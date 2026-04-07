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Правительство внесло поправки в НК РФ: НДС, ИНН для счетов и доступ ФНС к данным ЦБ

07.04.2026
134
134

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Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов. Законопроект предусматривает изменения сразу по трём направлениям.

Первое — усиление контроля за ценами товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, для корректного расчёта НДС.

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Второе — введение обязательной идентификации владельцев банковских счетов через присвоение ИНН. 

Третье — расширение полномочий ФНС: служба сможет получать от ЦБ информацию о физических лицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.

По оценке ФНС, принятие поправок обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет в размере не менее 49,3 млрд ₽ ежегодно, начиная с 2027 года.

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Поправки в НК РФ 2026: НДС, ИНН для счетов и контроль ФНС: что изменится — Точка Банк