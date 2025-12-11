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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Правительство утвердило Национальную модель условий ведения бизнеса до 2030 года

Правительство РФ определило меры развития бизнеса до 2030 года. К ним относится снижение бюрократии, обновление трудовых норм и налоговые изменения. Особое внимание уделено инновационным проектам.

11.12.2025
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Автор

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение от 29.11.2025 №3523-р, утвердив Национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Новый документ формирует единый подход к поддержке предпринимателей на всех этапах: от регистрации компании до выхода на зарубежные рынки.

Нацмодель включает мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей эффективности. Они охватывают вопросы: 

  • регуляторной среды; 
  • налогового администрирования; 
  • инновационного развития;
  • подключения к инфраструктуре;
  • конкуренции;
  • взаимодействия с трудовым законодательством;
  • финансовых услуг; 
  • международной торговли.

Отдельный блок посвящён механизмам разрешения споров и процедурам банкротства. 

Значительная часть изменений ориентирована на улучшение условий ведения бизнеса в регионах и сокращение сроков получения разрешений. Также ускорение предоставления земельных участков и подключений к инженерным сетям.

План мероприятий на 2026 год

Название мероприятияСрок проведения
Выявление избыточных форм отчётности по налогам и страховым взносам, в отношении которых возможно их сокращение или снижение частоты их представления, а также оценка количества часов, затрачиваемых на подготовку и отправку налоговой отчётности Май 2026 года
Проведение оценки эффективности реализации федерального инвестиционного налогового вычетаМарт 2026 года
Разработка подхода и оценка влияния на инвестиции и бюджет предоставления субъектам Российской Федерации права на установление регионального инвестиционного налогового вычета, предусматривающего уменьшение суммы налога на сумму убытков прошлых летМарт 2026 года
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленных на повышение гибкости трудовых отношений, включая установление максимальной продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год с согласия работника и оплаты такой работы в повышенном размереАпрель 2026 года
Распространение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения граждан, долгосрочные договоры страхования жизни2026 год

Полный список мероприятий с 2026 по 2030 год опубликован на сайте Правительства РФ.

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Правительство утвердило Национальную модель условий ведения бизнеса до 2030 года — Точка Банк