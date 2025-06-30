Работники ИП на Севере имеют право на компенсацию стоимости проезда в отпуск

Верховный суд РФ признал: работники ИП, трудящиеся в районах Крайнего Севера, имеют право на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно. Формально статья 325 ТК РФ распространяется на организации, но суд указал: ИП, ведущие хозяйственную деятельность, тоже обязаны обеспечивать эту гарантию.
Прецедент возник из спора в Петропавловске-Камчатском. Работодатель не утвердил порядок компенсации, и суды присудили компенсацию по нормам, действующим для бюджетников. Верховный суд с этим не согласился: при отсутствии внутренних актов размер выплаты должен определяться индивидуально — с учётом зарплаты, стажа, затрат работника и возможностей ИП.
Итог: дело отправлено на новое рассмотрение, но право на компенсацию стоимости проезда для работников ИП подтверждено.