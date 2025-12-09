С 2026 года комиссии по банковским картам начнут облагаться НДС

Изменения в 2026 году предполагают начисление НДС 22% на банковские комиссии. Формально налог платят банки, но его сумма будет включена в стоимость услуг. В результате бизнес столкнётся с повышением банковских расходов.

Под действие нововведения попадут комиссии за эквайринг, процессинг, межбанковские расчёты и сопутствующие услуги. Стоимость этих операций увеличится после вступления норм в силу.

Предпринимателям стоит пересмотреть структуру затрат. Новые расходы могут повлиять на ценообразование, особенно в сфере услуг и розничной торговле. НДС будет включён в общую сумму комиссии и не будет отображаться отдельно.

При этом платежи через Систему быстрых платежей (СБП) сохраняют льготный режим. Комиссии по СБП останутся без НДС, что делает этот способ оплаты более выгодным для бизнеса.