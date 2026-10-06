Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. Сроки сдачи декларации по УСН за 2026 год в 2027 году
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Сроки сдачи декларации по УСН за 2026 год в 2027 году

Своевременная подача годовой декларации по УСН позволяет ИП и организациям избежать штрафов и блокировки счетов. Точка Банк расскажет, когда нужно сдавать налоговую отчётность по упрощёнке за 2026 год в 2027 году и как заполнить разделы в декларации без ошибок.

06.10.2026
48
48

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Коротко
Годовую декларацию по УСН должны представлять в налоговую все налогоплательщики на упрощёнке. Это касается даже тех, кто не вёл предпринимательскую деятельность, — им необходимо сдать нулевую декларацию.
Сроки сдачи годовой декларации по УСН за 2026 год — не позднее 25 марта 2027 года для организаций и не позднее 26 апреля 2026 года для индивидуальных предпринимателей с учётом переноса из‑за выходного дня.
Уплата налога по УСН производится через единый налоговый счёт (ЕНС). Для годового налога отдельное уведомление об исчисленной сумме подавать не нужно.
За просрочку сдачи декларации по УСН за год ФНС назначает штраф — 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. Налоговая также может заблокировать расчётные счета.

Сроки сдачи декларации по УСН 

В 2027 году все налогоплательщики на УСН должны сдавать декларацию в ФНС за 2026 год:

  • ИП — не позднее 26 апреля 2027 года, так как 25 апреля выпадает на выходной день;
  • ООО — не позднее 25 марта 2027 года. 

Декларация по УСН сдаётся один раз в год. При этом авансовые платежи по налогу рассчитываются и уплачиваются ежеквартально. Даты указаны с учётом переноса с выходных дней:

  • за первый квартал — не позднее 28 апреля 2026 года;
  • за полугодие — не позднее 28 июля 2026 года;
  • за девять месяцев — не позднее 28 октября 2026 года;
  • за год: ИП — не позднее 28 апреля 2027 года; ООО — не позднее 29 марта 2027 года. 

Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ, последняя дата сдачи декларации по УСН переносится, если она выпадает на выходной или праздник, на первый рабочий день после него.

Отчётность проще с Онлайн‑бухгалтерией от Точка Банк
Сервис «Онлайн‑бухгалтерия» автоматически формирует декларацию и отправляет в налоговую в срок

Декларацию по УСН сдают ИП и ООО:

  • при применении упрощённой системы налогообложения;
  • совмещении УСН и ПСН;
  • налоговых каникулах, когда применялась нулевая ставка. 

Если предприниматель или компания не вели деятельность, они также должны представить в ФНС нулевую отчётность.

ВАЖНО
Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) отличается от УСН — в ней действует иной порядок расчёта налога и нет обязанности по формированию и сдаче декларации.

Какую форму декларации использовать за 2026 год

Налогоплательщик может представить в ФНС декларацию по УСН по форме, утверждённой приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@. В документе налогоплательщики на УСН должны заполнить разделы, исходя из объекта — «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Номер разделаОбъект налогообложенияЧто вносить
Титульный листУСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»  ИНН — компании или ИП.

Номер корректировки — «0» для первичной декларации; «1» и т.д. — для уточнённой декларации.

Код налогового периода — «31».

Отчётный год — 2026.

Код налоговой инспекции — можно найти в специальном сервисе ФНС.

Код места нахождения налогоплательщика — «210» для ООО и «120» для ИП.

ФИО руководителя организации или ИП.

Контактный номер телефона.

Код объекта налогообложения — «1» для УСН «Доходы» и «2» для УСН «Доходы минус расходы»
Раздел 1.1Только УСН «Доходы» Строки 010, 030, 060 и 090 — код ОКТМО. Его можно найти в специальном сервисе ФНС. Строка 010 является обязательной для заполнения. Остальные строки необходимо заполнить в случае, если налогоплательщик сменил юридический адрес или место жительства.

Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей, которые ИП или ООО должны заплатить за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строка 100 — общая сумма налога на УСН, которую необходимо доплатить.

Строка 101 — сумма уплаченного патента. Она заполняется только ИП, которые в отчётном периоде утратили право на применение ПСН.

Строка 110 — сумма отрицательного годового налога
Раздел 1.2Только УСН «Доходы минус расходы» Строки 010, 030, 060 и 090 — код ОКТМО.

Строки 020, 040 и 070 — суммы авансовых платежей, которые ИП или ООО должны заплатить за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строки 050 и 080 — если расходы превысили доходы за полугодие и девять месяцев.

