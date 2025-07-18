С 1 сентября — новые правила расчёта средней зарплаты и выходного пособия

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок расчёта средней зарплаты. Он будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Главное изменение — теперь по-новому считают средний заработок для выплаты выходного пособия. Не теряйтесь в нюансах — Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк учтёт все изменения за вас.

Чтобы рассчитать среднюю зарплату, сначала нужно узнать, сколько в среднем зарабатывает работник в день. Это называется средний дневной заработок (СДЗ) и считается по формуле:

Сумма начисленной зарплаты за расчётный период : число фактически отработанных дней в расчётном периоде = СДЗ.

С 1 сентября 2025 года выходное пособие нужно будет рассчитывать по следующей формуле:

СДЗ х среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году = выходное пособие.

Если у работника суммированный учёт рабочего времени, среднюю зарплату для выходного пособия считают по-другому. В этом случае используют средний часовой заработок (СЧЗ):

СЧЗ х среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году = выходное пособие