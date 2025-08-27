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С 2026 года новая форма 3-НДФЛ: что изменится для налогоплательщиков

С 2026 года декларация 3-НДФЛ станет другой: ФНС обновила форму, электронный формат и правила заполнения. Изменения связаны с новыми налоговыми вычетами и льготами, которые должны упростить жизнь налогоплательщикам.

27.08.2025
1017
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С 2026 года меняется форма декларации 3-НДФЛ. ФНС подготовила проект приказа ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757, где утвердила новый бланк и порядок его заполнения. Также изменят электронный формат декларации.

Причина обновлений — поправки в налоговое законодательство. В Налоговом кодексе появились новые вычеты и система ставок по НДФЛ (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Поэтому форму пришлось пересмотреть.

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Теперь налогоплательщики смогут вернуть часть налога за долгосрочные сбережения. Увеличены стандартные вычеты на детей. Появились и дополнительные льготы, например за сдачу норм ГТО.

Новая форма будет применяться с 1 января 2026 года. Отчитаться по ней нужно будет за доходы 2025 года.

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Новая форма 3-НДФЛ с 2026 года — что изменится для налогоплательщиков – Точка Банк