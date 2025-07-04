С 2026 года ИП на УСН и ЕСХН будут по-новому считать взносы 1%

На 2026 год Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс. Изменения касаются расчета 1%-ных страховых взносов для ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН. 1%-ный взнос — это дополнительный страховой взнос с доходов ИП за год, превышающих 300 000 рублей.
Минфин предлагает официально закрепить норму: база для взносов 1% определяется с учётом расходов. Теперь взносы на ОПС и ОМС не включаются в базу для расчёта 1%, хотя в расчёте налога по УСН они по-прежнему считаются расходами. На практике ИП давно используют такой подход, опираясь на письма Минфина, ФНС и решения судов.
Сейчас в декларации 3-НДФЛ нет данных для расчёта 1%-ных взносов, поэтому ИП на ОСНО приходят требования — уточнить состав расходов. Такие требования начнут получать и ИП на УСН и ЕСХН после вступления поправок в силу.