С 2026 года изменяется перечень видов деятельности по патенту

С 1 января 2026 года некоторые виды деятельности по патенту станут недоступны. Примерный список указан в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, окончательный перечень утвердят региональные власти. Субъекты РФ могут добавлять новые виды или исключать существующие, кроме запрещённых законом.

Какие виды деятельности исключают

Из федерального списка патентных видов убирают услуги, связанные с охраной и наблюдением. В частности, патент больше нельзя будет применять:

для уличных патрулей;

охранников;

сторожей;

вахтёров.

Закон прямо запрещает индивидуальным предпринимателям оказывать охранные услуги — такие функции остаются только у лицензированных организаций.

Ограничения для торговли на маркетплейсах

С 2026 года предприниматели не смогут использовать патент при продаже покупных товаров через маркетплейсы. Такая торговля не считается розничной для целей ПСН.

При этом патент останется доступным, если предприниматель реализует товары собственного производства.

Что остаётся доступным для удалённой работы

Работать дистанционно через интернет можно и дальше, но только в рамках видов деятельности, которые включены в патентный перечень.

Например, под патент по-прежнему подпадают:

разработка программного обеспечения;

создание приложений;

разработка веб-сайтов и баз данных.