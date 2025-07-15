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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 января 2026 года отменяется ежегодное подтверждение ОКВЭД: что изменится для бизнеса

С начала 2026 года компании и ИП избавятся от ежегодной рутины по подтверждению кодов ОКВЭД. Вместо привычной процедуры — автоматический обмен данными между ведомствами. Что это значит на практике и к чему готовиться бизнесу — разбираем ключевые изменения.

15.07.2025
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С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, отменяющий требование ежегодного подтверждения кодов ОКВЭД. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1029 от 8 июля 2025 года опубликовано на официальном портале правовой информации. Новые правила передачи и обновления информации начнут действовать с 1 января 2026 года.

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Данные ЕГРЮЛ и реестра ЕГРИП станут основным источником сведений о видах экономической деятельности. Росстат будет напрямую передавать ИФНС всю актуальную информацию о кодах ОКВЭД через внутреннюю систему обмена СМЭВ.

Какие данные будет собирать Росстат и передавать в ФНС

ОГРН или ОГРНИП:

  • основной код экономической деятельности;
  • процентная доля по основному коду;
  • дополнительные коды (при наличии);
  • процентная доля дополнительных кодов.

Территориальные органы СФР будут устанавливать тарифы страховых взносов на основании предоставленных данных. При этом они будут ориентироваться на основной вид деятельности, зафиксированный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Организации и ИП обязаны будут уведомлять Росстат в случае изменений:

  • основного вида деятельности;
  • доли любого кода ОКВЭД более чем на 20%.

Теперь организации будут подтверждать доли видов деятельности раз в пять лет.

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Отмена подтверждения ОКВЭД с 2026 года, что изменится для ИП и ООО — Точка Банк