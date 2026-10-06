Сроки сдачи декларации по УСН за 2026 год в 2027 году

Сроки сдачи декларации по УСН
В 2027 году все налогоплательщики на УСН должны сдавать декларацию в ФНС за 2026 год:
- ИП — не позднее 26 апреля 2027 года, так как 25 апреля выпадает на выходной день;
- ООО — не позднее 25 марта 2027 года.
Декларация по УСН сдаётся один раз в год. При этом авансовые платежи по налогу рассчитываются и уплачиваются ежеквартально. Даты указаны с учётом переноса с выходных дней:
- за первый квартал — не позднее 28 апреля 2026 года;
- за полугодие — не позднее 28 июля 2026 года;
- за девять месяцев — не позднее 28 октября 2026 года;
- за год: ИП — не позднее 28 апреля 2027 года; ООО — не позднее 29 марта 2027 года.
Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ, последняя дата сдачи декларации по УСН переносится, если она выпадает на выходной или праздник, на первый рабочий день после него.
Декларацию по УСН сдают ИП и ООО:
- при применении упрощённой системы налогообложения;
- совмещении УСН и ПСН;
- налоговых каникулах, когда применялась нулевая ставка.
Если предприниматель или компания не вели деятельность, они также должны представить в ФНС нулевую отчётность.
Какую форму декларации использовать за 2026 год
Налогоплательщик может представить в ФНС декларацию по УСН по форме, утверждённой приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@. В документе налогоплательщики на УСН должны заполнить разделы, исходя из объекта — «Доходы» или «Доходы минус расходы».
|Номер раздела
|Объект налогообложения
|Что вносить
|Титульный лист
|УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»
|ИНН — компании или ИП.
Номер корректировки — «0» для первичной декларации; «1» и т.д. — для уточнённой декларации.
Код налогового периода — «31».
Отчётный год — 2026.
Код налоговой инспекции — можно найти в специальном сервисе ФНС.
Код места нахождения налогоплательщика — «210» для ООО и «120» для ИП.
ФИО руководителя организации или ИП.
Контактный номер телефона.
Код объекта налогообложения — «1» для УСН «Доходы» и «2» для УСН «Доходы минус расходы»
|Раздел 1.1
|Только УСН «Доходы»
|Строки 010, 030, 060 и 090 — код ОКТМО. Его можно найти в специальном сервисе ФНС. Строка 010 является обязательной для заполнения. Остальные строки необходимо заполнить в случае, если налогоплательщик сменил юридический адрес или место жительства.
Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей, которые ИП или ООО должны заплатить за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 100 — общая сумма налога на УСН, которую необходимо доплатить.
Строка 101 — сумма уплаченного патента. Она заполняется только ИП, которые в отчётном периоде утратили право на применение ПСН.
Строка 110 — сумма отрицательного годового налога
|Раздел 1.2
|Только УСН «Доходы минус расходы»
|Строки 010, 030, 060 и 090 — код ОКТМО.
Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей, которые ИП или ООО должны заплатить за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строки 050 и 080 — если расходы превысили доходы за полугодие и девять месяцев.
Строка 100 — сумма налога на УСН, которую необходимо доплатить.
Строка 101 — сумма уплаченного патента. Она заполняется только ИП, которые в отчётном периоде утратили право на применение ПСН.
Строка 110 — если обычный налог оказался меньше авансовых платежей.
Строка 120 — если ИП или ООО платят минимальный налог
|Раздел 2.1.1
|Только УСН «Доходы»
|Код признака налогоплательщика — «1» для ООО и ИП с сотрудниками, «2» для ООО и ИП без сотрудников.
Строки 110–112 — суммы доходов нарастающим итогом, которые поступили на расчётный счёт за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 113 — сумма годового дохода нарастающим итогом.
Строки 120–123 — ставка налога 6%.
Строка 124 заполняется только в том случае, если ИП использует пониженную ставку на УСН.
Строки 130–132 — суммы исчисленных авансовых платежей по налогу за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 130 — сумма исчисленных авансовых платежей по налогу за год.
Строки 140–143 — страховые взносы за сотрудников нарастающим итогом.
Строка 150 — сумма фиксированных взносов ИП. В 2025 году она составляет 53 658 ₽, а в 2026 — 57 390 ₽.
Строка 160 — суммы взносов в размере 1% с доходов свыше 300 000 ₽
|Раздел 2.1.2
|УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»
|Для ИП из Москвы, которые платят торговый сбор
|Раздел 2.2
|Только УСН «Доходы минус расходы»
|Строки 210–223 — суммы доходов и расходов нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и один год.
Строка 230 — сумма убытков прошлых лет при переносе.
Строки 240–243 — положительная разница между доходами и расходами.
Строки 250–253 — отрицательная разница между доходами и расходами, если есть.
Строки 260–263 — ставка налога 15%.
Строка 264 заполняется только в том случае, если ИП использует пониженную ставку на УСН.
Строки 270–272 — суммы исчисленных авансовых платежей по налогу за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Строка 273 — сумма исчисленных авансовых платежей по налогу за год.
Строка 280 — сумма минимального налога.
Строки 290–293 — сумма фиксированных взносов ИП
|Раздел 3
|УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»
|Для получателей целевых средств
|Раздел 4
|УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»
|Для налогоплательщиков на УСН, которые уменьшают налог за счёт расходов на приобретение ККТ, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Если ИП и ООО не вели свою деятельность и у них нет доходов, они должны представить в ФНС нулевую декларацию по той же форме, что и другие налогоплательщики на УСН.
