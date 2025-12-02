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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 2026 года предприниматели с доходами выше 20 млн ₽ потеряют право на патент

С 2026 года меняются правила работы на патенте. Предпринимателям нужно внимательно следить за выручкой и условиями применения ПСН. Новый лимит доходов сократит число ИП, которые смогут работать на патенте. Если доход превысит установленный порог, предприниматель перейдёт на другой налоговый режим.

02.12.2025
4987
4987

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С 2026 года применять патентную систему налогообложения смогут только те индивидуальные предприниматели, чьи доходы за текущий или предыдущий год не превысили 20 млн ₽. Новые правила закреплены в подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ. Если ИП заработал в 2025 году больше 20 млн ₽, получить патент в 2026 году он не сможет.

В 2025 году продолжает действовать старый лимит — 60 млн ₽. Предприниматели, которые получили от 20 млн до 60 млн ₽, могут работать на патенте только в 2025 году. Налоговые расчёты за этот период останутся без изменений.

Если доходы предпринимателя превысят установленный лимит в период действия патента, право на ПСН будет утрачено. Это происходит с начала налогового периода, на который выдан патент. Дальнейшие доходы по этой деятельности будут облагаться по ОСНО, УСН или ЕСХН.

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Утрата права распространяется только на действующие патенты. Патенты, срок которых уже закончился, пересчитываться не будут. Налоговые обязательства по ним сохраняются.

Предприниматели, превысившие лимит доходов в 2025 году, смогут вернуться на патент только с 2027 года. Для этого доходы в 2026 году также должны быть ниже 20 млн ₽. Лимит считают по правилам ст. 249 НК РФ и включают в него все доходы от реализации. Если ИП совмещал ПСН и УСН, учитывается суммарная выручка.

Патент также нельзя применять при численности сотрудников более 15 человек. Ограничения действуют и для продажи отдельных видов товаров и видов деятельности, не подпадающих под ПСН. В регионах могут быть дополнительные условия.

ИП обязаны уведомить налоговую об утрате права на ПСН в течение 10 дней. Заявление подают на бумаге или в электронном виде. После утраты права предприниматель обязан начислять налоги по выбранному режиму. Стоимость патента уменьшает сумму начисленного налога. Пени и штрафы за просрочку уплаты и отсутствие декларации по НДС не применяются.

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Патент 2026: новый лимит доходов 20 млн ₽ для ИП — Точка Банк