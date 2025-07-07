С 1 января 2026 года – новые правила по НДФЛ, страховым взносам и ЕНС

Минфин опубликовал законопроект с изменениями в Налоговый кодекс на официальном сайте. Часть правил вступит в силу с 1 января 2026 года.

Главное – об НДФЛ и страховых взносах

В 2026 году количество уведомлений по НДФЛ и страховым взносам сократят. Можно будет подать одно уведомление сразу на месяц, квартал или даже год. В нём надо будет указать планируемые суммы к уплате. Это позволит упростить работу ИП и бухгалтеров.

Есть нюанс. Если итоговая сумма налога окажется другой, потребуется корректировка уведомления. Переплату учтут на Едином налоговом счёте (ЕНС), но только после сдачи РСВ и 6-НДФЛ.

Чтобы не запутаться в новых правилах и не пропустить сроки уплаты, стоит заранее подумать об автоматизации. Особенно когда важны уведомления без ошибок, своевременные платежи и отсутствие переплат на ЕНС.

Сроки уплаты НДФЛ изменят

Сейчас, если срок уплаты налога попадает на выходной, его переносят на следующий рабочий день. С 2026 года налог нужно будет платить раньше – до выходного или праздника.

ЕНС: запрет на переплаты и чужие зачисления

С 1 января 2026 года вводят запрет на искусственные формирования переплаты на ЕНС. Нельзя будет просто так перечислять деньги на чужой налоговый счёт – только если у владельца есть налоговая обязанность.

Если такой обязанности нет, деньги вернутся обратно в банк. А если налоговая уже провела зачёт – платёж зависнет. Вернуть его будет нельзя.

Так власти хотят бороться с серыми схемами. Некоторые компании обходят блокировки счетов, переводя деньги контрагенту на ЕНС. Тот потом запрашивает возврат и получает деньги. С 2026 года такие схемы будут невозможны.