Строка 100 — сумма налога на УСН, которую необходимо доплатить.

Строка 101 — сумма уплаченного патента. Она заполняется только ИП, которые в отчётном периоде утратили право на применение ПСН.

Строка 110 — если обычный налог оказался меньше авансовых платежей. 

Строка 120 — если ИП или ООО платят минимальный налог   

Раздел 2.1.1Только УСН «Доходы» Код признака налогоплательщика — «1» для ООО и ИП с сотрудниками, «2» для ООО и ИП без сотрудников.

Строки 110–112 — суммы доходов нарастающим итогом, которые поступили на расчётный счёт за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строка 113 — сумма годового дохода нарастающим итогом.

Строки 120–123 — ставка налога 6%.

Строка 124 заполняется только в том случае, если ИП использует пониженную ставку на УСН.

Строки 130–132 — суммы исчисленных авансовых платежей по налогу за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строка 130 — сумма исчисленных авансовых платежей по налогу за год.

Строки 140–143 — страховые взносы за сотрудников нарастающим итогом.

Строка 150 — сумма фиксированных взносов ИП. В 2025 году она составляет 53 658 ₽, а в 2026 — 57 390 ₽.

Строка 160 — суммы взносов в размере 1% с доходов свыше 300 000 ₽
Раздел 2.1.2УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»  Для ИП из Москвы, которые платят торговый сбор
Раздел 2.2Только УСН «Доходы минус расходы» Строки 210–223 — суммы доходов и расходов нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и один год.

Строка 230 — сумма убытков прошлых лет при переносе. 

Строки 240–243 — положительная разница между доходами и расходами. 

Строки 250–253 — отрицательная разница между доходами и расходами, если есть. 

Строки 260–263 — ставка налога 15%.

Строка 264 заполняется только в том случае, если ИП использует пониженную ставку на УСН.

Строки 270–272 — суммы исчисленных авансовых платежей по налогу за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Строка 273 — сумма исчисленных авансовых платежей по налогу за год.

Строка 280 — сумма минимального налога. 

Строки 290–293 — сумма фиксированных взносов ИП  
Раздел 3УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» Для получателей целевых средств
Раздел 4УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» Для налогоплательщиков на УСН, которые уменьшают налог за счёт расходов на приобретение ККТ, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Если ИП и ООО не вели свою деятельность и  у них нет доходов, они должны представить в ФНС нулевую декларацию по той же форме, что и другие налогоплательщики на УСН. 

Нулевую декларацию можно заменить единой упрощённой налоговой декларацией (ЕУД) по форме КНД 1151085. Согласно п. 2 ст. 80 НК РФ, ЕУД представляется в ФНС, если у налогоплательщика на упрощёнке отсутствует движение денежных средств и, соответственно, нет объекта налогообложения.

Экспертное мнение

Перед отправкой декларации по УСН важно проверить не только расчёты, но и данные по ЕНС. Ошибка в ОКТМО, доходах или авансовых платежах может привести к расхождениям с данными ФНС. Особенно внимательно стоит проверить декларацию, если в течение года менялись адрес, налоговая ставка или объект налогообложения.


Чтобы не считать налог и отчётность вручную, можно использовать Онлайн-бухгалтерию от Точка Банка. Сервис поможет рассчитать налоги, подготовить отчётность и проконтролировать сроки платежей, а специалисты помогут разобраться со сложными вопросами.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Куда и как подать декларацию

Заполненную декларацию по УСН необходимо представить по месту жительства ИП или по месту регистрации компании. Сделать это можно несколькими способами:

  • через ЛК налогоплательщика — для ИП и ООО;
  • с помощью ТКС — ЭДО с налоговой;
  • на бумаге в ФНС лично или через представителя;
  • Почтой России.
ВАЖНО
Если среднесписочная численность сотрудников за отчётный год превысила 100 человек, декларация сдаётся в электронном виде. Если же среднесписочная численность сотрудников составляет менее 100 человек, налогоплательщик может представить декларацию в бумажном или электронном виде.

Формат документа, подтверждающий приём декларации, зависит от способа её представления:

  • при электронной подаче — электронная квитанция о приёме;
  • личном визите в ФНС — второй экземпляр декларации, на котором инспектор поставил специальную отметку о приёме;
  • отправке Почтой России — почтовая квитанция об отправке заказного письма и опись вложения с отметкой почтового отделения и датой отправки. 
Автоматизируйте расчёты налогов, отчёты и платежи
Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности

Специальные сроки представления декларации по УСН

СитуацияСрок сдачи декларации
Закрытие ИПЗаконодательство не устанавливает отдельного срока для сдачи декларации при закрытии ИП.

