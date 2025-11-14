Технологический сбор: Минфин и Минпромторг рассматривают новый платёж

Минпромторг и Минфин рассматривают возможность запуска промышленного сбора с 1 сентября 2026 года. Сейчас инициатива направлена в правительство, но окончательное решение ещё не принято.

Максимальный размер нового технологического сбора может составить до 5 000 ₽. По предварительным данным, его планируют рассчитывать исходя из стоимости продукции.

Если проект одобрят, платить сбор предположительно будут производители и импортёры радиоэлектронной продукции и микроэлектроники. Предполагается, что он затронет товары с низкой долей российских производителей. Перечень таких позиций правительство может определить позже и при необходимости расширить.

На старте сбор, вероятно, введут только для готовой продукции. Это даст рынку время на адаптацию.