свой ЕНС. Платёж не привязан к конкретному налогу — налогоплательщик пополняет счёт, а инспекция распределяет сумму по обязательствам в установленной очерёдности.

Порядок работы ЕНС и состав единого налогового платежа закреплены в статье 11.3 Налогового кодекса РФ. С 2023 года такой порядок обязателен для всех организаций и ИП.

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Как инспекция распределяет деньги с ЕНС

Поступившая на ЕНС сумма списывается в счёт обязательств в очерёдности, установленной Налоговым кодексом РФ.

Сначала погашается недоимка по НДФЛ с наиболее раннего срока, затем текущий НДФЛ, а далее — недоимка по иным налогам, сборам и взносам. Затем погашаются текущие начисления по ним и в последнюю очередь — пени, проценты и штрафы.

Страховые взносы ИП в 2026 году: сколько и как платить

Если денег на счёте не хватает на все обязательства с одинаковым сроком, сумма распределяется пропорционально.

ВАЖНО
Налоговая распределяет деньги по данным деклараций и уведомлений. Если счёт пополнен, но уведомление не подано, налоговая инспекция не знает, какую сумму списать. В этом случае платёж останется на счёте как переплата, а обязательство будет числиться неисполненным.

Что изменилось в платёжках по ЕНС с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года, согласно приказу Минфина России от 16.05.2025 №58н, платёжные поручения на уплату налогов заполняются по новым правилам. Новые правила касаются и платежей в рамках ЕНП, и платежей на конкретные КБК вне ЕНП.

Сам принцип формирования платёжного поручения не изменился, изменился порядок заполнения некоторых полей.

ПолеЧто указывать с 01.04.2026
КПП (102)0 (иностранные компании с ОП указывают свой КПП)
Плательщик (8)ФИО и статус: Иванов Николай Петрович (ИП)
Назначение платежа (24)ЕНП
Фактический плательщикУказывают, если платит представитель, ИНН, КПП, наименование или ФИО
Фактический получательУказывают при переводе на счёт организации, фонда или казначейства

Раньше в поле «Плательщик» предприниматель мог указывать только собственное ФИО. Теперь к ФИО обязательно добавляется статус — ИП. Это же касается и частнопрактикующих лиц — адвокатов, нотариусов и глав КФХ. Например, предприниматель заполняет поле «Плательщик» как Иванов Николай Петрович (ИП).

В поле «КПП» (102) организации теперь ставят «0». Исключение — иностранные организации с обособленными подразделениями, им необходимо указать свой КПП.

В поле «Назначение платежа» (24) при пополнении ЕНС теперь указывают только ЕНП. Никакой другой информации, например периода или того, чей счёт пополняется, в этом поле быть не должно.

В платёжке также появились два новых реквизита:

  • Фактический плательщик.
  • Фактический получатель.

Для них не предусмотрено новых полей в бланке платёжного поручения, так как данные заполняются по существующей ранее форме. Фактического плательщика указывают, если платёж вносит не сам налогоплательщик, а его представитель. А данные фактического получателя — при перечислении денег на другой лицевой счёт, например на лицевой счёт организации, внебюджетного фонда или органа казначейства.

ПРИМЕР
С 1 апреля 2026 года заполнять поле «Назначение платежа» произвольным текстом при пополнении ЕНС нельзя — допускается только указание ЕНП. Это самое заметное изменение, которое затрагивает каждое платёжное поручение на единый счёт.

Какие платежи проходят через ЕНС

Через единый налоговый счёт перечисляется большинство налогов и страховых взносов: 

  • Налог на прибыль.
  • НДС.
  • НДФЛ.
  • Налог  УСН.
  • Страховые взносы за сотрудников.
  • Имущественные налоги организаций.
  • Фиксированные взносы ИП.

По таким налогам и сборам платёжное поручение оформляют одинаково — как единый налоговый платёж.

Часть платежей можно перечислять либо через ЕНС, либо отдельной платёжкой на конкретный КБК, то есть комбинированным способом. Так платят налог на профессиональный доход (НПД) и сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов.

КБК для УСН в 2026 году

Некоторые налоговые платежи не входят в состав ЕНП и перечисляются отдельно по собственным реквизитам. К таким платежам относятся:

  • Взносы на травматизм.
  • НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту.
  • Госпошлина, по которой арбитражным судом не выдан исполнительный документ.

