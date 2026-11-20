Что такое расчёт по страховым взносам (РСВ)
Расчёт по страховым взносам (РСВ) — это ежеквартальная форма налоговой отчётности. В ней указываются сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах:
- на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
- обязательное медицинское страхование (ОМС);
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).
Страховые взносы на травматизм в состав РСВ не включаются.
|Признак
|РСВ
|Страховые взносы на травматизм
|Состав платежей
|ОПС, ОМС и ВНиМ
|Взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
|Контролирующий орган
|ФНС
|СФР
|Форма документа
|КНД 1151111
|Раздел 2 формы ЕФС-1
|Порядок уплаты
|Уплачиваются в составе единого налогового платежа (ЕНП)
|Не входят в ЕНП и уплачиваются отдельно
|Срок сдачи
|До 25-го числа месяца, идущего за отчётным
|Не позднее 25-го числа месяца, идущего за отчётным кварталом
|Срок уплаты
|Не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем
|Ежемесячно отдельной платёжкой до 15-го числа месяца, идущего за отчётным
Что изменилось в РСВ в 2026 году
Согласно приказу ФНС от 04.02.2026 №ЕД-1-11/67@, с 6 мая 2026 года действует новая форма РСВ. До этого момента при сдаче расчёта по страховым взносам за первый квартал можно было использовать:
- старый бланк за 2025 год — если компания платит РСВ по общим правилам.
Изменения для РСВ:
- льготные тарифы 15% свыше 1,5 МРОТ теперь могут использовать не все МСП, а только те, чей основной вид деятельности включён в специальный правительственный перечень. При этом в ЕГРЮЛ или ЕГРИП этот вид деятельности должен быть указан как основной, а доля доходов от него составлять не менее 70%;
- льготный тариф 15% на выплаты свыше 1,5 МРОТ действует для участников Военного инновационного технополиса «Эра». В 2026 году 1 МРОТ составляет 27 093 ₽. Соответственно, 1,5 МРОТ составляет 40 639,5 ₽;
- в расчёт включено приложение 3.1 к разделу 1. В нём отражаются сведения, необходимые для подтверждения права на пониженный тариф страховых взносов у субъектов МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях и сфере обрабатывающих производств;
- введены новые коды тарифов плательщика:
- 32 — для МСП из перечня классификатора;
- 31 — для участников Военного инновационного технополиса «Эра»;
- введены новые коды категорий застрахованных лиц:
- ПВ, ВЖПВ, ВППВ — для сотрудников, которые работают в компаниях из перечня;
- ТЕХ, ВЖТХ, ВПТХ — для участников Военного инновационного технополиса «Эра»;
- обновлённые коды периодов освобождения от РСВ — теперь их нужно указывать с помощью двузначных цифр. Например, вместо 1 необходимо вписывать 01 и так далее.
Кто должен сдавать РСВ
Согласно ст. 431 НК РФ, РСВ необходимо сдавать индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний, у которых работают:
- сотрудники по трудовому договору;
- исполнители по договору ГПХ, если им предусмотрены страховые выплаты;
- иностранные сотрудники — исключение составляют высококвалифицированные специалисты, которые временно работают в компании;
- сотрудники в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребёнком или в отпуске без содержания;
- учредители компании.
Если в организации нет штатных сотрудников, но есть директор, в том числе единственный учредитель, она должна сдавать РСВ.
ИП же должен отчитываться о расчётах страховых взносов только в том случае, если у него работают наёмные сотрудники, в том числе по действующим договорам ГПХ. Исключения — физлица со статусом ИП или самозанятые.
Кому не нужно сдавать РСВ
От сдачи РСВ освобождены:
- ИП без сотрудников;
- ИП, привлекающие к работе других ИП и самозанятых, с которыми не заключён договор ГПХ;
- ИП и ООО на АУСН, согласно ст. 18 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.
