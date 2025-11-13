Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. С 1 января 2026 года обновится формат пояснений к декларации по НДС
Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 января 2026 года обновится формат пояснений к декларации по НДС

С 2026 года у предпринимателей появится обновлённая форма пояснений к декларации по НДС. Новый формат изменяет порядок передачи данных по покупкам и счетам-фактурам.

13.11.2025
882
882

Учёт НДС в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Сервис рассчитает НДС по вашим счетам-фактурам и УПД, сформирует декларацию и книгу продаж. Все отчёты подаются точно в срок.
Подробнее

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Учёт НДС в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Сервис рассчитает НДС по вашим счетам-фактурам и УПД, сформирует декларацию и книгу продаж. Все отчёты подаются точно в срок.
Подробнее

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

С 1 января 2026 года вступает в силу обновлённая форма пояснений к декларации по НДС. Документ зарегистрирован Минюстом 7 ноября 2025 года. В новой версии уточнены таблицы со сведениями из книги покупок и счетов-фактур.

Поправки утверждены приказом ФНС от 7 октября 2025 года №ЕД-7-15/867@. Они затронули таблицы: 

  • 4.58 «Сведения по строке из книги покупок»; 
  • 4.63 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ».

До конца 2025 года действует прежний формат пояснений — по приказу ФНС от 16 декабря 2016 года №ММВ-7-15/682@. Новый формат станет обязательным для всех налогоплательщиков с 1 января 2026 года.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Обновлённая форма пояснений к декларации по НДС с 2026 года — Точка Банк