С 1 января 2026 года отменяется ежегодное подтверждение ОКВЭД: что изменится для бизнеса

С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, отменяющий требование ежегодного подтверждения кодов ОКВЭД. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1029 от 8 июля 2025 года опубликовано на официальном портале правовой информации. Новые правила передачи и обновления информации начнут действовать с 1 января 2026 года.

Данные ЕГРЮЛ и реестра ЕГРИП станут основным источником сведений о видах экономической деятельности. Росстат будет напрямую передавать ИФНС всю актуальную информацию о кодах ОКВЭД через внутреннюю систему обмена СМЭВ.

Какие данные будет собирать Росстат и передавать в ФНС

ОГРН или ОГРНИП:

основной код экономической деятельности;

процентная доля по основному коду;

дополнительные коды (при наличии);

процентная доля дополнительных кодов.

Территориальные органы СФР будут устанавливать тарифы страховых взносов на основании предоставленных данных. При этом они будут ориентироваться на основной вид деятельности, зафиксированный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Организации и ИП обязаны будут уведомлять Росстат в случае изменений:

основного вида деятельности;

доли любого кода ОКВЭД более чем на 20%.