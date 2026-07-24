Разница между НДС сверху и НДС в том числе и как правильно считать

Коротко Чтобы избежать споров, в договоре и документах нужно чётко указать, входит ли НДС в цену. Налог рассчитывают по формулам для ставок 22, 10, 7 и 5%, а суммы в счёте, акте, УПД и счёте‑фактуре должны соответствовать условиям договора.

НДС можно начислять сверху к цене или включать в неё. При НДС сверху налог прибавляют к стоимости товара или услуги, а при НДС в том числе выделяют из уже согласованной суммы. От выбранного варианта зависят итоговая сумма сделки и расчёт налога.

Что значит НДС сверху и НДС в том числе

НДС сверху означает, что налог не входит в указанную цену. Его прибавляют к стоимости товара или услуги отдельно.

Например, товар стоит 100 000 ₽ без НДС. При ставке 22% к этой сумме прибавят 22 000 ₽ налога. В итоге покупатель заплатит 122 000 ₽.

НДС в том числе означает, что налог уже включён в указанную цену. Покупатель платит именно ту сумму, которая указана в договоре или счёте, а продавец выделяет из неё НДС.

Например, если в договоре указано: «Цена — 100 000 ₽, в том числе НДС 22%», покупатель заплатит 100 000 ₽. Отдельно прибавлять налог к этой сумме не нужно.

Таким образом, при формулировке «НДС сверху» налог увеличивает цену, а при формулировке «НДС в том числе» уже входит в неё.

В договоре рекомендуется указывать не только формулировку «в том числе НДС» или «кроме того НДС» и ставку налога, но и конкретную сумму исчисленного НДС. Это позволяет сторонам заранее согласовать размер налога и снизить риск ошибок при расчётах.

ВАЖНО Также есть формулировка «кроме того НДС». Эта фраза означает, что цена указана без налога. К стоимости товара или услуги нужно дополнительно прибавить сумму НДС — покупатель оплачивает цену по договору и начисленный налог. Данная формулировка используется реже, но всё‑таки встречается в документах.

Когда НДС начисляют сверху

НДС начисляют сверху, когда в договоре указана стоимость товара или услуги без налога. В этом случае НДС не входит в цену: продавец рассчитывает его отдельно и прибавляет к стоимости при выставлении счёта.

Например, в договоре указано: «Стоимость услуг — 100 000 ₽ без учёта НДС». При ставке НДС 22% продавец начислит ещё 22 000 ₽ налога. В итоге покупатель заплатит 122 000 ₽.

В счёте расчёт будет выглядеть так:

стоимость услуг без НДС — 100 000 ₽;

НДС 22% — 22 000 ₽;

итого к оплате — 122 000 ₽.

Чтобы зафиксировать такой порядок расчётов, в договоре прямо указывают, что цена приведена без НДС, а налог начисляется сверх неё. Например: «Стоимость услуг составляет 100 000 ₽ без НДС. НДС начисляется сверх указанной стоимости».

Если в договоре просто написано «Цена — 100 000 ₽», неясно, включает ли эта сумма НДС. Поэтому лучше сразу указать, входит ли налог в стоимость или покупатель оплачивает его дополнительно.

Когда НДС уже включён в сумму

НДС уже включён в сумму, когда в договоре или счёте указано, что цена приведена с НДС или в том числе НДС. Это означает, что налог уже входит в конечную стоимость товара или услуги. Покупатель платит указанную сумму и не доплачивает НДС сверху.

Например, в договоре указано: «Стоимость услуг — 100 000 ₽, в том числе НДС 22%». Значит, 100 000 ₽ — это окончательная сумма к оплате.

Продавец выделит НДС из этой суммы. При ставке 22% налог составит 18 032,79 ₽, а стоимость услуг без НДС — 81 967,21 ₽.

В счёте расчёт может выглядеть так:

стоимость услуг с НДС — 100 000 ₽;

в том числе НДС 22% — 18 032,79 ₽;

итого к оплате — 100 000 ₽.

Чтобы зафиксировать, что налог уже входит в цену, в договоре можно написать:

«Стоимость услуг составляет 100 000 ₽, в том числе НДС 22%»;

«Цена товара включает НДС 22%».