Взносы на травматизм администрирует СФР, а не ФНС, поэтому они уплачиваются не в составе ЕНП, а по реквизитам СФР и оформляются отдельным платёжным поручением со своими реквизитами.

Как заполнить платёжное поручение по ЕНП

Платёжное поручение на единый налоговый платёж заполняется по единым реквизитам. Данные конкретного налога в платёжке не указываются — их инспекция определяет по декларации или уведомлению.

Для перевода денег на ЕНС используется форма 0401060.

Далее приводим образец заполнения платёжного поручения по ЕНП с учётом нововведений от 1 апреля 2026 года.

Образец платёжного поручения по ЕНС

Реквизиты получателя

Получатель, единый для всех налогоплательщиков, — Казначейство России (ФНС России). Счёт получателя открыт в Тульском подразделении Банка России, через которое проходят все поступления на ЕНС независимо от региона налогоплательщика.

В платёжном поручении по ЕНС поля заполняются следующим образом:

ПолеЧто указывать
ПолучательКазначейство России (ФНС России)
ИНН7727406020
КПП770701001
Казначейский счёт получателя03100643000000018500
Номер счёта банка получателя средств40102810445370000059
БИК017003983
Банк получателяОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО 
КБК ЕНП18201061201010000510
ОКТМО0

Актуальные реквизиты публикуются на сайте ФНС. При ручном оформлении платежа их нужно сверять с текущими, так как реквизиты казначейства иногда меняются.

В поле 104 проставляется единый КБК для единого налогового платежа — он один для всех налогов, входящих в ЕНП, но корректные реквизиты  нужно сверять с актуальным перечнем на текущий год, так как Минфин ежегодно их обновляет. Например, ранее вместо актуального КПП 770701001 использовался КПП 770801001.

Поля 105–109, в которых раньше указывались ОКТМО, основание, период и реквизиты документа, в платёжном поручении по ЕНП заполняются нулями. Инспекция получает данные из декларации или уведомления, а не из платёжного поручения.

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Как заполнить платёжку по налогам вне ЕНС

Если платёж перечисляется не через ЕНС, а на конкретный КБК, часть полей заполняется иначе, чем для ЕНП. В таком случае указывается реальный КПП организации или обособленного подразделения, восьмизначный ОКТМО и КБК конкретного платежа, а в назначении платежа — что именно оплачивается.

Коды бюджетной классификации (КБК) на 2026 год

Как сформировать платёжное поручение и пополнить ЕНС

ЕНС можно пополнить несколькими способами:

Все три способа приводят к одинаковому результату — деньги поступают на единый налоговый счёт, различается лишь способ оформления. Но во всех случаях не требуется вручную заполнять платёжное поручение, всё происходит автоматически через выбранный онлайн-инструмент.

Кабинет налогоплательщика

В личном кабинете налогоплательщика доступна информация о текущем состоянии ЕНС, а также есть возможность пополнить его баланс. Для этого необходимо выбрать соответствующее действие на главной странице личного кабинета.

Как пополнить баланс единого налогового счёта без платёжного поручения

Для пополнения счёта не требуется заполнять реквизиты вручную, достаточно указать сумму пополнения, выбрать способ оплаты и согласиться с обработкой персональных данных.

Как пополнить баланс единого налогового счёта без платёжного поручения

Далее единый налоговый счёт пополняется банковской картой, со счёта телефона, через Яндекс Пей (Yandex Pay) или через СБП.

Как пополнить баланс единого налогового счёта без отдельного платёжного поручения

Также можно сформировать квитанцию на оплату, чтобы оплатить через банк.

Как сформировать квитанцию на оплату по ЕНП через кабинет налогоплательщика

Платёжный документ содержит все необходимые для оплаты через банк реквизиты, ничего заполнять вручную не потребуется.

Пример платёжной квитанции для пополнения единого налогового счёта

Квитанция для оплаты, сформированная в кабинете налогоплательщика, не является полноценным платёжным поручением. Этот документ оформляется через сервис ФНС или заполняется вручную по установленной форме.

Сервис ФНС

Сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин» позволяет сформировать платёжное поручение по ЕНС и далее пополнить счёт для ИП и юридических лиц.

Для создания платёжного поручения необходимо выбрать плательщика и вид платежа.