Как заполнить РСВ
РСВ состоит из нескольких обязательных для заполнения частей:
- титульный лист;
- раздел 1 — для сумм обязательств по страховым взносам;
- подраздел 1 раздела 1 — для расчёта страховых взносов;
- раздел 3 — для данных о каждом сотруднике и сумм выплат.
Остальные разделы необходимо заполнить, если компания занимается определённой деятельностью или работает с некоторыми категориями сотрудников:
- подраздел 2 раздела 1 — если есть сотрудники, которые работают на вредных или тяжёлых работах, согласно ст. 428 НК РФ;
- подраздел 3 раздела 1 — если есть сотрудники, которые перечислены в ст. 429 НК РФ;
- подраздел 4 раздела 1 — если есть иностранные сотрудники, согласно ст. 431 НК РФ;
- приложения 1–5 — заполняют компании и ИП, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов.
Титульный лист
В титульном листе нужно заполнить:
- ИНН для ИП или ИНН и КПП для ООО — данные можно найти на сайте ФНС;
- номер корректировки — для первичного отчёта необходимо указать «0–», для исправленного «1–» и так далее;
- код отчётного периода:
- 21 — первый квартал;
- 31 — полугодие;
- 33 — девять месяцев;
- 34 — год.
- отчётный год — например, 2026;
- код налогового органа — можно узнать на сайте ФНС;
- код по месту нахождения — 120 для ИП и 214 для ООО;
- наименование организации — ФИО для ИП и название компании по уставу для ООО;
- среднесписочную численность сотрудников — рассчитайте среднесписочную численность сотрудников по правилам Росстата;
- ОГРНИП для ИП — можно узнать в специальном сервисе ФНС;
- номер контактного телефона — начинается с 8;
- достоверность и полноту сведений — 1 для подачи отчёта лично и 2» для представителя. Дополнительно необходимо вписать ФИО представителя;
- количество листов и приложений в РСВ.
Раздел 1
В разделе 1 необходимо построчно внести данные:
- строка 001 — 1, если в течение отчётного периода были выплаты сотрудникам, и 2, если их не было;
- строка 010 — код ОКТМО. Его можно найти в специальном сервисе ФНС;
- строка 020 — КБК. В 2026 году код бюджетной классификации для страховых взносов по единому тарифу — 182 1 02 01000 01 1000 160. Остальные КБК можно найти в Классификаторе кодов;
- строка 030 — сумму страховых взносов, которую начислили за отчётный период, нарастающим итогом с начала года;
- строки 031–033 — суммы страховых взносов за каждый месяц отчётного периода;
- строки 040–053 — суммы взносов на пенсию по дополнительному тарифу для сотрудников, которые заняты на вредных и тяжёлых работах.
Некоторые блоки заполняются, если в компании есть взносы на дополнительное социальное обеспечение или другие специальные случаи, согласно ст. 429 НК РФ:
- строки 060–073 — суммы взносов на дополнительное социальное страхование;
- строки 080–093 и строки 120–133 — суммы взносов для иностранных работников;
- строки 100–113 — суммы взносов для сотрудников в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- строка 120 — КБК для конкретного вида взносов;
- строки 130–133 — суммы страховых взносов, подлежащие уплате за отчётный период.