Таким образом, формулировки «с НДС» и «в том числе НДС» означают, что налог уже включён в указанную сумму и отдельно к ней не прибавляется.

Формула расчёта НДС сверху

Чтобы рассчитать НДС сверху, цену товара или услуги без налога умножают на ставку НДС:

НДС = Цена без НДС × Ставка НДС.

Например, если стоимость товара без НДС составляет 100 000 ₽, а ставка налога — 22%, расчёт будет таким:

100 000 ₽ × 22% = 22 000 ₽.

НДС составит 22 000 ₽, а итоговая сумма к оплате — 122 000 ₽.

Формула зависит от применяемой ставки:

при ставке 22%: цена без НДС × 22%;

при ставке 10%: цена без НДС × 10%;

при ставке 7%: цена без НДС × 7%;

при ставке 5%: цена без НДС × 5%.

Такой расчёт используют, когда в договоре указано, что цена приведена без учёта НДС, а налог начисляется сверх цены или оплачивается дополнительно.

Формула расчёта НДС в том числе

Если НДС уже входит в указанную цену, его не прибавляют к стоимости, а выделяют из общей суммы. Для этого используют формулу:

НДС = Сумма с НДС × Ставка НДС ÷ (100% + Ставка НДС)

Для разных ставок расчёт выглядит так:

при ставке 22%: НДС = Сумма с НДС × 22 ÷ 122;

при ставке 10%: НДС = Сумма с НДС × 10 ÷ 110;

при ставке 7%: НДС = Сумма с НДС × 7 ÷ 107;

при ставке 5%: НДС = Сумма с НДС × 5 ÷ 105.

Например, если цена с НДС составляет 100 000 ₽, а ставка налога — 22%, НДС рассчитывают так:

100 000 ₽ × 22 ÷ 122 = 18 032,79 ₽.

Стоимость без НДС составит 81 967,21 ₽.

При расчёте НДС в том числе нельзя просто умножить общую сумму на ставку налога. НДС уже включён в общую стоимость товара или услуги, поэтому его сумму нужно выделить из цены по специальной формуле. Такую ставку называют расчётной.

Примеры расчёта НДС сверху и в том числе

Разницу проще всего увидеть на конкретном примере.

Если цена указана без НДС, налог начисляют сверху и прибавляют к стоимости. Если НДС указан в том числе, налог уже входит в согласованную цену — его выделяют из общей суммы.

Рассмотрим оба варианта на примере.

Компания оказывает услуги на УСН. Цена услуг без учёта НДС составляет 150 000 ₽. Компания применяет НДС по ставке 7%, поэтому к цене нужно добавить налог — 10 500 ₽. Покупатель заплатит 160 500 ₽.

Если в договоре написано «160 500 ₽, в том числе НДС 7%», расчёт будет другим. Покупатель всё равно заплатит 160 500 ₽. Продавец выделит из этой суммы НДС — 10 500 ₽. Сумма без НДС составит 150 000 ₽.

Ставка НДС Цена без НДС НДС сверху Покупатель заплатит 22% 70 000 ₽ 15 400 ₽ 85 400 ₽ 10% 48 000 ₽ 4 800 ₽ 52 800 ₽ 7% 150 000 ₽ 10 500 ₽ 160 500 ₽ 5% 30 000 ₽ 1 500 ₽ 31 500 ₽

При НДС в том числе покупатель не доплачивает налог отдельно. Он платит общую сумму, а продавец выделяет из неё НДС.

Ставка НДС Цена с НДС НДС внутри цены Сумма без НДС 22% 70 000 ₽ 12622.95 ₽ 57 377 ₽ 10% 48 000 ₽ 4363.64 ₽ 43 636 ₽ 7% 150 000 ₽ 9813.08 ₽ 140 187 ₽ 5% 30 000 ₽ 1428.57 ₽ 28 571 ₽

Что писать в счёте, акте, УПД и счёте-фактуре

В счёте, акте, УПД и счёте-фактуре указывают стоимость товара или услуги и информацию об НДС в соответствии с условиями договора. Если цена указана без НДС, отдельно показывают стоимость без налога, сумму НДС и итоговую сумму к оплате. Если НДС уже входит в цену, указывают общую стоимость и выделяют из неё сумму налога.

