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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Технологический сбор: Минфин и Минпромторг рассматривают новый платёж

Новый технологический сбор затронет электронику с низкой долей российских производителей. Рынку дадут время адаптироваться.

14.11.2025
319
319

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Минпромторг и Минфин рассматривают возможность запуска промышленного сбора с 1 сентября 2026 года. Сейчас инициатива направлена в правительство, но окончательное решение ещё не принято.

Максимальный размер нового технологического сбора может составить до 5 000 ₽. По предварительным данным, его планируют рассчитывать исходя из стоимости продукции.

Если проект одобрят, платить сбор предположительно будут производители и импортёры радиоэлектронной продукции и микроэлектроники. Предполагается, что он затронет товары с низкой долей российских производителей. Перечень таких позиций правительство может определить позже и при необходимости расширить.

На старте сбор, вероятно, введут только для готовой продукции. Это даст рынку время на адаптацию.

По текущей концепции ставка будет зависеть от стоимости товара. При этом предполагается, что собранные средства направят на развитие российских технологий в радио- и микроэлектронике.

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Новый технологический сбор с 1 сентября 2026 года: Минфин и Минпромторг — Точка Банк