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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 января 2026 года – новые правила по НДФЛ, страховым взносам и ЕНС

С начала 2026 года в налоговом законодательстве вступят в силу важные изменения. Реформа повлияет на порядок расчёта и уплаты НДФЛ, страховых взносов, а также использование ЕНС. Новый подход затронет ИП и организации. Разберём, что именно поменяется и как подготовиться заранее.

07.07.2025
2473
2473

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Минфин опубликовал законопроект с изменениями в Налоговый кодекс на официальном сайте. Часть  правил вступит в силу с 1 января 2026 года.

Главное – об НДФЛ и страховых взносах

В 2026 году количество уведомлений по НДФЛ и страховым взносам сократят. Можно будет подать одно уведомление сразу на месяц, квартал или даже год. В нём надо будет указать планируемые суммы к уплате. Это позволит упростить работу ИП и бухгалтеров.

Есть нюанс. Если итоговая сумма налога окажется другой, потребуется корректировка уведомления. Переплату учтут на Едином налоговом счёте (ЕНС), но только после сдачи РСВ и 6-НДФЛ.

Чтобы не запутаться в новых правилах и не пропустить сроки уплаты, стоит заранее подумать об автоматизации. Особенно когда важны уведомления без ошибок, своевременные платежи и отсутствие переплат на ЕНС.

ИП в 2026: что изменится в налогах?
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Сроки уплаты НДФЛ изменят

Сейчас, если срок уплаты налога попадает на выходной, его переносят на следующий рабочий день. С 2026 года налог нужно будет платить раньше – до выходного или праздника.

ЕНС: запрет на переплаты и чужие зачисления

С 1 января 2026 года вводят запрет на искусственные формирования переплаты на ЕНС. Нельзя будет просто так перечислять деньги на чужой налоговый счёт – только если у владельца есть налоговая обязанность.

Если такой обязанности нет, деньги вернутся обратно в банк. А если налоговая уже провела зачёт – платёж зависнет. Вернуть его будет нельзя.

Так власти хотят бороться с серыми схемами. Некоторые компании обходят блокировки счетов, переводя деньги контрагенту на ЕНС. Тот потом запрашивает возврат и получает деньги. С 2026 года такие схемы будут невозможны.

Следите за изменениями и готовьтесь заранее.

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Новые правила по НДФЛ, страховым взносам и ЕНС с 2026 года