Подраздел 1 раздела 1
Подраздел 1 раздела 1 также заполняется построчно:
- строка 001 — код тарифа. Его можно найти в приложении 5 приказа ФНС РФ от 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@. Например, 01 — основной тариф 30%, 06 — для ИТ-компаний, 32 — для МСП из приоритетных отраслей с пониженным тарифом;
- строка 010 — общее число сотрудников, оформленных по трудовым договорам или договорам ГПХ, по которым компания или ИП отчитываются в РСВ;
- строка 020 — количество человек, с чьих выплат компания или ИП исчислили страховые взносы по тарифу из строки 001. Иногда эта цифра может отличаться от строки 010, так как, например, сотрудник вышел в отпуск по уходу за ребёнком и выплат ему не было;
- строка 021 — количество людей, у которых доход не превысил предельную базу;
- строка 022 — количество людей, у которых доход превысил предельную базу. В 2026 году она составляет 2 979 000 ₽;
- строка 030 — общая сумма всех выплат. В них входят зарплата, премии, отпускные, больничные и другие вознаграждения;
- строка 040 — сумма выплат, которые не облагаются взносами, согласно ст. 422 НК РФ;
- строка 045 — вычеты, которые уменьшают базу, согласно ст. 421 НК РФ;
- строка 050 — база для расчёта взносов. Рассчитывается так: строка 030 – строка 040 – строка 045;
- строка 051 — часть суммы до предельной базы;
- строка 052 — часть суммы сверх предельной базы;
- строка 060 — сумма начисленных взносов;
- строка 061 — сумма взносов, начисленных с базы, которая превышает предельную величину.
Раздел 3
Раздел 3 заполняется отдельно на каждого сотрудника:
- строка 010 — ставят 1, если нужно аннулировать ранее поданные данные по этому сотруднику. Например, ошибочно включили человека, которого не должно быть в отчёте. Если это первичный отчёт или вы просто корректируете суммы, строку 010 не заполняют и оставляют пустой;
- строки 020–110 — персональные данные о сотруднике. Они должны совпадать со сведениями, которые есть у СФР. Если в СНИЛС или ФИО будет допущена ошибка, отчёт могут не принять;
- код категории застрахованного лица — можно найти в Классификаторе кодов. Выбор кода зависит от статуса сотрудника (гражданин РФ, временно пребывающий иностранец и т.п.), применяемого тарифа (основной или льготный) и размера выплат (в пределах 1,5 МРОТ или свыше);
- строка 130 — код категории застрахованного лица;
- строка 140 — сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных по трудовым договорам;
- строка 141 — сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных по договорам ГПХ;
- строка 150 — база для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины;
- строка 160 — база для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины, в том числе по договорам ГПХ;
- строка 170 — сумма исчисленных страховых взносов с базы для исчисления страховых взносов, не превышающей единую предельную величину.
Приложение 3.1
В новом приложении 3.1 компания или ИП должны подтвердить право на применение пониженного тарифа страховых взносов. Его заполняют нарастающим итогом с начала года и сдают вместе с РСВ. В приложении 3.1 укажите:
- в строке 001 — 1, если плательщик МСП обрабатывающего производства, и 2, если плательщик МСП из льготного перечня;
- в строке 010 — все доходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль или по УСН, в зависимости от режима. Это база для расчёта доли;
- в строке 020 — доходы от основной льготной деятельности. Сюда включают только доходы от тех видов деятельности, которые входят в утверждённый перечень и по которым применяется пониженный тариф;
- в строке 030 — долю доходов от деятельности, в которой применяются пониженные ставки страховых взносов. Её можно посчитать по формуле: (Строка 020 ÷ Строка 010) × 100%. Чтобы применять льготу, доля основной деятельности должна быть не менее 70%.
Как проверить РСВ перед сдачей
Согласно письму ФНС России от 24.02.2026 №БС-36-11/1367@, перед сдачей РСВ необходимо проверить контрольные соотношения в отчёте:
- есть подраздел 1 с кодами 24, 30 или 32 → должен быть подраздел с кодом 01;
- есть подраздел 1 с кодами 30 или 32 → необходимо заполнить приложение 3.1;
- в разделе 3 есть подраздел 3.2.1 с кодами ПО, ОВЭД или ПВ → должен быть подраздел 3.2.1 с кодом НР;
- в разделе 3 есть подраздел 3.2.1 с кодами ПО, ОВЭД или ПВ → в строке с кодом НР для этого месяца сумма взносов в строке 150 должна быть равна 1,5 МРОТ.
Итог: пониженный тариф применяется только к части выплаты, которая превышает 1,5 МРОТ, в 2026 году это 40 639,5 ₽.
