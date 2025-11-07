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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 2026 года бизнес ждут новые правила уплаты экологического сбора

Минприроды планирует обновить систему расчёта экологического сбора. Изменения затронут производителей и импортёров упаковки и товаров. Для многих компаний платежи могут вырасти кратно.

07.11.2025
6985
6985

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С 2026 года в России может измениться порядок расчёта экологического сбора. Минприроды подготовило законопроект, который вводит новые ставки и правила для производителей и импортёров 52 видов товаров и упаковки.

Что ещё ждёт бизнес

С 2026 года индивидуальные предприниматели с доходом свыше 20 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Сейчас Госдума рассматривает законопроект Минфина №1026190-8. 

6 ноября 2025 года проект обсуждали на заседании Правительства РФ. Его цель — обеспечить плавный переход бизнеса на новые налоговые правила. Изменения направлены на поддержку предпринимателей и разработаны с учётом предложений компаний и профильных министерств. 

Если закон будет принят, нагрузка на ИП возрастёт. Им предстоит работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж, а также сдавать декларации по НДС.

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Как будет рассчитываться сбор

Сумма экологического сбора будет зависеть от двух показателей — базовой ставки и коэффициента сложности утилизации. Чем труднее переработать отходы, тем выше будет коэффициент. Его значение может достигать 5.

Рост базовых ставок

Базовые ставки вырастут кратно по большинству категорий. Например, для изделий из картона ставка увеличится более чем в 6 раз — с 2 735 до 17 178 ₽ за тонну. Самые высокие коэффициенты установят для сложной комбинированной упаковки.

Отмена старых правил

Законопроект отменяет действующее Постановление Правительства РФ №1041. Новые ставки будут едиными для всех, без ежегодных корректировок. Это упростит расчёт, но приведёт к росту платежей для большинства компаний.

Что делать бизнесу уже сейчас

Бизнесу стоит заранее оценить, как новые ставки повлияют на расходы. Рекомендуется пересчитать предполагаемые суммы и учесть их при планировании бюджета на 2026 год. Такой подход поможет избежать внезапной финансовой нагрузки и подготовиться к изменениям без потерь.

Кто должен платить экологический сбор

Сбор обязаны уплачивать:

  • импортёры товаров и упаковки, которые ввозят продукцию для продажи в России;
  • производители, выпускающие товары в упаковке, подлежащей утилизации;
  • производители тары и упаковки, предназначенной для конечного потребителя.

Кто освобождается от уплаты

Не платят экологический сбор:

  • компании, выполнившие минимальные нормативы утилизации;
  • экспортёры, вывозящие товары или упаковку за границу;
  • производители и импортёры, использующие товары или упаковку только для собственных нужд;
  • предприятия, работающие по гособоронзаказу или с государственной тайной.

Что важно помнить

Если компания не попадает под льготы, платить сбор придётся. Кроме того, необходимо вовремя сдавать отчётность в Росприроднадзор. Нарушение сроков может привести к штрафам и дополнительным расходам.

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Новые правила уплаты экологического сбора с 2026 года: что важно знать бизнесу — Точка Банк