Коротко Документ составляет главный бухгалтер или тот, кто ведёт учёт, а утверждает руководитель. Новая организация утверждает бухгалтерскую учётную политику не позднее 90 дней со дня государственной регистрации.

Сдавать учётную политику в налоговую инспекцию не нужно, но инспекторы вправе запросить её при проверке. За непредставление документа по требованию организацию штрафуют на 200 ₽ за каждый непредставленный документ. Если же из-за отсутствия закреплённых правил учёт ведётся с грубыми нарушениями, грозит штраф по ст. 120 НК РФ Учётная политика — это внутренний документ, в котором организация закрепляет выбранные способы ведения бухгалтерского и налогового учёта.

Что такое учётная политика и зачем она нужна

Учётная политика — это совокупность способов ведения учёта, которые организация выбрала из вариантов, допускаемых законодательством.

Документ закрепляет выбранные способы учёта, самостоятельно разработанные способы для неурегулированных ситуаций, а также организационные и технические правила ведения учёта. Если закон устанавливает единственный способ учёта, то описывать его в учётной политике не требуется.

ВАЖНО Если способ учёта для конкретной ситуации не установлен, компания разрабатывает его самостоятельно на основе федеральных стандартов и МСФО.

От выбранных способов учёта зависят финансовый результат в отчётности и сумма налогов. Выбор способов бухгалтерского учёта влияет на показатели отчётности, а выбор допустимых способов налогового учёта — на налоговую базу. Один и тот же объект может учитываться в бухгалтерском и налоговом учёте по-разному.

Если при проверке у налоговой возникает вопрос о правильности учёта, организация ссылается на свою учётную политику. При отсутствии закреплённого порядка организации будет сложнее подтвердить обоснованность применённого способа учёта.

По общему правилу отступать от утверждённой учётной политики нельзя. Расхождение между учётной политикой и фактическим учётом может стать основанием для дополнительных вопросов и доначислений, если оно привело к неправильному исчислению налога.

Структура учётной политики

Организации обычно оформляют учётную политику для бухгалтерского учёта и учётную политику для целей налогообложения как два документа либо как разделы единого документа.

Внутри каждой части обычно выделяют организационный и методологический блоки. Организационный описывает:

Кто ведёт учёт.

Какой рабочий план счетов.

Какие первичные документы.

Какой порядок документооборота.

Методологический закрепляет конкретные способы учёта операций — оценку запасов, амортизацию, резервы, признание доходов и расходов.

К учётной политике прилагаются приложения. Стандартный набор включает:

Рабочий план счетов.

Формы первичных учётных документов.

Формы регистров бухгалтерского и налогового учёта.

График документооборота.

Порядок проведения инвентаризации.

Приложения имеют ту же силу, что и основной текст. Если требование налоговой инспекции распространяется на приложения, их передают вместе с учётной политикой.

Учётная политика для бухгалтерского учёта

Обязанность формировать бухгалтерскую учётную политику установлена ч. 1 и 2 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ и распространяется на все организации независимо от системы налогообложения. Компании на УСН тоже составляют документ, потому что от обязанности вести бухгалтерский учёт упрощённая система не освобождает.

В бухгалтерской части закрепляют способы учёта по каждому участку, где федеральные стандарты допускают выбор:

Организации, имеющие право на упрощённый бухучёт, закрепляют конкретные выбранные упрощённые способы.

Выбранные упрощённые способы следует закрепить в учётной политике. На практике это значит, что обязанность составить бухгалтерскую учётную политику остаётся даже на УСН, но в неё вписывают выбранные упрощённые способы.

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Учётная политика для налогового учёта

Налоговая часть строится по другому принципу — её содержание зависит от режима налогообложения и тех глав НК РФ, по которым у организации есть обязательства. По ст. 313 НК РФ систему налогового учёта компания организует самостоятельно, а порядок закрепляет в учётной политике.

ОСНО

Организации на общей системе прописывают правила по налогу на прибыль и НДС.

По налогу на прибыль в учётной политике закрепляют:

Метод признания доходов и расходов.

Способ амортизации и применение амортизационной премии.

Перечень прямых расходов.

Порядок оценки незавершённого производства.

Создание резервов.

По НДС главный блок — раздельный учёт. Если у компании есть облагаемые и не облагаемые налогом операции, в учётной политике фиксируют методику распределения входного НДС и формулу расчёта пропорции. Без закреплённой методики отстоять вычеты при проверке трудно.

