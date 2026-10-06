Сроки сдачи декларации по УСН за 2026 год в 2027 году

Коротко

Сроки сдачи годовой декларации по УСН за 2026 год — не позднее 25 марта 2027 года для организаций и не позднее 26 апреля 2026 года для индивидуальных предпринимателей с учётом переноса из‑за выходного дня.

Уплата налога по УСН производится через единый налоговый счёт (ЕНС). Для годового налога отдельное уведомление об исчисленной сумме подавать не нужно.

За просрочку сдачи декларации по УСН за год ФНС назначает штраф — 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. Налоговая также может заблокировать расчётные счета.



Годовую декларацию по УСН должны представлять в налоговую все налогоплательщики на упрощёнке. Это касается даже тех, кто не вёл предпринимательскую деятельность, — им необходимо сдать нулевую декларацию.