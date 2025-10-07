С 1 ноября 2025 года вырастет утилизационный сбор: что изменится для ИП и перевозчиков

Минпромторг предложил пересмотреть порядок расчёта утильсбора с 1 ноября 2025 года. Теперь сумма будет зависеть не только от объёма, но и от мощности двигателя. Для машин с более мощными двигателями коэффициенты вырастут. Это значит, что при покупке нового или подержанного автомобиля предпринимателям придётся платить больше.

Если изменения утвердят, владельцам автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил (л.с.) придётся платить больше.

За новый автомобиль сумма утильсбора вырастет с 3 400 ₽ до 150 000 ₽, и более. Для машин старше 3 лет сбор вырастет с 5 200 ₽ до 383 000 ₽, и выше. Актуальные коэффициенты приведены в последней редакции законопроекта.

Также стоит учитывать, что в 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Предприниматели на ОСНО или УСН «Доходы минус расходы» смогут учесть сумму утильсбора в составе расходов. Это частично снизит налогооблагаемую базу.

Для ИП на УСН «Доходы» налог уменьшить не получится — вычетов по расходам нет, поэтому чистая прибыль сократится.

В итоге рост утильсбора напрямую отразится на себестоимости перевозок и может привести к повышению тарифов для клиентов. Особенно ощутимыми изменения будут для тех, кто работает с машинами большой мощности или регулярно обновляет транспорт.