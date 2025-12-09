С 2026 года комиссии по банковским картам начнут облагаться НДС

Изменения в 2026 году предполагают начисление НДС 22% на банковские комиссии. Формально налог платят банки, но его сумма будет включена в стоимость услуг. В результате бизнес столкнётся с повышением банковских расходов.
Под действие нововведения попадут комиссии за эквайринг, процессинг, межбанковские расчёты и сопутствующие услуги. Стоимость этих операций увеличится после вступления норм в силу.
Предпринимателям стоит пересмотреть структуру затрат. Новые расходы могут повлиять на ценообразование, особенно в сфере услуг и розничной торговле. НДС будет включён в общую сумму комиссии и не будет отображаться отдельно.
При этом платежи через Систему быстрых платежей (СБП) сохраняют льготный режим. Комиссии по СБП останутся без НДС, что делает этот способ оплаты более выгодным для бизнеса.
Что ещё изменится в 2026 году: