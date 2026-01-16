Поправки в НК РФ с 2027 года: Минфин готовит изменения по НДС, НДФЛ и спецрежимам

Минфин готовит очередные изменения в Налоговый кодекс. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Текст документа пока не представлен.

Ведомство планирует внести поправки в порядок налогового администрирования. Также изменения могут затронуть налог на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественные налоги, акцизы и специальные налоговые режимы.

Цель инициативы — устранение проблемных вопросов, выявленных при применении действующего налогового законодательства. Минфин рассчитывает усовершенствовать нормы и сделать их более понятными для бизнеса.

Ожидается, что в случае принятия законопроекта новые положения вступят в силу с 1 января 2027 года.