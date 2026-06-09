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Президент РФ поддержал сохранение лимита выручки для освобождения малого бизнеса от НДС

09.06.2026
125
125

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Налоги под контролем с Точка Банк

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Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Президент России Владимир Путин поддержал идею сохранить лимит выручки для освобождения малого бизнеса от НДС. Предлагается оставить его на текущем уровне — 20 млн ₽ в год. Это позволит предпринимателям работать в привычных условиях и избежать дополнительной налоговой нагрузки.

В 2026 году компании и ИП на УСН могут не платить НДС, если их годовая выручка не превышает установленный лимит. Ранее обсуждалась возможность его поэтапного снижения — сначала до 15 млн ₽, а затем до 10 млн ₽.

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Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства отметил, что представители предпринимательского сообщества неоднократно указывали на риски, которые могут возникнуть в случае уменьшения лимита. В связи с этим было предложено сохранить действующие правила.

Сохранение порога выручки на уровне 20 млн ₽ позволит: 

  • избежать дополнительной налоговой нагрузки на малый бизнес; 
  • сохранить стабильные условия работы для компаний на УСН; 
  • создать более предсказуемую среду для развития предпринимательства. 

Ожидается, что такая мера станет дополнительной поддержкой малого и среднего бизнеса и поможет компаниям увереннее планировать свою деятельность.

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Путин поддержал сохранение лимита выручки по НДС для УСН в 2026 году — Точка Банк