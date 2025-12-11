Правительство утвердило Национальную модель условий ведения бизнеса до 2030 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение от 29.11.2025 №3523-р, утвердив Национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Новый документ формирует единый подход к поддержке предпринимателей на всех этапах: от регистрации компании до выхода на зарубежные рынки.
Нацмодель включает мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей эффективности. Они охватывают вопросы:
- регуляторной среды;
- налогового администрирования;
- инновационного развития;
- подключения к инфраструктуре;
- конкуренции;
- взаимодействия с трудовым законодательством;
- финансовых услуг;
- международной торговли.
Отдельный блок посвящён механизмам разрешения споров и процедурам банкротства.
Значительная часть изменений ориентирована на улучшение условий ведения бизнеса в регионах и сокращение сроков получения разрешений. Также ускорение предоставления земельных участков и подключений к инженерным сетям.
План мероприятий на 2026 год
|Название мероприятия
|Срок проведения
|Выявление избыточных форм отчётности по налогам и страховым взносам, в отношении которых возможно их сокращение или снижение частоты их представления, а также оценка количества часов, затрачиваемых на подготовку и отправку налоговой отчётности
|Май 2026 года
|Проведение оценки эффективности реализации федерального инвестиционного налогового вычета
|Март 2026 года
|Разработка подхода и оценка влияния на инвестиции и бюджет предоставления субъектам Российской Федерации права на установление регионального инвестиционного налогового вычета, предусматривающего уменьшение суммы налога на сумму убытков прошлых лет
|Март 2026 года
|Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленных на повышение гибкости трудовых отношений, включая установление максимальной продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год с согласия работника и оплаты такой работы в повышенном размере
|Апрель 2026 года
|Распространение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения граждан, долгосрочные договоры страхования жизни
|2026 год
Полный список мероприятий с 2026 по 2030 год опубликован на сайте Правительства РФ.