Нулевую декларацию можно заменить единой упрощённой налоговой декларацией (ЕУД) по форме КНД 1151085. Согласно п. 2 ст. 80 НК РФ, ЕУД представляется в ФНС, если у налогоплательщика на упрощёнке отсутствует движение денежных средств и, соответственно, нет объекта налогообложения.
Куда и как подать декларацию
Заполненную декларацию по УСН необходимо представить по месту жительства ИП или по месту регистрации компании. Сделать это можно несколькими способами:
- с помощью ТКС — ЭДО с налоговой;
- на бумаге в ФНС лично или через представителя;
- Почтой России.
Формат документа, подтверждающий приём декларации, зависит от способа её представления:
- при электронной подаче — электронная квитанция о приёме;
- личном визите в ФНС — второй экземпляр декларации, на котором инспектор поставил специальную отметку о приёме;
- отправке Почтой России — почтовая квитанция об отправке заказного письма и опись вложения с отметкой почтового отделения и датой отправки.
Специальные сроки представления декларации по УСН
|Ситуация
|Срок сдачи декларации
|Закрытие ИП
|Законодательство не устанавливает отдельного срока для сдачи декларации при закрытии ИП.
Рекомендации: сдайте отчёт не позднее 25‑го числа месяца, следующего за месяцем внесения записи в ЕГРИП, или запросите разъяснения о сроке у ИФНС
|Прекращение деятельности на УСН
|Не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была прекращена предпринимательская деятельность на УСН
|Утрата права применения УСН
|Не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором налогоплательщик утратил право применения УСН
|Ликвидация компании
|Законодательство не устанавливает отдельного срока для сдачи декларации при закрытии ИП.
Рекомендация: подайте декларацию не позднее даты завершения ликвидации организации, так как потом у вас не будет полномочий представить отчётность, согласно письму ФНС России от 03.08.2006 №02‑6‑10/55@
Когда платить налог по УСН за 2026 год
Налог по УСН уплачивается на единый налоговый счёт (ЕНС) единым налоговым платежом (ЕНП), то есть одним переводом с другими налогами.
Чтобы ФНС поняла, какую именно часть этих денег нужно направить на уплату налога на УСН, необходимо подать уведомление об исчисленных налогах по форме КНД 1110355.
Процесс уплаты налога через ЕНС:
- Рассчитайте сумму налогов.
- Подайте уведомление об исчисленных налогах не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты.
- Пополните ЕНС с помощью единого налогового платежа не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчётного периода.
В день уплаты налоговая автоматически спишет деньги с ЕНС в счёт указанного налога.
Уведомления об исчисленных суммах налога на УСН подаются только по квартальным авансовым платежам. При уплате годового налога их представлять в налоговую не нужно. ФНС получит сведения о сумме итогового налога напрямую из годовой налоговой декларации.
Сроки уплаты годового налога на УСН:
- для ИП — не позднее 28 апреля 2027 года;
- организаций — не позднее 29 марта 2027 года.
Что делать, если срок сдачи декларации пропущен
Согласно ст. 119 НК РФ, за несдачу декларации по УСН назначается штраф в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога, но не более 30% и не менее 1 000 ₽. Штраф исчисляется за каждый полный и неполный месяц просрочки.
Налоговая инспекция начинает отсчитывать просрочку с первого дня после последнего срока подачи декларации. При этом длительность задержки внутри месяца не имеет значения. Опоздание даже на один день расценивается как просрочка на неполный месяц и автоматически влечёт штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога.
Также, согласно ст. 76 НК РФ, налоговая имеет право принять решение о приостановлении операций по счетам через 20 рабочих дней после истечения установленного срока сдачи декларации по УСН.
Блокировка будет действовать до тех пор, пока не будет отправлена декларация в ФНС.
Для уменьшения последствий нарушения налогоплательщику необходимо:
- сдать просроченную декларацию как можно скорее;
- уплатить налог до или в момент подачи декларации;
- уплатить штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от суммы недоимки или 40% при умышленной неуплате;
- уплатить пени за каждый день просрочки, согласно ст. 75 НК РФ.
При несдаче нулевой декларации в ФНС штраф по ст. 119 НК РФ не взимается.
Сроки камеральной проверки декларации по УСН
Согласно ст. 88 НК РФ, камеральная проверка начинается с момента сдачи декларации по УСН в ФНС в течение трёх месяцев.
Показатели декларации, которые проверяет налоговая:
- правильность заполнения всех строк и разделов, корректность переноса сумм и математические расчёты платежей внутри декларации;
- соблюдение лимитов УСН;
- соответствия данных из декларации сведениям из ККТ, банковских выписок и отчётов по сотрудникам;
- правильность применения налоговых вычетов;
- контроль минимального налога.
При выявлении расхождений ФНС направит требование о представлении пояснений или внесении исправлений в декларацию в течение пяти рабочих дней.
Как проверить декларацию перед отправкой
- Убедитесь, что реквизиты компании, коды ОКТМО и налогового периода были указаны верно.
- Проведите сверку доходов и расходов — суммы в декларации должны сходиться с данными КУДиР, выписками по расчётному счёту и отчётам ККТ.
- Сверьте показатели авансовых платежей — сравните суммы, указанные в строках декларации как уплаченные авансы, с реальными платёжными поручениями за отчётные периоды.
- Проведите проверку расчётов с бюджетом по данным ЕНС — сформируйте выписку в ЛК налогоплательщика или закажите справку о состоянии сальдо в ФНС.