Поставщик не выставил счёт-фактуру: как сохранить право на вычет НДС

Закон поддерживает добросовестного покупателя. Но важно самому правильно действовать: фиксировать нарушения и собирать доказательства.

Если поставщик затягивает выдачу счёта-фактуры, действуйте по шагам. Направьте претензию, напомните о сроках, а при бездействии подавайте жалобу или идите в суд. Это поможет сохранить право на вычет налога.

Коротко Нужно направить письменное требование, собрать доказательства и при необходимости подать претензию, жалобу в ИФНС или обратиться в суд. Штрафы для поставщика могут быть значительными. Без счёта-фактуры вычет невозможен, а НДС придётся списывать в расходы по правилам бухучёта. Этот порядок закрепляется в учётной политике компании.

Поставщик обязан выставить счёт-фактуру в течение пяти дней после отгрузки или оказания услуг. Без этого документа покупатель не может заявить вычет НДС. Если поставщик затягивает или отказывается его выдавать, это нарушение. Покупателю важно фиксировать ситуацию и действовать по шагам.

Сроки и ответственность за выдачу счёта-фактуры

В соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ продавец обязан выставить счёт-фактуру в течение пяти дней после отгрузки товара или оказания услуг. Документ можно передать на бумаге или в электронном виде, через электронный документооборот (ЭДО). Нарушение срока — уже ошибка поставщика.

Если продавец отказывается выдавать счёт-фактуру или тянет время, это считается нарушением налоговых правил. В итоге пострадают оба: поставщику грозит ответственность, а у покупателя могут возникнуть сложности с вычетом НДС.

Когда отсутствие счёта-фактуры лишает права на вычет НДС

Чтобы принять входной НДС к вычету, нужно выполнить требования ст. 171 и 172 НК РФ. Одно из ключевых условий — наличие правильно оформленного счёта-фактуры от поставщика. Без него вычет заявить нельзя.

Если документа нет или в нём есть ошибки, которые мешают определить продавца, покупателя, товар, сумму сделки или НДС, налоговики вычет не принимают. Это прямое нарушение правил оформления счетов-фактур.

Иные документы для заявления вычета НДС не подходят.

Штрафы и сроки ответственности за отсутствие счетов-фактур

Отсутствие счёта-фактуры считается серьёзным нарушением правил учёта. Если продавец не выдал обычный или корректировочный документ, его могут оштрафовать по ст. 120 НК РФ. Размер штрафа зависит от того, как долго документ не был оформлен и к каким последствиям это привело.

Штраф за отсутствие счёта-фактуры:

один квартал — 10 000 ₽;

два и более квартала — 30 000 ₽;

занижение налоговой базы в связи с отсутствием счёта-фактуры — 20% от суммы неуплаченного НДС, но не менее 40 000 ₽.

Налоговый орган может назначить штраф в течение трёх лет после окончания квартала, когда документ должен был быть выставлен. Срок отсчитывают со следующего дня после окончания отчётного периода.

Штраф можно уменьшить, если есть смягчающие обстоятельства. Но за повторное нарушение его вправе удвоить.

Разбираемся в причинах задержки счёта-фактуры

Перед тем как составлять претензию, важно понять, почему счёт-фактура задерживается. Иногда это простые причины, которые можно быстро урегулировать.

Также задержка документа возможна из-за споров между сторонами. Причина может быть в задержке оплаты или разногласиях по объёму поставки. В таких ситуациях счёт-фактуру могут придерживать специально.

Если поставщик действительно не обязан выдавать счёт-фактуру, например работает без НДС, то закон он не нарушает. Но если в договоре прописано, что документ должен быть, то это уже нарушение условий договора.

Что делать, если нет счёта-фактуры

Если всё же поставщик не прислал счёт-фактуру:

1. Направьте письменное требование. Составьте официальное письмо и отправьте его по почте или через ЭДО. Укажите данные отгрузки, нормы НК РФ и условия договора. Попросите передать счёт-фактуру в течение 3–5 рабочих дней и предупредите о возможных последствиях.

2. Фиксируйте отсутствие реакции. Если поставщик молчит, зафиксируйте это. Запишите дату обращения, сохраните скрины переписок.

3. Составьте претензию. Если из-за задержки понесены убытки, подготовьте претензию. В претензии укажите сумму НДС, которую не смогли заявить, и объясните причину.

4. Обратитесь в суд. Если поставщик игнорирует претензию, следующий шаг — суд. Основанием может быть нарушение договора или причинение убытков.

5. Подайте жалобу в налоговую. Параллельно можно обратиться в ИФНС. Приложите документы, подтверждающие отказ поставщика выдавать счёт-фактуру. Налоговая может провести проверку и привлечь поставщика к ответственности.

Можно ли списать НДС без счёта-фактуры

В налоговом учёте есть список ситуаций, когда входной НДС можно включить в стоимость товаров или списать в расходы. Эти случаи перечислены в ст. 170 НК РФ. Отсутствие счёта-фактуры туда не входит.

В бухгалтерском учёте НДС сначала отражают на счёте 19. Но дальнейший порядок действий при отсутствии счёта-фактуры законом не установлен. Если налог выделен в документах и компания платит НДС, его считают возмещаемым. Даже если принять к вычету его нельзя.

Дальнейший учёт зависит от того, на какие цели разнесён расход. Если он связан с основной деятельностью, то НДС списывается на обычные расходы. Если расходы не связаны с производством, сумма уходит в прочие. Для этого делают проводку:

Дт 20 (26, 44, 91.2) Кт 19.

Этот порядок нужно закрепить в учётной политике компании.

При списании НДС на расходы возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учётом. В налоговом учёте расхода нет, а в бухучёте он есть. Тогда формируется постоянная разница и постоянный налоговый расход. Его отражают проводкой:

Дт 99 Кт 68.