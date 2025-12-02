С 2026 года предприниматели с доходами выше 20 млн ₽ потеряют право на патент

С 2026 года применять патентную систему налогообложения смогут только те индивидуальные предприниматели, чьи доходы за текущий или предыдущий год не превысили 20 млн ₽. Новые правила закреплены в подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ. Если ИП заработал в 2025 году больше 20 млн ₽, получить патент в 2026 году он не сможет.

В 2025 году продолжает действовать старый лимит — 60 млн ₽. Предприниматели, которые получили от 20 млн до 60 млн ₽, могут работать на патенте только в 2025 году. Налоговые расчёты за этот период останутся без изменений.

Если доходы предпринимателя превысят установленный лимит в период действия патента, право на ПСН будет утрачено. Это происходит с начала налогового периода, на который выдан патент. Дальнейшие доходы по этой деятельности будут облагаться по ОСНО, УСН или ЕСХН.

Утрата права распространяется только на действующие патенты. Патенты, срок которых уже закончился, пересчитываться не будут. Налоговые обязательства по ним сохраняются.

Предприниматели, превысившие лимит доходов в 2025 году, смогут вернуться на патент только с 2027 года. Для этого доходы в 2026 году также должны быть ниже 20 млн ₽. Лимит считают по правилам ст. 249 НК РФ и включают в него все доходы от реализации. Если ИП совмещал ПСН и УСН, учитывается суммарная выручка.

Патент также нельзя применять при численности сотрудников более 15 человек. Ограничения действуют и для продажи отдельных видов товаров и видов деятельности, не подпадающих под ПСН. В регионах могут быть дополнительные условия.