Рекомендации: сдайте отчёт не позднее 25‑го числа месяца, следующего за месяцем внесения записи в ЕГРИП, или запросите разъяснения о сроке у ИФНС
Прекращение деятельности на УСННе позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была прекращена предпринимательская деятельность на УСН
Утрата права применения УСННе позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором налогоплательщик утратил право применения УСН
Ликвидация компанииЗаконодательство не устанавливает отдельного срока для сдачи декларации при закрытии ИП.

Рекомендация: подайте декларацию не позднее даты завершения ликвидации организации, так как потом у вас не будет полномочий представить отчётность, согласно письму ФНС России от 03.08.2006 №02‑6‑10/55@

Когда платить налог по УСН за 2026 год

Налог по УСН уплачивается на единый налоговый счёт (ЕНС) единым налоговым платежом (ЕНП), то есть одним переводом с другими налогами. 

Чтобы ФНС поняла, какую именно часть этих денег нужно направить на уплату налога на УСН, необходимо подать уведомление об исчисленных налогах по форме КНД 1110355.

Процесс уплаты налога через ЕНС:

  1. Рассчитайте сумму налогов.
  2. Подайте уведомление об исчисленных налогах не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты.
  3. Пополните ЕНС с помощью единого налогового платежа не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчётного периода.

В день уплаты налоговая автоматически спишет деньги с ЕНС в счёт указанного налога.

Уведомления об исчисленных суммах налога на УСН подаются только по квартальным авансовым платежам. При уплате годового налога их представлять в налоговую не нужно. ФНС получит сведения о сумме итогового налога напрямую из годовой налоговой декларации. 

Сроки уплаты годового налога на УСН:

Онлайн‑бухгалтерия для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников
Учтём комиссии маркетплейсов, рассчитаем налоги и отложим нужную сумму для их уплаты. Безлимитные консультации бухгалтеров в чате интернет‑банка.

Что делать, если срок сдачи декларации пропущен

Согласно ст. 119 НК РФ, за несдачу декларации по УСН назначается штраф в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога, но не более 30% и не менее 1 000 ₽. Штраф исчисляется за каждый полный и неполный месяц просрочки.

Налоговая инспекция начинает отсчитывать просрочку с первого дня после последнего срока подачи декларации. При этом длительность задержки внутри месяца не имеет значения. Опоздание даже на один день расценивается как просрочка на неполный месяц и автоматически влечёт штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога.

ПРИМЕР
Компания опоздала со сдачей декларации на 2,5 месяца и не уплатила годовой налог на УСН в размере 50 000 ₽.
Расчёт штрафа:
— количество просроченных 2,5 месяца необходимо округлить до полных трёх;
—размер штрафа составит 5% за каждый просроченный месяц.
Штраф: 50 000 ₽ × 5% × 3 = 7 500 ₽.

Также, согласно ст. 76 НК РФ, налоговая имеет право принять решение о приостановлении операций по счетам через 20 рабочих дней после истечения установленного срока сдачи декларации по УСН.

Блокировка будет действовать до тех пор, пока не будет отправлена декларация в ФНС.

Для уменьшения последствий нарушения налогоплательщику необходимо:

  • сдать просроченную декларацию как можно скорее;
  • уплатить налог до или в момент подачи декларации;
  • уплатить штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от суммы недоимки или 40% при умышленной неуплате;
  • уплатить пени за каждый день просрочки, согласно ст. 75 НК РФ.

При несдаче нулевой декларации в ФНС штраф по ст. 119 НК РФ не взимается.

Сроки камеральной проверки декларации по УСН

Согласно ст. 88 НК РФ, камеральная проверка начинается с момента сдачи декларации по УСН в ФНС в течение трёх месяцев.   

Показатели декларации, которые проверяет налоговая:

  • правильность заполнения всех строк и разделов, корректность переноса сумм и математические расчёты платежей внутри декларации;
  • соблюдение лимитов УСН;
  • соответствия данных из декларации сведениям из ККТ, банковских выписок и отчётов по сотрудникам;
  • правильность применения налоговых вычетов;
  • контроль минимального налога.

