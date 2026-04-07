Правительство внесло поправки в НК РФ: НДС, ИНН для счетов и доступ ФНС к данным ЦБ

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов. Законопроект предусматривает изменения сразу по трём направлениям.

Первое — усиление контроля за ценами товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, для корректного расчёта НДС.

Второе — введение обязательной идентификации владельцев банковских счетов через присвоение ИНН.

Третье — расширение полномочий ФНС: служба сможет получать от ЦБ информацию о физических лицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.

По оценке ФНС, принятие поправок обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет в размере не менее 49,3 млрд ₽ ежегодно, начиная с 2027 года.