Какие ошибки могут привести к отказу в приёме РСВ:
- Несовпадение персональных данных. Ошибки в СНИЛС, ИНН или ФИО застрахованного лица в разделе 3, которые не соотносятся с базой ФНС.
- Нарушение контрольных соотношений. Суммы выплат и взносов по сотрудникам в разделе 3 не сходятся с итогами в разделе 1 или на титульном листе.
- Незаполненные обязательные реквизиты. Отсутствие ИНН, КПП, кода налогового периода или ОКТМО на титульном листе.
- Форматные ошибки. Использование устаревшей версии формата РСВ, техническое повреждение файла или недействительная электронная подпись (ЭП).
- Некорректные отрицательные значения. Например, отрицательная база для начисления взносов без оснований.
Как сдать РСВ
Форма сдачи РСВ зависит от количества застрахованных лиц в компании:
- более десяти человек — только в электронном виде;
- менее десяти человек — в бумажном или электронном виде.
Подать расчёт страховых взносов в ФНС можно несколькими способами:
- Почтой России;
- через ТКС — ЭДО с налоговой.
Сроки сдачи РСВ в 2026 году
Расчёт страховых взносов сдаётся ежеквартально и исчисляется нарастающим итогом. Например, в ФНС представляется:
- РСВ за I квартал;
- РСВ за 6 месяцев → вместо РСВ только за II квартал;
- РСВ за девять месяцев → вместо РСВ только за III квартал;
- РСВ за один год.
Срок сдачи РСВ — не позднее 25-го числа месяца, идущего за отчётным кварталом. В таблице представлены даты представления расчёта, учитывая выходные дни.
|Отчётный период
|Дата сдачи РСВ
|Срок сдачи РСВ за первый квартал
|До 27 апреля 2026 года
|Срок сдачи РСВ за полугодие
|До 27 июля 2026 года
|Срок сдачи РСВ за 9 месяцев
|До 26 октября 2026 года
|Срок сдачи РСВ за 2026 год
|До 25 января 2027 года
Нулевой расчёт по страховым взносам
Нулевой РСВ необходимо сдавать ИП с сотрудниками, если за отчётный период не было выплат. В нём необходимо заполнить титульный лист, разделы 1 и 3:
- строка 001 раздела 1 — код 2, означающий, что налогоплательщик не переводил деньги физлицам за отчётный квартал;
- раздел 3 — сведения о сотруднике, по которому подаётся РСВ. В строках 140–141, 150, 160, 170, 200 и 210 нужно поставить 0.
С 2026 года ООО, даже при отсутствии иных сотрудников, не могут представлять нулевой расчёт по страховым взносам (РСВ), поскольку руководитель общества признаётся застрахованным лицом. Поэтому компании должны отразить базу для взносов не ниже МРОТ и начислить с неё взносы.
Как сделать корректировку РСВ
Подача корректировки РСВ нужна, если в сданном РСВ обнаружены:
- ошибки, которые занижают базу для начисления взносов;
- неточности в персональных данных сотрудников — например, СНИЛС, ИНН и ФИО.
|Тип ошибки
|Как исправить
|Указали неверные данные по одному сотруднику
|Ошибка в персональных данных — ФИО, СНИЛС, ИНН, дата рождения, паспортные данные. Заполнить два подраздела 3 на этого сотрудника. В первом повторите ошибочные данные из первичного отчёта, в поле 010 поставьте 1 (это признак аннулирования), а в подразделе 3.2 поставьте прочерки. Во втором подразделе 3 заполните верные данные, поле 010 оставьте пустым и поставьте прочерки.
Остальные ошибки. Заполните один подраздел 3 с правильными данными. Поле 010 при этом не заполняйте и поставьте прочерк
|Забыли включить сотрудника в РСВ
|Подайте уточнённый РСВ:
1. Заполните титульный лист.
