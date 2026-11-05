Образец заполнения декларации по УСН для ИП
Индивидуальные предприниматели на УСН должны сдавать в налоговую декларацию — её форма утверждена приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@.
Декларация по УСН для ИП состоит:
- из титульного листа — общих данных об ИП и кодов налогового органа, места представления и налоговых периодов;
- разделов для УСН «Доходы» — 1.1 и 2.1.1. Раздел 2.1.2 заполняется только ИП из Москвы, которые платят торговый сбор;
- разделов для УСН «Доходы минус расходы» — 1.2 и 2.2;
- раздела 3 — только для ИП с целевым финансированием;
- раздела 4 — для ИП с новых территорий, которые могут уменьшить налог на расходы с ККТ.
|Разделы декларации
|Что заполнять
|Титульный лист
|ИНН ИП.
Номер корректировки — если вы сдаёте первичную декларацию, ставится код «0--». Если вы подаёте уточнённую декларацию после обнаружения ошибки, указывается номер уточнения — например «1--» или «2--».
Отчётный год — например, 2026.
Код налогового периода — «34».
Код налогового органа — его можно узнать на сайте ФНС.
Код места учёта — «120».
Контактные данные — ФИО ИП, телефон, объект налогообложения и количество страниц декларации.
Достоверность и полнота сведений — «1» для подачи отчёта лично и «2» для представителя. Дополнительно необходимо вписать ФИО представителя
|Раздел 1.1
|Строка 010 — код по ОКТМО. Его можно найти в специальном сервисе от ФНС. Строки 030, 060 и 090 необходимо заполнить, если ИП менял адрес регистрации.
Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей на отчётные периоды.
Строки 050 и 080 — суммы платежа к возврату, если они есть.
Строка 100 — сумма налога к доплате за календарный год.
Строка 101 — сумма платежа по патенту, если ИП совмещает УСН и ПСН.
Строка 110 — сумма налога к уменьшению за календарный год, если она есть
|Раздел 1.2
|Строка 010 — код по ОКТМО. Его можно найти в специальном сервисе от ФНС. Строки 030, 060 и 090 необходимо заполнить, если ИП менял адрес регистрации.
Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей на отчётные периоды.
Строки 050 и 080 — суммы платежа к возврату, если они есть.
Строка 100 — сумма налога к доплате за календарный год.
Строка 110 — сумма налога к уменьшению за налоговый период.
Строка 120 — сумма минимального налога, если она есть
|Раздел 2.1.1
|Строка 102 — «1», если у ИП есть сотрудники; «2», если у ИП нет сотрудников.
Строки 110–112 — суммы доходов, полученные предпринимателем в рамках ведения деятельности за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 113 — сумма дохода за весь налоговый период.
Строки 120–123 — налоговая ставка 6% для УСН «Доходы» или пониженная ставка, установленная законом региона.
Строка 124 — указывается обоснование применения пониженной региональной ставки, если она применяется и отражена в строках 120–123.
Строки 130–133 — суммы авансовых платежей по налогу.
Строки 140–143 — суммы страховых взносов, уменьшающие исчисленный налог и авансовые платежи
|Раздел 2.2
|Строки 210–212 — суммы доходов, которые поступили на расчётный счёт за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 213 — сумма дохода за весь налоговый период.
Строки 220–222 — суммы расходов за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 223 — сумма расходов за весь налоговый период.
Строки 240–242 — налоговая база для исчисления налога за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 243 — налоговая база для исчисления налога за налоговый период.
Строки 250–252 — суммы полученного убытка за первый квартал, полугодие и девять месяцев, если есть.
Строка 253 — сумма полученного убытка за налоговый период, если есть.
Строки 260–263 налоговая ставка 15% для УСН «Доходы минус расходы».
Строки 270–273 — суммы авансовых платежей по налогу.
Строка 280 — сумма минимального налога, если есть
ФНС принимает электронные декларации исключительно в формате XML, которые заверены с помощью КЭП.
Нулевая декларация по УСН для ИП
ИП должен сдавать нулевую декларацию по УСН, если в течение календарного года он не вёл деятельность и не получал доходов. Сроки сдачи отчёта совпадают со сроком представления обычной декларации по УСН — её необходимо представить в ФНС не позднее 25 апреля года, следующего за отчётным.
Особенности заполнения нулевой декларации по УСН для ИП:
- на титульном листе необходимо заполнить данные об индивидуальном предпринимателе;
- в строках о доходах и расходах нужно поставить нули;
- в строках со страховыми взносами необходимо указать суммы взносов за себя — ИП их уплачивает, даже если не ведёт деятельность.
Декларация по УСН при закрытии ИП
После закрытия ИП предприниматель должен сдать итоговую налоговую декларацию.
Правила сдачи декларации по УСН при закрытии ИП:
- срок сдачи — законодательство не устанавливает отдельного срока для сдачи декларации при закрытии ИП. Рекомендация — сдать отчёт не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем внесения записи в ЕГРИП, то есть в срок, который установлен п. 2 ст. 346.23 НК РФ для случаев прекращения деятельности на УСН;
- период, за который необходимо отчитаться при закрытии ИП в середине года, — с 1 января текущего года до даты государственной регистрации прекращения деятельности ИП.
Форма декларации при закрытии ИП на УСН совпадает с формой простой декларации на упрощёнке — необходимо использовать КНД 1152017.
Особенности заполнения декларации по УСН при закрытии ИП:
- код налогового периода — при заполнении документа на титульном листе ставится «50»;
- строку «Форма реорганизации (ликвидация)» ИП заполнять не нужно;
- все доходы и расходы указываются с 1 января года закрытия до даты внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятельности;
- если в каком-то из периодов ИП уже не вёл деятельность, её заполнять не нужно.
Как скачать декларацию из личного кабинета ИП
Для подтверждения доходов за прошедшие периоды для банков и контрагентов или для оценки динамики развития бизнеса при сравнении с показателями прошлых лет предприниматель может скачать ранее отправленные в ЛК налогоплательщика декларации. Для этого;
1. Авторизуйтесь в ЛК ИП.
2. Зайдите в раздел «Налоговая и бухгалтерская отчётность» и найдите отправленную декларацию.
3. Кликните на карточку документа.
4. На появившемся экране нажмите кнопку скачивания. Документ скачается в виде XML-файла.
Если ИП подавал декларацию по УСН в бумажном виде, у него должен остаться на руках второй экземпляр документа с отметкой инспектора. В случае его утраты или порчи предпринимателю необходимо подать в ИФНС письменный запрос о предоставлении отчёта. Это можно сделать с помощью:
- Почты России.
Однако ФНС не обязана предоставлять ИП дубликат декларации, даже после письменного запроса.