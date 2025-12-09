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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 2026 года комиссии по банковским картам начнут облагаться НДС

С 1 января 2026 года отменяется льгота по НДС для услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Решение затронет все компании, которые принимают безналичные платежи.

09.12.2025
6021
6021

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Изменения в 2026 году предполагают начисление НДС 22% на банковские комиссии. Формально налог платят банки, но его сумма будет включена в стоимость услуг. В результате бизнес столкнётся с повышением банковских расходов.

Под действие нововведения попадут комиссии за эквайринг, процессинг, межбанковские расчёты и сопутствующие услуги. Стоимость этих операций увеличится после вступления норм в силу.

Предпринимателям стоит пересмотреть структуру затрат. Новые расходы могут повлиять на ценообразование, особенно в сфере услуг и розничной торговле. НДС будет включён в общую сумму комиссии и не будет отображаться отдельно.

При этом платежи через Систему быстрых платежей (СБП) сохраняют льготный режим. Комиссии по СБП останутся без НДС, что делает этот способ оплаты более выгодным для бизнеса.

Что ещё изменится в 2026 году: 

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НДС на банковские комиссии с 2026 года: что изменится для бизнеса — Точка Банк