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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 2026 года ИП на УСН и ЕСХН будут по-новому считать взносы 1%

С 2026 года ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН будут рассчитывать 1%-ные взносы по новым правилам. Разбираемся, что это значит для предпринимателей и к чему готовиться ИП.

04.07.2025
5048
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На 2026 год Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс. Изменения касаются расчета 1%-ных страховых взносов для ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН. 1%-ный взнос — это дополнительный страховой взнос с доходов ИП за год, превышающих 300 000 рублей.

Минфин предлагает официально закрепить норму: база для взносов 1% определяется с учётом расходов. Теперь взносы на ОПС и ОМС не включаются в базу для расчёта 1%, хотя в расчёте налога по УСН они по-прежнему считаются расходами. На практике ИП давно используют такой подход, опираясь на письма Минфина, ФНС и решения судов.

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Сейчас в декларации 3-НДФЛ нет данных для расчёта 1%-ных взносов, поэтому ИП на ОСНО приходят требования — уточнить состав расходов. Такие требования начнут получать и ИП на УСН и ЕСХН после вступления поправок в силу.

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Новый порядок расчёта взноса 1% для ИП на УСН и ЕСХН с 2026 года