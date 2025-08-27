С 2026 года новая форма 3-НДФЛ: что изменится для налогоплательщиков

С 2026 года меняется форма декларации 3-НДФЛ. ФНС подготовила проект приказа ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757, где утвердила новый бланк и порядок его заполнения. Также изменят электронный формат декларации.

Причина обновлений — поправки в налоговое законодательство. В Налоговом кодексе появились новые вычеты и система ставок по НДФЛ (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Поэтому форму пришлось пересмотреть.

Теперь налогоплательщики смогут вернуть часть налога за долгосрочные сбережения. Увеличены стандартные вычеты на детей. Появились и дополнительные льготы, например за сдачу норм ГТО.