Президент РФ поддержал сохранение лимита выручки для освобождения малого бизнеса от НДС

Президент России Владимир Путин поддержал идею сохранить лимит выручки для освобождения малого бизнеса от НДС. Предлагается оставить его на текущем уровне — 20 млн ₽ в год. Это позволит предпринимателям работать в привычных условиях и избежать дополнительной налоговой нагрузки.

В 2026 году компании и ИП на УСН могут не платить НДС, если их годовая выручка не превышает установленный лимит. Ранее обсуждалась возможность его поэтапного снижения — сначала до 15 млн ₽, а затем до 10 млн ₽.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства отметил, что представители предпринимательского сообщества неоднократно указывали на риски, которые могут возникнуть в случае уменьшения лимита. В связи с этим было предложено сохранить действующие правила.

Сохранение порога выручки на уровне 20 млн ₽ позволит:

избежать дополнительной налоговой нагрузки на малый бизнес;

сохранить стабильные условия работы для компаний на УСН;

создать более предсказуемую среду для развития предпринимательства.