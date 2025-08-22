С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных станет отдельным документом

С 1 сентября 2025 года в силу вступают поправки ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь согласие гражданина на обработку данных должно оформляться только отдельным документом.

Ранее компании часто включали согласие в договоры, анкеты или заявления. Иногда объединяли сразу несколько видов согласий. Новый закон запрещает такие практики.

Цель изменений — сделать согласие граждан конкретным и осознанным. Теперь его нельзя «спрятать» в тексте договора или на сайте. Человек должен подписывать отдельный документ.

С 1 сентября в одном документе можно оформить только одно согласие. Например, отдельно на обработку персональных данных, отдельно на рекламную рассылку или передачу данных партнёрам — согласно изменениям от 24.06.2025 № 156-ФЗ.

Ранее выданные согласия остаются действительными. Новые правила распространяются только на документы, оформленные после 1 сентября 2025 года.

Закон не устанавливает единого шаблона, но в согласии должны быть: данные гражданина, данные оператора, цель обработки, перечень данных, срок действия, порядок отзыва и подпись. Для передачи информации третьим лицам потребуется отдельное согласие.

Нарушение новых требований приведёт к штрафам (ст. 13.11 КоАП):.

для граждан — от 10 000 до 15 000 рублей;

для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей;

для юридических лиц и ИП — от 300 000 до 700 000 рублей.

При повторном нарушении:

граждане — до 30 000 рублей;

должностные лица — до 500 000 рублей;

ИП — от 500 000 до 1 000 000 рублей;

компании — до 1 500 000 рублей.