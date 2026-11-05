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Скачать декларацию по УСН для ИП в 2026 году

Сдача декларации по УСН является важной задачей для каждого индивидуального предпринимателя. Правила заполнения отчёта и форматы документа имеют свои нюансы. Точка Банк расскажет, какую форму декларации по УСН нужно использовать, как её правильно заполнить и в каком виде отправить в ФНС.

05.11.2026
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Автор

Коротко
ИП на УСН должны ежегодно сдавать в ФНС налоговую декларацию по УСН. Она состоит из титульного листа и специализированных разделов. Их заполнение зависит от выбранного объекта налогообложения.
Электронная подача декларации по УСН возможна исключительно в формате XML с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Срок сдачи отчёта — не позднее 25 апреля года, идущего после отчётного.
Даже при полном отсутствии деятельности предприниматель должен сдавать нулевую декларацию. То же самое касается и ИП, которые закрывают свой бизнес, — им необходимо представить в ФНС закрывающую декларацию по УСН.

Образец заполнения декларации по УСН для ИП

Индивидуальные предприниматели на УСН должны сдавать в налоговую декларацию — её форма утверждена приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@

Декларация по УСН для ИП состоит:

  • из титульного листа — общих данных об ИП и кодов налогового органа, места представления и налоговых периодов;
  • разделов для УСН «Доходы» — 1.1 и 2.1.1. Раздел 2.1.2 заполняется только ИП из Москвы, которые платят торговый сбор;
  • разделов для УСН «Доходы минус расходы» — 1.2 и 2.2;
  • раздела 3 — только для ИП с целевым финансированием;
  • раздела 4 — для ИП с новых территорий, которые могут уменьшить налог на расходы с ККТ.  
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Разделы декларацииЧто заполнять
Титульный листИНН ИП.

Номер корректировки — если вы сдаёте первичную декларацию, ставится код «0--». Если вы подаёте уточнённую декларацию после обнаружения ошибки, указывается номер уточнения — например «1--» или «2--». 

Отчётный год — например, 2026.

Код налогового периода — «34».

Код налогового органа — его можно узнать на сайте ФНС.

Код места учёта — «120».

Контактные данные — ФИО ИП, телефон, объект налогообложения и количество страниц декларации.

Достоверность и полнота сведений — «1» для подачи отчёта лично и «2» для представителя. Дополнительно необходимо вписать ФИО представителя
Раздел 1.1Строка 010 — код по ОКТМО. Его можно найти в специальном сервисе от ФНС. Строки 030, 060 и 090 необходимо заполнить, если ИП менял адрес регистрации.

Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей на отчётные периоды.

Строки 050 и 080 — суммы платежа к возврату, если они есть.

Строка 100 — сумма налога к доплате за календарный год.

Строка 101 — сумма платежа по патенту, если ИП совмещает УСН и ПСН.

Строка 110 — сумма налога к уменьшению за календарный год, если она есть
Раздел 1.2Строка 010 — код по ОКТМО. Его можно найти в специальном сервисе от ФНС. Строки 030, 060 и 090 необходимо заполнить, если ИП менял адрес регистрации.

Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей на отчётные периоды.

Строки 050 и 080 — суммы платежа к возврату, если они есть.

Строка 100 — сумма налога к доплате за календарный год.

Строка 110 — сумма налога к уменьшению за налоговый период.

Строка 120 — сумма минимального налога, если она есть
Раздел 2.1.1Строка 102 — «1», если у ИП есть сотрудники; «2», если у ИП нет сотрудников.

Строки 110–112 — суммы доходов, полученные предпринимателем в рамках ведения деятельности за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строка 113 — сумма дохода за весь налоговый период.
Строки 120–123 — налоговая ставка 6% для УСН «Доходы» или пониженная ставка, установленная законом региона. 

Строка 124 — указывается обоснование применения пониженной региональной ставки, если она применяется и отражена в строках 120–123.  

Строки 130–133 — суммы авансовых платежей по налогу.

Строки 140–143 — суммы страховых взносов, уменьшающие исчисленный налог и авансовые платежи 
Раздел 2.2Строки 210–212 — суммы доходов, которые поступили на расчётный счёт за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строка 213 — сумма дохода за весь налоговый период.

Строки 220–222 — суммы расходов за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строка 223 — сумма расходов за весь налоговый период.

Строки 240–242 — налоговая база для исчисления налога за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 243 — налоговая база для исчисления налога за налоговый период.

Строки 250–252 — суммы полученного убытка за первый квартал, полугодие и девять месяцев, если есть.

Строка 253 — сумма полученного убытка за налоговый период, если есть.

Строки 260–263 налоговая ставка 15% для УСН «Доходы минус расходы».

Строки 270–273 — суммы авансовых платежей по налогу.

Строка 280 — сумма минимального налога, если есть 

ФНС принимает электронные декларации исключительно в формате XML, которые заверены с помощью КЭП.

Экспертное мнение

Перед сдачей декларации по УСН проверьте доходы, расходы и суммы страховых взносов. Ошибки в расчётах могут привести к неверной сумме налога и необходимости подавать уточнённую декларацию. Даже если ИП не вёл деятельность и не получал доходов, важно вовремя сдать нулевую декларацию.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка поможет рассчитать налоги, подготовить декларацию и напомнит о сроках сдачи отчётности. Это упростит работу с налогами и снизит риск ошибок при заполнении документов.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Нулевая декларация по УСН для ИП

ИП должен сдавать нулевую декларацию по УСН, если в течение календарного года он не вёл деятельность и не получал доходов. Сроки сдачи отчёта совпадают со сроком представления обычной декларации по УСН — её необходимо представить в ФНС не позднее 25 апреля года, следующего за отчётным.

