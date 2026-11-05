Коротко

Электронная подача декларации по УСН возможна исключительно в формате XML с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Срок сдачи отчёта — не позднее 25 апреля года, идущего после отчётного.

Даже при полном отсутствии деятельности предприниматель должен сдавать нулевую декларацию. То же самое касается и ИП, которые закрывают свой бизнес, — им необходимо представить в ФНС закрывающую декларацию по УСН.



ИП на УСН должны ежегодно сдавать в ФНС налоговую декларацию по УСН. Она состоит из титульного листа и специализированных разделов. Их заполнение зависит от выбранного объекта налогообложения.