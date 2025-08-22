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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных станет отдельным документом

С сентября 2025 года бизнесу придётся по-новому оформлять согласие на обработку персональных данных. Теперь его нельзя спрятать в договоре или анкете — нужен отдельный документ для каждого вида согласия. За несоблюдение правил предусмотрены крупные штрафы, поэтому бизнесу стоит заранее обновить формы и подготовить сотрудников.

22.08.2025
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С 1 сентября 2025 года в силу вступают поправки ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь согласие гражданина на обработку данных должно оформляться только отдельным документом.

Ранее компании часто включали согласие в договоры, анкеты или заявления. Иногда объединяли сразу несколько видов согласий. Новый закон запрещает такие практики.

Цель изменений — сделать согласие граждан конкретным и осознанным. Теперь его нельзя «спрятать» в тексте договора или на сайте. Человек должен подписывать отдельный документ.

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С 1 сентября в одном документе можно оформить только одно согласие. Например, отдельно на обработку персональных данных, отдельно на рекламную рассылку или передачу данных партнёрам — согласно изменениям от 24.06.2025 № 156-ФЗ.

Ранее выданные согласия остаются действительными. Новые правила распространяются только на документы, оформленные после 1 сентября 2025 года.

Закон не устанавливает единого шаблона, но в согласии должны быть: данные гражданина, данные оператора, цель обработки, перечень данных, срок действия, порядок отзыва и подпись. Для передачи информации третьим лицам потребуется отдельное согласие.

Нарушение новых требований приведёт к штрафам (ст. 13.11 КоАП):. 

  • для граждан — от 10 000 до 15 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей;
  • для юридических лиц и ИП — от 300 000 до 700 000 рублей.

При повторном нарушении:

  • граждане — до 30 000 рублей;
  • должностные лица — до 500 000 рублей;
  • ИП — от 500 000 до 1 000 000 рублей;
  • компании — до 1 500 000 рублей.

Роскомнадзор напоминает: компаниям и предпринимателям необходимо заранее подготовить новые бланки согласий, обновить внутренние документы и обучить сотрудников.

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