УСН

Отдельную налоговую учётную политику на УСН утверждать необязательно. Но организация может оформить такой документ, чтобы закрепить правила налогового учёта, в том числе по НДС и раздельному учёту.

В документе можно указать выбранный объект УСН, порядок ведения КУДиР и способы учёта, которые организация выбрала из предложенных в НК РФ.

С 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС, поэтому в налоговую часть добавился блок про НДС. Если плательщик УСН обязан исчислять НДС, в налоговой учётной политике закрепляют порядок учёта НДС, ведения раздельного учёта и документооборота.

ИП на УСН не обязан утверждать отдельную налоговую учётную политику, но может составить её добровольно для закрепления применяемых способов и организации налогового учёта.

Кто и как составляет учётную политику

Согласно п. 4 ПБУ 1/2008, учётную политику формирует главный бухгалтер или иное лицо, на которое возложено ведение учёта. Если учёт передан на аутсорсинг, проект документа готовит обслуживающая бухгалтерия, но ответственность за утверждение остаётся на руководителе организации.

Документ утверждает руководитель своим приказом или распоряжением. Требование закреплено в п. 8 ПБУ 1/2008 для бухгалтерской части и в ст. 313 НК РФ для налоговой. Форма приказа произвольная — указывают дату, номер, дату начала применения учётной политики и ответственного за её соблюдение. Сама учётная политика оформляется приложением к приказу.

Составить документ можно тремя способами:

Написать с нуля под операции компании.

Взять типовой шаблон и адаптировать его.

Воспользоваться конструктором учётной политики в бухгалтерском сервисе.

Типовой шаблон без адаптации рискованный вариант, так как в него попадают положения, которых у компании нет, а нужные операции остаются неописанными.

Как составить учётную политику организации

Составление учётной политики удобно разбить на шаги.

Шаг 1. Определить операции и режим налогообложения

Сначала фиксируется исходная информация:

Система налогообложения.

Виды деятельности.

Наличие обособленных подразделений.

Наличие экспортных операций.

Наличие операций, не облагаемых НДС.

От этого зависит, какие разделы вообще понадобятся в документе.

Шаг 2. Собрать участки учёта с правом выбора

По каждому участку проверяется, допускает ли стандарт или НК РФ несколько способов учёта. Если способ единственный, переписывать его в учётную политику не нужно.

Шаг 3. Выбрать способы учёта

По каждому участку учёта с правом выбора принимается решение с учётом специфики бизнеса.

Например, при растущих закупочных ценах метод ФИФО увеличивает бухгалтерскую прибыль, а оценка по средней себестоимости сглаживает. Для сближения бухгалтерского и налогового учёта способы в обеих частях документа по возможности выбирают одинаковыми — это сокращает ручной труд и уменьшает разницу по ПБУ 18/02.

Шаг 4. Подготовить приложения

К учётной политике необходимо подготовить базовый набор приложений:

Рабочий план счетов.

Формы первичных документов и регистров.

График документооборота.

Порядок инвентаризации.

Другие приложения при необходимости.

Если организация обменивается электронными документами, в учётной политике закрепляют перечень документов в электронном виде и виды используемых подписей.

Шаг 5. Утвердить приказом руководителя

Готовый документ с приложениями утверждается приказом. С этого момента учётная политика обязательна для всех подразделений организации, включая филиалы и представительства.

Экспертное мнение При составлении учётной политики учитывайте все операции компании. Например, если организация продаёт товары через маркетплейсы или ведёт складской учёт, нужно определить порядок отражения таких операций и перечень подтверждающих документов. При изменении бизнес-процессов проверяйте, соответствует ли им действующая учётная политика. Это поможет поддерживать учёт в актуальном состоянии.



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Как утвердить учётную политику

Сроки утверждения зависят от того, новая это организация или действующая.

Ситуация Срок утверждения Новая организация, бухгалтерская часть Не позднее 90 дней со дня государственной регистрации Новая организация, налоговая часть по НДС Не позднее окончания первого налогового периода по НДС Действующая организация, новая редакция До 1 января года, с которого применяется

Срок в 90 дней установлен п. 9 ПБУ 1/2008, срок по НДС — п. 12 ст. 167 НК РФ. При этом учётная политика применяется со дня создания организации, даже если приказ подписан позже в пределах отведённого срока.

