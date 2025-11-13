С 1 января 2026 года обновится формат пояснений к декларации по НДС

С 1 января 2026 года вступает в силу обновлённая форма пояснений к декларации по НДС. Документ зарегистрирован Минюстом 7 ноября 2025 года. В новой версии уточнены таблицы со сведениями из книги покупок и счетов-фактур.

Поправки утверждены приказом ФНС от 7 октября 2025 года №ЕД-7-15/867@. Они затронули таблицы: