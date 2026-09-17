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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 октября изменится порядок расчёта НДС по длящимся договорам

17.09.2026
124
124

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С 1 октября 2026 года для некоторых длящихся договоров изменится порядок расчёта НДС. Если после заключения договора из-за изменений в законодательстве у продавца появилась обязанность платить НДС, налог в определённых случаях нужно будет выделять из уже установленной цены.

Это правило закрепляет Федеральный закон от 04.08.2026 №293-ФЗ. Оно касается договоров, которые заключили до изменения законодательства, но исполняют после него.

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В каких случаях НДС будут считать внутри цены

Новый порядок применяют, если одновременно выполняется несколько условий:

  • договор заключили до изменения налогового законодательства;
  • после заключения договора у продавца появилась обязанность платить НДС;
  • стороны не изменили цену договора;
  • в договоре нет условия о перерасчёте цены при изменении налоговых правил;
  • покупатель не имеет права принять НДС к вычету.

Если все условия выполняются, продавец не увеличивает цену договора на сумму налога. НДС выделяют из уже согласованной стоимости расчётным методом.

Счёт-фактуру выставлять не нужно

С 1 октября 2026 года при таком расчётном порядке продавцу не нужно выставлять покупателю счёт-фактуру.

При этом обязанность исчислить и уплатить НДС сохраняется. Сумму налога нужно отразить в учёте и декларации.

Если у покупателя есть право на вычет, новый порядок не применяется. В этом случае НДС предъявляют покупателю и оформляют счёт-фактуру в обычном порядке.

Какие договоры нужно проверить до 1 октября

В первую очередь бизнесу стоит проверить договоры, которые:

  • заключили до изменения налоговых правил;
  • продолжают исполнять после 1 октября 2026 года;
  • предусматривают фиксированную цену;
  • не содержат налоговой оговорки на случай изменения законодательства.

Особое внимание стоит уделить договорам с покупателями, у которых нет права на вычет НДС. Например, это могут быть физлица без статуса ИП или организации, использующие покупку в не облагаемой НДС деятельности.

Что сделать до 1 октября 2026 года

До начала действия новых правил стоит провести ревизию длящихся договоров и определить, по каким из них может возникнуть обязанность платить НДС.

Если договор ещё можно изменить, стороны могут заранее прописать порядок формирования цены при изменении налогового законодательства. Например, предусмотреть, что НДС начисляется сверх установленной цены по ставке, действующей на дату реализации.

Также стоит проверить налоговый статус покупателей и их право на вычет. Это поможет заранее определить, потребуется ли рассчитывать НДС внутри цены.

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Не путайте с повышением ставки НДС до 22%

Новый порядок с 1 октября не означает очередного повышения ставки НДС.

Ставка 22% действует с 1 января 2026 года. А с 1 октября 2026 года меняются правила расчёта НДС именно для определённых длящихся договоров.

Это разные изменения. При повышении ставки вопрос решают с учётом даты реализации и условий договора. Новый расчётный порядок с 1 октября применяется только при выполнении установленных законом условий.

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Новый порядок расчёта НДС по договорам с 1 октября 2026 года — Точка Банк