Особенности заполнения нулевой декларации по УСН для ИП:

  • на титульном листе необходимо заполнить данные об индивидуальном предпринимателе;
  • в строках о доходах и расходах нужно поставить нули;
  • в строках со страховыми взносами необходимо указать суммы взносов за себя — ИП их уплачивает, даже если не ведёт деятельность.
Онлайн‑бухгалтерия для ИП от Точка Банк
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Декларация по УСН при закрытии ИП

После закрытия ИП предприниматель должен сдать итоговую налоговую декларацию. 

Правила сдачи декларации по УСН при закрытии ИП:

  • срок сдачи — законодательство не устанавливает отдельного срока для сдачи декларации при закрытии ИП. Рекомендация — сдать отчёт не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем внесения записи в ЕГРИП, то есть в срок, который установлен п. 2 ст. 346.23 НК РФ для случаев прекращения деятельности на УСН;
  • период, за который необходимо отчитаться при закрытии ИП в середине года, — с 1 января текущего года до даты государственной регистрации прекращения деятельности ИП.

Форма декларации при закрытии ИП на УСН совпадает с формой простой декларации на упрощёнке — необходимо использовать КНД 1152017.  

Особенности заполнения декларации по УСН при закрытии ИП: 

  • код налогового периода — при заполнении документа на титульном листе ставится «50»;
  • строку «Форма реорганизации (ликвидация)» ИП заполнять не нужно;
  • все доходы и расходы указываются с 1 января года закрытия до даты внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятельности;
  • если в каком-то из периодов ИП уже не вёл деятельность, её заполнять не нужно.

Как скачать декларацию из личного кабинета ИП

Для подтверждения доходов за прошедшие периоды для банков и контрагентов или для оценки динамики развития бизнеса при сравнении с показателями прошлых лет предприниматель может скачать ранее отправленные в ЛК налогоплательщика декларации. Для этого;

1. Авторизуйтесь в ЛК ИП.

2. Зайдите в раздел «Налоговая и бухгалтерская отчётность» и найдите отправленную декларацию.

3. Кликните на карточку документа.

4. На появившемся экране нажмите кнопку скачивания. Документ скачается в виде XML-файла.

Если ИП подавал декларацию по УСН в бумажном виде, у него должен остаться на руках второй экземпляр документа с отметкой инспектора. В случае его утраты или порчи предпринимателю необходимо подать в ИФНС письменный запрос о предоставлении отчёта. Это можно сделать с помощью:

Однако ФНС не обязана предоставлять ИП дубликат декларации, даже после письменного запроса. 

Вопросы по теме

Нужно ли ИП ставить печать на бумажной декларации по УСН?

Индивидуальные предприниматели не обязаны иметь печать и ставить её на бумажную декларацию по УСН. Поэтому для налоговой инспекции достаточно использовать только КЭП.

Нужно ли указывать КПП в декларации ИП?

Индивидуальные предприниматели не имеют КПП — этот код присваивается только юридическим лицам. Поэтому в поле «КПП» на титульном листе декларации ИП необходимо поставить прочерк.

Можно ли заполнить скачанный бланк декларации от руки?

ИП может заполнить скачанный бланк декларации от руки и сдать его на бумаге только в том случае, если численность штата за прошлый год составляет не более 100 человек. 


Основные правила:


— заполнение осуществляется печатными заглавными буквами чёрными, фиолетовыми или синими чернилами;


— не допускаются исправления и помарки в документе. 

Можно ли распечатать декларацию с двух сторон листа?

Согласно требованиям ФНС, двусторонняя печать налоговой декларации на бумажном носителе не допускается. Каждая страница документа должна быть распечатана на отдельной стороне листа.

Что делать, если после отправки декларации обнаружена ошибка?

В случае обнаружения ошибки в отправленной декларации необходимо отправить в ФНС уточнённый отчёт. В нём необходимо:


— на титульном листе указать номер корректировки («1--», «2--» и т.д.);


— заполнить декларацию полностью с новыми корректными данными.


Если ошибка привела к занижению суммы налога, сначала нужно уплатить недоимку и пени и только после этого подать уточнённую декларацию. 

Как проверить, приняла ли ФНС отправленную декларацию?

Способ проверки принятия декларации зависит от способа подачи:


— электронно через ЛК ИП — зайдите в раздел «Налоговая и бухгалтерская отчётность». Статус документа должен измениться на «Принято»;


— лично в инспекции — на руках должен остаться второй экземпляр декларации со штампом налоговой о принятии документа;


— Почтой России — отследите трек-номер заказного письма. Доказательством сдачи документа в срок будут почтовая опись вложения и уведомление о вручении, которые вернутся к вам обратно.

Нужно ли хранить копию декларации после её сдачи?

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ и стр. 310 приказа Росархива, вторые экземпляры поданных деклараций и документы, подтверждающие их сдачу, необходимо хранить не менее пяти лет. Это защитит ИП в случае камеральных или выездных налоговых проверок, а также при запросах от банков или контрагентов.

Можно ли скачать декларацию, которую ИП сдавал несколько лет назад?

Ранее отправленные декларации можно скачать через ЛК налогоплательщика:


1. Зайдите в ЛК ИП, раздел «Налоговая и бухгалтерская отчётность».


2. Найдите отправленную декларацию и кликните на карточку документа.


3. На появившемся экране нажмите кнопку скачивания. Документ скачается в виде XML-файла.


Если ИП подавал декларацию по УСН в бумажном виде, но утратил её, ему необходимо сделать письменный запрос о представлении копии отчёта в ИФНС через ЛК ИП, сайт ФНС или Почту России. Однако ФНС не обязана представлять ИП дубликат декларации, даже после письменного запроса.  

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