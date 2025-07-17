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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 2026 года ФНС начнёт оценивать бизнес: что это значит

С 2026 года компании и предприниматели окажутся под пристальным вниманием налоговой. ФНС начнёт формировать мнение о вашем бизнесе и делиться им с теми, кто принимает важные решения: банки, инвесторы, партнёры.

17.07.2025
383
383

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

В Точка Банк автоматическая сдача отчётности

Сервис «Онлайн-бухгалтерия» сам формирует отчётность и вовремя её отправляет — вам не нужно работать с электронной подписью.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

С 1 января 2026 года ФНС получит новые полномочия — она будет проводить оценку деятельности компаний и ИП. Такой закон утвердил Совет Федерации 16 июля 2025 года.

ФНС будет анализировать финансово-хозяйственную деятельность бизнеса: выручку, расходы, налоговую нагрузку, платёжеспособность и соответствие отчётности нормам закона. Оценка будет зафиксирована в форме выписки, которую налоговая сможет предоставлять третьим лицам по запросу. Например: банкам, партнёрам или инвесторам. Это может повлиять на репутацию бизнеса и условия сотрудничества.

Чтобы новые проверки ФНС не стали неожиданностью, важно навести порядок в учёте уже сейчас.

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк — ваш помощник в мире новых налоговых правил Автоматический расчёт налогов, контроль за отчётностью, сверка с ФНС, напоминания о сроках и помощь в вопросах учёта — всё в одном сервисе.

Если компания или ИП не согласны с выводами налоговой, они вправе подать заявление на корректировку в течение пяти рабочих дней. До окончания этого срока данные третьим лицам не передаются.

В случае спора информация будет предоставлена не ранее чем через 10 рабочих дней — после рассмотрения заявления.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

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ФНС начнёт оценивать бизнес с 2026 года — что важно знать –Точка Банк