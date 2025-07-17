С 2026 года ФНС начнёт оценивать бизнес: что это значит

С 1 января 2026 года ФНС получит новые полномочия — она будет проводить оценку деятельности компаний и ИП. Такой закон утвердил Совет Федерации 16 июля 2025 года.

ФНС будет анализировать финансово-хозяйственную деятельность бизнеса: выручку, расходы, налоговую нагрузку, платёжеспособность и соответствие отчётности нормам закона. Оценка будет зафиксирована в форме выписки, которую налоговая сможет предоставлять третьим лицам по запросу. Например: банкам, партнёрам или инвесторам. Это может повлиять на репутацию бизнеса и условия сотрудничества.

Чтобы новые проверки ФНС не стали неожиданностью, важно навести порядок в учёте уже сейчас.

Если компания или ИП не согласны с выводами налоговой, они вправе подать заявление на корректировку в течение пяти рабочих дней. До окончания этого срока данные третьим лицам не передаются.

В случае спора информация будет предоставлена не ранее чем через 10 рабочих дней — после рассмотрения заявления.