Как пополнить ЕНС через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»

Далее необходимо заполнить сведения о лице, осуществляющем платёж, и указать сумму пополнения. Если оплата производится за иное лицо, необходимо выбрать соответствующий пункт и указать данные лица, чья обязанность по налогам исполняется. 

Как пополнить ЕНС через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»

На следующем этапе необходимо проверить данные и выбрать способ оплаты налога. Например, банковской картой или по сформированной квитанции.

Как пополнить ЕНС через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»

Инструмент позволяет скачать готовое платёжное поручение по ЕНС. Для этого необходимо выбрать соответствующую функцию до уплаты.

Как сформировать платёжное поручение по ЕНС через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»

Так вы получите заполненное платёжное поручение с корректными реквизитами, которые не потребуется заполнять вручную.

Интернет-банк

Платёжное поручение по ЕНС можно сформировать и исполнить напрямую из интернет-банка. Например, для пополнения ЕНС через Точка Банк достаточно сформировать платёж в бюджет.

Как пополнить ЕНС через Точка Банк

Все реквизиты подставляются автоматически, необходимо лишь указать сумму и уплатить. 

Точка Банк помогает не только пополнить ЕНС, но и рассчитать необходимую к уплате сумму. Например, в Онлайн-бухгалтерии можно рассчитать и уплатить налог по УСН.

Как рассчитать сумму пополнения единого налогового счёта через Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка

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Сроки уплаты налогов и подачи уведомления

Для большинства налогов и взносов действует единый срок уплаты, а по платежам, которые перечисляются до сдачи отчётности, действует обязанность подавать уведомление об исчисленных суммах.

Сроки уплаты налогов и взносов в 2026 году

Единый срок уплаты

Большинство налогов и взносов уплачивается не позднее 28-го числа. Конкретный месяц зависит от налога и периода. Например, налог УСН за год ИП платят не позднее 28 апреля, а ежемесячные платежи перечисляются не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным.

ВАЖНО
Если 28‑е число выпадает на выходной или нерабочий день, срок переносится на ближайший рабочий день. Конкретные даты переноса на текущий год нужно сверять с производственным календарём.

Уведомление об исчисленных суммах

По налогам и взносам, которые платятся раньше, чем сдаётся декларация или расчёт, подаётся уведомление об исчисленных суммах. Из него инспекция узнаёт, сколько списать с ЕНС до того, как получит отчётность. Это касается, например, страховых взносов и НДФЛ за сотрудников, а также авансовых платежей по УСН.

Обычно уведомление подаётся не позднее 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты. На практике это значит, что до 25-го числа подаётся уведомление, а до 28-го числа совершается платёж.

Для НДФЛ действует особый порядок — за выплаты с 1-го по 22-е число уведомление подаётся не позднее 25-го числа текущего месяца, за период с 23-го числа до конца месяца — не позднее 3-го числа следующего месяца, а в декабре — до последнего рабочего дня года.

Важно: если не подать уведомление, налоговая не сможет распределить деньги с ЕНС по конкретному налогу в срок. Платёж будет учитываться как переплата, а по обязательству будут начисляться пени даже при наличии средств на счёте.

Экспертное мнение

Основные сложности у компаний и ИП возникают из-за ошибок в платёжных поручениях и несвоевременной подачи уведомлений. Даже небольшая неточность в реквизитах или назначении платежа приводит к тому, что деньги зависают на ЕНС и не закрывают обязательства. В результате появляются пени, хотя фактически налог уже был перечислен. Чтобы этого избежать, важно внимательно проверять поля платёжки и контролировать сроки уведомлений. На практике проще всего снизить риски за счёт автоматизации расчётов и формирования платёжных документов.


Сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банка помогает рассчитывать налоги, формировать платежи по ЕНС и вовремя напоминать о сроках уплаты и сдачи отчётности. Это уменьшает количество ошибок в реквизитах и упрощает работу с единым налоговым счётом.

Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Что грозит за просрочку платежа

Если денег на ЕНС не хватает на наступившие обязательства, образуется отрицательное сальдо — задолженность перед бюджетом. На сумму недоимки начисляются пени за каждый день просрочки.

