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Снижение порога для налога НДС на УСН с 60 млн: торговля на УСН под ударом

27.06.2025
29 217
29 217

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с представителями «Деловой России». По её итогам правительству поручено пересмотреть параметры упрощённой системы налогообложения. Особое внимание следует уделить бизнесу в сфере торговли и общественного питания.

Сейчас лимит для обязательной уплаты НДС на УСН установлен на уровне 60 млн рублей в год на основании 176-ФЗ

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Готовы к НДС в 2026 году?

Порог для налога снизили, и многие ИП впервые попадут под НДС.
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— когда ИП становится плательщиком НДС
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— какие документы нужны

Для общепита также предусмотрены изменения. Планируется перераспределение части НДС в пользу местных бюджетов. Там, где оказываются услуги. Кроме того, будет скорректирован порядок налогообложения в этой сфере.

Ритейлерам и общепиту на УСН стоит готовиться к переходу на ОСНО. В этой системе ключевым элементом является НДС.

При переходе на НДС обязательно нужно выставлять счета-фактуры или УПД. Это документы, которые подтверждают передачу НДС между контрагентами. В сервисе «Документооборот» Точка поможем оформить их правильно. Вы сможете подписать документы электронной подписью и отправить их онлайн.

Что делать ИП уже сейчас? Чтобы не оказаться в уязвимом положении, предпринимателям стоит уже сейчас подключить ЭДО (электронный документооборот).

Внимание! С 1 сентября 2025 года применение электронного документооборота (ЭДО) станет обязательным для продажи расширенного перечня товаров. Это предусмотрено законом 140-ФЗ от 7 июня 2025 года.

ЭДО — это не только требование законодательства, но и способ ускорить документооборот и снизить риски ошибок. Он помогает подготовиться к работе с НДС.

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Снижение лимита НДС на УСН с 60 млн рублей с 2026 года: что ждет торговлю и общепит