Например, если оборудование стоит 230 000 ₽ без НДС, при ставке 22% в документах указывают:

стоимость без НДС — 230 000 ₽;

НДС 22% — 50 600 ₽;

итого к оплате — 280 600 ₽.

Если стоимость услуги составляет 55 000 ₽, включая НДС по ставке 10%, в документах указывают:

стоимость с НДС — 55 000 ₽;

в том числе НДС 10% — 5 000 ₽;

стоимость без НДС — 50 000 ₽.

Суммы и порядок указания НДС в документах должны соответствовать условиям договора. Если данные расходятся, покупатель может попросить продавца исправить документы.

Когда бизнесу выгоднее НДС сверху, а когда НДС в том числе

Выбор зависит от условий сделки, типа покупателя и того, кто несёт налоговую нагрузку. При НДС сверху налог прибавляют к согласованной цене, а при НДС в том числе выделяют из уже установленной суммы.

Когда выгоднее НДС сверху

НДС сверху чаще выгоднее продавцу, если он хочет сохранить согласованную стоимость товара или услуги без налога. Такой подход также помогает не зависеть от изменения ставки НДС. Например, при изменениях в законодательстве или достижении порога доходов, после которого на УСН применяется другая ставка НДС.

Например, цена без НДС составляет 100 000 ₽. При ставке 22% покупатель дополнительно заплатит 22 000 ₽ налога, а общая сумма сделки составит 122 000 ₽.

Такой вариант удобен при работе с компаниями и ИП — плательщиками НДС. Покупатель видит сумму налога в счёте, УПД или счёте-фактуре и при наличии права может принять входной НДС к вычету. Условие о том, что НДС начисляется сверх цены, чаще прописывают в долгосрочных договорах. Это позволяет не менять стоимость товара или услуги при изменении ставки НДС и гарантирует продавцу получение полной суммы.

Когда удобнее НДС в том числе

НДС в том числе удобнее, когда важно зафиксировать конечную цену для покупателя. Например, если стоимость услуги составляет 100 000 ₽, включая НДС, покупатель заплатит ровно эту сумму и не будет доплачивать налог сверху.

Такой вариант часто используют в розничных продажах и при оказании услуг физическим лицам. Клиент заранее понимает, сколько заплатит на кассе, в приложении или по счёту.

Для продавца этот вариант может быть менее выгодным: НДС нужно выделить из уже согласованной суммы. Поэтому часть цены, которую покупатель заплатил за товар или услугу, продавец перечислит в бюджет как налог.

Что выбрать

Если важно сохранить цену без НДС и покупатель готов дополнительно платить налог, продавцу обычно удобнее указать НДС сверху.

Если важнее зафиксировать конечную сумму для покупателя и не увеличивать её при расчёте, используют НДС в том числе.

В договоре и других документах важно прямо указать, входит ли НДС в цену. Формулировки «цена без учёта НДС», «кроме того НДС» и «НДС начисляется сверх цены» означают, что налог прибавляют к стоимости. Фразы «в том числе НДС», «цена включает НДС» и «с учётом НДС» показывают, что налог уже входит в указанную сумму.

Экспертное мнение При работе с НДС важно заранее определить, входит ли налог в цену или начисляется сверху. Это условие должно одинаково отражаться в договоре, счёте и закрывающих документах. Ошибка в расчёте может привести к спорам с покупателем и потере части выручки продавцом, а также к отказу в вычете НДС.

Чтобы не считать налоги вручную, предприниматели могут использовать Онлайн‑бухгалтерию от Точка Банка: сервис рассчитывает НДС и готовит декларации, а бухгалтеры помогают разобраться с вопросами по учёту. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-Бухгалтерии от Точка Банка

Как правильно указать НДС в договоре

В договоре важно прямо указать, входит ли НДС в цену или начисляется сверх неё. От этого зависят итоговая сумма к оплате для покупателя и порядок расчёта налога продавцом, согласно пп. 2, 3, 4 и 8 статьи 164 НК РФ.

