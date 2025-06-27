Снижение порога для налога НДС на УСН с 60 млн: торговля на УСН под ударом

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с представителями «Деловой России». По её итогам правительству поручено пересмотреть параметры упрощённой системы налогообложения. Особое внимание следует уделить бизнесу в сфере торговли и общественного питания.

Сейчас лимит для обязательной уплаты НДС на УСН установлен на уровне 60 млн рублей в год на основании 176-ФЗ.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Для общепита также предусмотрены изменения. Планируется перераспределение части НДС в пользу местных бюджетов. Там, где оказываются услуги. Кроме того, будет скорректирован порядок налогообложения в этой сфере.

Ритейлерам и общепиту на УСН стоит готовиться к переходу на ОСНО. В этой системе ключевым элементом является НДС.

При переходе на НДС обязательно нужно выставлять счета-фактуры или УПД. Это документы, которые подтверждают передачу НДС между контрагентами. В сервисе «Документооборот» Точка поможем оформить их правильно. Вы сможете подписать документы электронной подписью и отправить их онлайн.

Что делать ИП уже сейчас? Чтобы не оказаться в уязвимом положении, предпринимателям стоит уже сейчас подключить ЭДО (электронный документооборот).

Внимание! С 1 сентября 2025 года применение электронного документооборота (ЭДО) станет обязательным для продажи расширенного перечня товаров. Это предусмотрено законом 140-ФЗ от 7 июня 2025 года.