Пени начисляются по правилам статьи 75 Налогового кодекса РФ. Размер зависит от того, организация это или ИП, и от длительности просрочки. ИП платят 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Организации платят 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки с 1-го по 30-й день и за каждый день начиная с 91-го дня, а с 31-го по 90-й день — 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

Расчёт пеней по налогам онлайн

Кроме начисления пеней, при неуплате налога инспекция вправе взыскать задолженность за счёт средств на счетах. Поэтому отрицательное сальдо ЕНС лучше гасить как можно быстрее — пени начисляются до момента, когда сальдо не станет нулевым или положительным.

Важно: пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС в целом, а не по отдельному налогу. Даже если по одному налогу есть переплата, а по другому недоимка, значение имеет общий итог по счёту.

Частые ошибки в платёжном поручении по ЕНС

Чаще всего встречаются следующие ошибки:

  1. В назначении платежа указан произвольный текст вместо ЕНП. С 1 апреля 2026 года в этом поле при пополнении ЕНС допускается только ЕНП.
  2. Организация указала реальный КПП вместо «0». С 1 апреля 2026 года в платёжке на ЕНП организации ставят в поле КПП «0», кроме иностранных компаний с обособленными подразделениями.
  3. ИП не указал статус в поле «Плательщик». С 1 апреля 2026 года к ФИО предпринимателя обязательно добавляется статус — ИП, адвокат, нотариус или глава КФХ.
  4. В платёжке указан КБК конкретного налога вместо единого КБК для ЕНП. Платёж может не зачислиться на единый счёт как ЕНП.

На практике проблемы с ЕНС связаны не только с платёжным поручением, а с тем, что инспекция не может правильно распределить деньги. В частности, если не было подано уведомление об исчисленных суммах, налоговая не знает, на какой налог их направить, а значит, обязательство числится неоплаченным.

Чтобы избежать большинства ошибок, платёжное поручение можно формировать в Точка Банке с автоматической подстановкой необходимых реквизитов.

Вопросы по теме

Что изменилось в платёжных поручениях по ЕНС с 1 апреля 2026 года?

Изменился порядок заполнения нескольких полей. В назначении платежа при пополнении ЕНС указывают только ЕНП, организации ставят в поле КПП «0», ИП и специалисты добавляют к ФИО статус, а в платёжке появилась возможность указать фактического плательщика и фактического получателя.


Новые правила утверждены приказом Минфина РФ от 16.05.2025 №58н.

Что писать в назначении платежа при пополнении ЕНС?

С 1 апреля 2026 года допускается только ЕНП. Произвольный текст, период или указание на то, чей счёт пополняется, в этом поле больше не допускаются.

Какой КПП указывать организации в платёжке по ЕНП?

С 1 апреля 2026 года организации ставят в поле КПП «0». Исключение — иностранные организации с обособленными подразделениями, которые указывают свой КПП.

Как ИП заполнять поле «Плательщик»?

К ФИО нужно добавить статус в скобках, например Иванов Николай Петрович (ИП). Статус указывают ИП, адвокаты, нотариусы и главы КФХ.

Для чего нужны реквизиты «Фактический плательщик» и «Фактический получатель»?

Фактического плательщика указывают, когда платёж вносит представитель, а не сам налогоплательщик.


Фактического получателя заполняют, когда деньги перечисляют на лицевой счёт организации, фонда или в казначейство. При прямом переводе на банковский счёт получателя реквизиты не заполняются.

Какой КБК указывать в платёжном поручении по ЕНП?

В поле 104 указывается единый КБК для единого налогового платежа — 18201061201010000510. Он одинаков для всех налогов в составе ЕНП. Код стоит сверять с актуальным перечнем КБК на текущий год.

Какой статус плательщика ставить в платёжке по ЕНС?

В поле 101 организации и ИП указывают статус «01». Отдельных статусов для разных налогов в платёжке по ЕНП не предусмотрено.

Все ли платежи идут через ЕНС?

Нет. Большинство налогов и взносов входит в ЕНП, часть платежей можно вносить комбинированно, но некоторые — только на конкретный КБК, например НДФЛ с выплат иностранцам на патенте.

Где найти реквизиты для платёжного поручения по ЕНП?

Реквизиты получателя единого налогового платежа публикуются на сайте ФНС в разделе про ЕНС. Их также можно подставить автоматически через личный кабинет налогоплательщика, сервис «Уплата налогов и пошлин» или шаблон в интернет-банке.

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Платёжное поручение по ЕНС в 2026 году: как заполнить, образец для ИП и ООО, уплата налогов и взносов — Точка Банк