Переутверждать учётную политику каждый год не требуется. Документ принимается один раз и действует, пока в него не внесены изменения. Ежегодный приказ о продлении — распространённая практика, но обязанностью она не является. Если правила не менялись, компания продолжает работать по прежней редакции.

ВАЖНО Нельзя оформлять приказ фиктивной прошедшей датой. Суды признают недопустимым изменение документа за прошлые налоговые периоды, в том числе после начала проверки. При этом законодательство допускает ретроспективное отражение последствий некоторых изменений учётной политики.

Что обновить в учётной политике на 2026 год

Проверка актуальности учётной политики — ежегодная задача.

В бухгалтерской части нужно убедиться, что документ опирается на действующие в 2026 году стандарты:

Отчётность составляется по ФСБУ 4/2023.

Инвентаризация проводится по ФСБУ 28/2023.

Все ссылки на применяемые ранее, но отменённые документы из текста удаляют.

Отдельное решение — ФСБУ 9/2025 «Доходы». Стандарт становится обязательным с 2027 года, но перейти на него разрешено досрочно. Если компания решила применять его с 2026 года, в учётной политике прописывают положения о досрочном переходе и убирают формулировки из ПБУ 9/99, включая «Доходы по обычным видам деятельности».

В налоговой части изменения связаны с реформой НДС. Общая ставка НДС выросла до 22%, а лимит освобождения от НДС для УСН снизился до 20 млн ₽. Если организация теряет право на освобождение и начинает платить НДС, ей нужно дополнить учётную политику разделом об НДС и раздельном учёте.

Как внести изменения в учётную политику

Перечень оснований для изменений учётной политики ограничен ч. 6 ст. 8 Федерального закона №402-ФЗ и п. 10 ПБУ 1/2008. Бухгалтерскую учётную политику меняют в трёх случаях:

Изменились требования законодательства или федеральных стандартов.

Организация разработала или выбрала способ учёта, который повышает качество информации.

Существенно изменились условия деятельности — реорганизация, смена видов деятельности.

Изменения вступают в силу с 1 января следующего года, если иное не следует из причины изменения. Когда поправка вызвана новым нормативным актом, действует порядок, установленный этим актом.

Для налоговой части правила заданы ст. 313 НК РФ. При добровольной смене методов учёта изменения применяются с начала нового налогового периода, при изменении законодательства — не ранее вступления поправок в силу, в том числе в течение года.

Если у компании появились новые операции или новый вид деятельности, порядок их учёта добавляют в документ в любой момент года — ждать 1 января не нужно. Дополнение не считается изменением учётной политики, поэтому ограничения на него не распространяются.

Дополнения и изменения оформляются приказом руководителя с перечнем правок и датой вступления в силу.

ВАЖНО При смене налогового режима учётную политику пересматривают, не дожидаясь конца года. Например, при утрате права на УСН и переходе на ОСНО в налоговую часть добавляют разделы по налогу на прибыль и НДС с даты перехода.

Ответственность за отсутствие учётной политики

Отдельного штрафа за отсутствие учётной политики в законодательстве нет. Ответственность наступает по смежным основаниям.

Первое основание — непредставление документа по требованию налоговой. Сдавать учётную политику в инспекцию при утверждении не нужно, но её могут истребовать при выездной проверке. Документ могут истребовать при камеральной проверке только при наличии предусмотренных НК РФ оснований для запроса документов.

На ответ отводится 10 рабочих дней. За каждый непредставленный документ организацию штрафуют на 200 ₽ по п. 1 ст. 126 НК РФ, а должностное лицо — на 300–500 ₽ по ст. 15.6 КоАП РФ.

Второе основание — грубое нарушение правил учёта. Отсутствие регистров бухгалтерского или налогового учёта, которые должны быть закреплены в учётной политике, подпадает под ст. 120 НК РФ:

Нарушение Штраф для организации Грубое нарушение правил учёта в одном налоговом периоде 10 000 ₽ Грубое нарушение правил учёта в нескольких налоговых периодах 30 000 ₽ Грубое нарушение правил учёта с занижением налоговой базы 20% от неуплаченного налога, но не менее 40 000 ₽

Третье основание — грубое нарушение требований к бухгалтерскому учёту должностными лицами. По ст. 15.11 КоАП РФ штраф составляет от 5 000 до 10 000 ₽, а при повторном нарушении — 10 000–20 000 ₽ или дисквалификация на срок от одного года до двух лет.