При выявлении расхождений ФНС направит требование о представлении пояснений или внесении исправлений в декларацию в течение пяти рабочих дней. 

Поддержка опытных бухгалтеров в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк
Получайте бесплатные консультации экспертов без ограничений. Поможем разобраться в сложных вопросах и подготовить ответы на требования ФНС.

Как проверить декларацию перед отправкой

  1. Убедитесь, что реквизиты компании, коды ОКТМО и налогового периода были указаны верно.
  2. Проведите сверку доходов и расходов — суммы в декларации должны сходиться с данными КУДиР, выписками по расчётному счёту и отчётам ККТ.
  3. Сверьте показатели авансовых платежей — сравните суммы, указанные в строках декларации как уплаченные авансы, с реальными платёжными поручениями за отчётные периоды.
  4. Проведите проверку расчётов с бюджетом по данным ЕНС — сформируйте выписку в ЛК налогоплательщика или закажите справку о состоянии сальдо в ФНС.

Вопросы по теме

Одинаковы ли сроки представления декларации для УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»?

Да, сроки представления декларации одинаковы и не зависят от выбранного объекта налогообложения. Они установлены ст. 346.23 НК РФ и варьируются только от статуса налогоплательщика:


— для организаций — не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;


— ИП — не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Нужно ли подавать декларацию по УСН за каждый квартал?

Декларацию по УСН подают только один раз в год. Квартальная налоговая отчётность на этом режиме не предусмотрена. При этом сам налог в виде авансовых платежей необходимо рассчитывать и уплачивать ежеквартально, а также направлять в ФНС уведомления о суммах начисленного налога по форме КНД 1110355 (уведомления ЕНП).

Когда отчитываться ИП, зарегистрированному в течение 2026 года?

ИП, зарегистрированный в 2026 году, должен подать первую декларацию по УСН один раз — за период с даты регистрации до 31 декабря 2026 года. Срок сдачи — не позднее 26 апреля 2027 года.

Нужно ли сдавать декларацию за 2026 год после перехода на АУСН с 2027 года?

Переход на АУСН с 2027 года не освобождает от обязанности сдать годовую декларацию по УСН за 2026 год. Сроки представления отчётности:


— ИП — не позднее 26 апреля 2027 года;


— ООО — не позднее 25 марта 2027 года. 

Какая дата считается днём подачи декларации при отправке по почте?

Днём подачи декларации при отправке по почте считается дата отправки письма. Обычно она указывается на почтовом штемпеле.

Что делать, если декларацию отправили в срок, но ФНС её не приняла?

1. Уточните причину отказа — это могут быть ошибка в формате файла, проблема с электронной подписью или потеря документа.


2. При электронной подаче исправьте выявленные ошибки и немедленно отправьте декларацию с корректными данными. При отправке почтой предъявите в инспекцию копию квитанции и описи вложения как юридическое доказательство своевременной отправки декларации.

Куда сдавать декларацию после смены адреса ИП или организации?

Декларацию нужно сдавать в ИФНС по новому месту регистрации — адресу прописки для ИП или юридическому адресу для организации. Это необходимо сделать только после того, как сведения об изменении адреса будут официально внесены в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

Можно ли подать годовую декларацию, если на ЕНС недостаточно денег для уплаты налога?

Подача декларации и уплата налога — это две разные обязанности. Отсутствие денег на ЕНС не является основанием для отказа в приёме декларации и не освобождает от обязанности сдать её в срок. Поэтому можно подать декларацию в ФНС, даже если на едином налоговом счёте недостаточно денег для уплаты налога. Главное — вовремя его пополнить:


— для ИП — не позднее 28 апреля 2027 года;


— организаций — не позднее 29 марта 2027 года с учётом переноса срока из-за выходного дня. 

Заменяет ли декларация по УСН отчётность по НДС?

Нет, декларация по УСН не заменяет отчётность по НДС. Это два разных налога с разными формами отчётности. 


Поэтому, если предприниматель или компания на УСН стали налогоплательщиками НДС, они обязаны подавать отдельную декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Можно ли представить уточнённую декларацию за 2026 год после закрытия ИП?

Прекращение предпринимательской деятельности на УСН не аннулирует обязанность корректировать налоговую отчётность за периоды, когда она фактически велась. Поэтому, если бывший налогоплательщик на УСН обнаружил ошибки или неполные сведения в декларации за 2026 год, он может представить уточнёнку даже после закрытия ИП.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Декларация по УСН за 2026 год: сроки сдачи в 2027 году — Точка Банк