Коротко

С 6 мая 2026 года применяется обновлённая форма РСВ с новыми кодами и ужесточёнными условиями для получения льготного тарифа 15%. Срок сдачи отчёта — не позднее 25‑го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

За нарушение сроков сдачи РСВ предусмотрены штрафы от 1 000 ₽, а при просрочке более 20 дней возможна полная блокировка расчётного счёта.



РСВ — это ежеквартальный отчёт для работодателей. В нём отражаются начисленные взносы по общему тарифу, которые включают в себя взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование сотрудников. Взносы на травматизм в РСВ не включаются. Расчёт обязаны сдавать все организации и ИП, выплачивающие вознаграждения работникам по трудовым договорам или исполнителям по договорам гражданско‑правового характера (ГПХ).