2. Если из-за добавления сотрудника изменились сводные показатели (общая сумма выплат, база для взносов, количество застрахованных лиц, суммы самих взносов), пересчитайте эти цифры в разделе 1 и отразите новые итоговые значения.
3. Если же выплаты забытому сотруднику были нулевыми, например он был в отпуске без содержания, и общая база по организации не поменялась — перенесите раздел 1 из первичного отчёта без изменений.
4. Добавьте в раздел 3 карточку забытого сотрудника, указав верные суммы его выплат и взносов
|Добавили ненужного сотрудника
|1. В поле 010 «Признак аннулирования сведений о застрахованном лице» поставьте 1. Это ключевой момент: так вы сообщите системе, что отменяете ранее поданные по этому человеку сведения.
2. В подразделе 3.2, где отражаются суммы выплат, базы и взносов, поставьте прочерки, а не нули. Прочерки означают, что суммовые показатели для этого лица отсутствуют.
3. Остальные разделы (1, 2 и приложения) пересчитайте. Поскольку вы убираете из отчёта одного человека, общее количество застрахованных лиц и итоговые суммы по организации уменьшатся — в разделе 1 и приложениях 1 и 2 должны отразиться новые, корректные итоги
|Неправильно указали суммы в разделе 3
|Пересчитайте и скорректируйте раздел 1, а также соответствующие приложения к нему
Как заполнить РСВ при ликвидации организации или закрытии ИП
При ликвидации ООО или закрытии ИП последний расчёт по страховым взносам необходимо сдать после полного расчёта с физлицами, но до момента официального исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Отчётным периодом считаются даты с 1 января текущего года до даты ликвидации предприятия.
Особенности заполнения РСВ при ликвидации заключаются в специальных кодах.
|Коды при ликвидации ООО
|Коды при закрытии ИП
|51 — за первый квартал;
52 — за полугодие;
53 — за девять месяцев;
90 — за год
|83 — за первый квартал;
84 — за полугодие;
85 — за девять месяцев;
86 — за год
Также на титульном листе необходимо указать:
- код местонахождения — 214 для ООО и 120 для ИП. Код 217 ставится,если отчёт направляет правопреемник ООО;
- поле «Форма реорганизации» — коды 0 для ликвидации, 1 для преобразования, 2 для слияния, 3 для разделения, 5 для присоединения, 6 для разделения с одновременным присоединением и 7 для выделения с одновременным присоединением;
- поле «Организация» — полное наименование ликвидируемой компании или ФИО ИП;
- поле ИНН и КПП реорганизованной организации — ИНН и КПП самой ликвидируемой организации (те, что были до ликвидации).
Штрафы за несдачу РСВ
|Нарушение
|Ответственность
|Вовремя не подали РСВ в ФНС — ст. 119 НК РФ
|Штраф 5% от суммы неуплаченного взноса за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом закон устанавливает ограничения:
— минимальный штраф — 1 000 ₽;
— максимальный размер — 30% от суммы неуплаченного взноса
|Просрочили представление РСВ на более 20 дней — ст. 76 НК РФ
|Полная блокировка расчётного счёта до момента сдачи РСВ
|Нарушили способ сдачи РСВ — ст. 119.1 НК РФ
|Штраф 200 ₽
|Сдали РСВ с ошибками
|Ответственность по ст. 119 НК РФ наступит, если ИП или руководитель компании не представит исправленный РСВ:
— при получении электронного уведомления от ФНС — в течение пяти рабочих дней;
— при получении письма от ФНС в бумажном виде — в течение десяти рабочих дней
Если срок сдачи РСВ пропущен, необходимо:
- Подготовить и отправить РСВ как можно скорее.
- Погасить задолженность по страховым взносам, если она есть.
- Дождаться акта налоговой проверки.
- Написать ходатайство о смягчении ответственности, если пришёл штраф и у вас есть смягчающие обстоятельства по ст. 112 НК РФ.
- Дождаться решения вынесенному по акту налоговой проверки с учётом направленного ходатайства.
- Заплатить штраф.