Как указать НДС в договоре при разных случаях

Формулировка про НДС в договоре зависит от того, входит ли налог в цену и какая ставка применяется. Важно заранее зафиксировать, будет ли НДС начисляться сверху или уже включён в стоимость.

Если цена указана без НДС, можно написать: «Цена оборудования составляет 138 000 ₽ без НДС. НДС начисляется сверх указанной цены».

Если НДС уже входит в цену, подойдёт формулировка: «Стоимость услуг составляет 164 400 ₽, в том числе НДС по применяемой ставке».

Если ставка НДС может измениться к моменту сделки, указывают, что налог рассчитывают по ставке, действующей на дату отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг: «НДС начисляется по ставке, действующей на дату отгрузки товара».

Например, продавец может утратить право на льготу или перейти со специальной ставки 5 или 7% на ставку 10 или 22%. В такой ситуации формулировка позволяет применить ставку, которая действует на дату операции.

Если НДС не начисляют, это также прямо указывают в договоре: «Цена программы составляет 72 000 ₽. НДС не начисляется».

Фраза «НДС по ставке НК РФ» сама по себе недостаточно конкретна. Она не показывает, входит ли налог в цену или начисляется сверх неё. Поэтому в договоре лучше отдельно указать порядок расчёта НДС, и если ставка может измениться, привязать её к дате отгрузки, выполнения работ или оказания услуг.

НДС не выделен

Если в договоре НДС не выделен отдельной строкой и из условий сделки нельзя понять, входит ли налог в цену, указанную сумму считают включающей НДС. Продавец выделяет налог из общей стоимости по расчётной ставке.

Например, в договоре указано: «Стоимость консультационных услуг — 86 500 ₽». Если в договоре и других документах нет указания на то, что НДС начисляется сверх цены, эту сумму считают конечной и включающей налог.

Закон не требует обязательно выделять НДС отдельной строкой в договоре. Однако для продавца такой вариант может быть менее выгодным: налог придётся выделить из суммы, которую покупатель уже согласовал и перечислил.

Покупатель может принять НДС к вычету, если выполнены условия, установленные НК РФ. Одно из основных условий — получить от продавца правильно оформленный счёт-фактуру.

Авансовый НДС

В договоре важно сразу указать сумму аванса и предмет сделки — товары, работы, услуги или имущественные права. Если продавец получает аванс, НДС с него рассчитывают по расчётной ставке, а не по обычной ставке налога. Расчётную ставку определяют исходя из ставки НДС, которая будет применяться при отгрузке товара, выполнении работы, оказании услуги или передаче имущественных прав.

ПРИМЕР «Исполнитель оказывает заказчику услуги по настройке программы стоимостью 312 000 ₽ плюс НДС по ставке, которая действует на дату оказания услуг. Предоплата составляет 25% от стоимости услуг — 78 000 ₽, в том числе НДС».

НДС в договоре налогового агента

Если по сделке покупатель сам удерживает НДС из выплаты продавцу и перечисляет налог в бюджет, это нужно прямо указать в договоре. В нём отдельно фиксируют сумму, которую покупатель перечисляет продавцу, и сумму НДС, которую он удерживает и перечисляет в бюджет.

Если НДС не выделить в договоре, покупателю может потребоваться начислить налог сверх указанной цены и перечислить его за счёт собственных средств.

Такой порядок действует только для отдельных операций. Например, покупатель становится налоговым агентом при приобретении металлолома, макулатуры, сырых шкур животных и вторичного алюминия, а также при аренде или покупке недвижимости у органов власти.

Как указать НДС, если льгота перестанет действовать

Если продавец может потерять право на освобождение от НДС или льготу после заключения договора, это лучше заранее учесть в его условиях. В договоре можно указать, что при утрате льготы продавец либо включает НДС в уже согласованную цену, либо начисляет налог сверх неё.

Важно заранее определить, как изменится цена. Если стороны не предусмотрели этот порядок, продавец не может просто увеличить стоимость договора в одностороннем порядке. При несогласии покупателя изменить условия продавец может обратиться в суд, но суд может увеличить цену не на всю сумму НДС, а только на часть налога.