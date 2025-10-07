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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 ноября 2025 года вырастет утилизационный сбор: что изменится для ИП и перевозчиков

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. Изменения коснутся не только автодилеров и частных владельцев. Они затронут и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими или грузовыми перевозками.

07.10.2025
13 480
13 480

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Минпромторг предложил пересмотреть порядок расчёта утильсбора с 1 ноября 2025 года. Теперь сумма будет зависеть не только от объёма, но и от мощности двигателя. Для машин с более мощными двигателями коэффициенты вырастут. Это значит, что при покупке нового или подержанного автомобиля предпринимателям придётся платить больше.

Если изменения утвердят, владельцам автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил (л.с.) придётся платить больше.

За новый автомобиль сумма утильсбора вырастет с 3 400 ₽ до 150 000 ₽, и более. Для машин старше 3 лет сбор вырастет с 5 200 ₽ до 383 000 ₽, и выше. Актуальные коэффициенты приведены в последней редакции законопроекта.

Также стоит учитывать, что в 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

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Предприниматели на ОСНО или УСН «Доходы минус расходы» смогут учесть сумму утильсбора в составе расходов. Это частично снизит налогооблагаемую базу. 

Для ИП на УСН «Доходы» налог уменьшить не получится — вычетов по расходам нет, поэтому чистая прибыль сократится.

В итоге рост утильсбора напрямую отразится на себестоимости перевозок и может привести к повышению тарифов для клиентов. Особенно ощутимыми изменения будут для тех, кто работает с машинами большой мощности или регулярно обновляет транспорт.

Если проект утвердят, новые коэффициенты начнут действовать с 1 ноября 2025 года. Для тех, кто уже оплатил утилизационный сбор по старым правилам, перерасчёт не потребуется.

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Утилизационный сбор 2025: новые ставки для ИП и перевозчиков с 1 ноября — что изменится — Точка Банк