С 1 января 2026 года отменяется ежегодное подтверждение ОКВЭД: что изменится для бизнеса

С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, отменяющий требование ежегодного подтверждения кодов ОКВЭД. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1029 от 8 июля 2025 года опубликовано на официальном портале правовой информации. Новые правила передачи и обновления информации начнут действовать с 1 января 2026 года.
Данные ЕГРЮЛ и реестра ЕГРИП станут основным источником сведений о видах экономической деятельности. Росстат будет напрямую передавать ИФНС всю актуальную информацию о кодах ОКВЭД через внутреннюю систему обмена СМЭВ.
Какие данные будет собирать Росстат и передавать в ФНС
ОГРН или ОГРНИП:
- основной код экономической деятельности;
- процентная доля по основному коду;
- дополнительные коды (при наличии);
- процентная доля дополнительных кодов.
Территориальные органы СФР будут устанавливать тарифы страховых взносов на основании предоставленных данных. При этом они будут ориентироваться на основной вид деятельности, зафиксированный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Организации и ИП обязаны будут уведомлять Росстат в случае изменений:
- основного вида деятельности;
- доли любого кода ОКВЭД более чем на 20%.
Теперь организации будут подтверждать доли видов деятельности раз в пять лет.