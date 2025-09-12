Может ли ИП работать без бухгалтера? Разбираем семь реальных ситуаций

Вести бухгалтерию самому можно, но непросто. У ИП множество тонкостей: от правильного оформления чеков до расчёта страховых взносов, которые влияют на налог. А если совмещать несколько режимов, торговать на маркетплейсах или работать с разными банками, налоговый учёт превращается в головоломку.

Сервисы автоматизации упрощают предпринимателям жизнь: считают налоги, готовят отчётность, напоминают о сроках. Но есть моменты, когда этого мало, — эксперты сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк видели разные истории предпринимателей. В статье на примерах покажем, где точно справится автоматизация, а когда лучше подключить бухгалтера.

Ситуация 1. Онлайн-касса и «скрытый» штраф

Что произошло

Предприниматель был уверен, что раз онлайн-касса передаёт данные в ФНС автоматически, декларацию по УСН подавать не нужно. В итоге инспекция увидела незадекларированную выручку, доначислила налог, пени и выписала штраф 20% от недоимки.

В чём ошибка

Онлайн-касса не освобождает от отчётности. Если пропустить срок сдачи декларации, ФНС назначит штраф и может заблокировать счёт спустя 20 дней после просрочки.

Как помог бухгалтер

Бухгалтер Точка Банка:

Подготовил декларацию.

Рассчитал налог и пени.

Подал ходатайство о снижении штрафа и согласовал ситуацию с инспектором.

Штраф удалось уменьшить в семь раз.

Может ли здесь справиться сервис?

Да, автоматический сервис напомнил бы о сроках и не дал бы пропустить декларацию. В Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк пропустить отчёт невозможно: система сама формирует документ и подсказывает, что и когда отправить.

Ситуация 2. Ловушка «льготных регионов»

Что произошло

Предприниматель решил сэкономить и зарегистрировал ИП в регионе с низкой ставкой по УСН формально, не ведя там реальной деятельности. ФНС отслеживает такие ситуации. Когда налоговая выяснила, что предприниматель фактически работает в другом регионе, налог был пересчитан, добавились пени.

В чём ошибка

ФНС отслеживает фиктивные регистрации. Если ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом, налоговая это увидит. Тогда инспекция пересчитает налог по ставке того региона, где предприниматель реально ведёт бизнес. К сумме добавят пени. В отдельных случаях могут назначить выездную проверку.

Как помог бухгалтер

Бухгалтер Точка Банка объяснил риски, рассказал, по каким признакам налоговая определяет фиктивность, и помог выбрать законные способы оптимизации.

Может ли здесь справиться сервис?

Нет, автоматизация не определит фактическое место ведения бизнеса и не проанализирует риски. Здесь нужен эксперт, который разбирается в режимах, регионах и характере деятельности.

Ситуация 3. Неверная отчётность в Росстат

Что произошло

Предприниматель получил форму Росстата, попытался заполнить самостоятельно, но в итоге ничего не отправил. Игнорировать такие запросы нельзя — штрафы от 10 000 до 20 000 ₽ могут начисляться повторно.

Как помог бухгалтер

Бухгалтер Точка Банка проверил показатели, собрал данные, заполнил форму корректно и сдал отчёт вовремя.

Может ли здесь справиться сервис?

Сервисы помогают хранить данные и формировать базовые отчёты, но формы Росстата часто индивидуальны, требуют расчётов и расшифровок. В таких случаях лучше подключать бухгалтера.

Ситуация 4. Ошибки от предыдущего бухгалтера

Что произошло

ИП решил сменить бухгалтера, а прошлый допустил ошибки: отправил платежи не туда. Предприниматель не понял масштаб проблем и попытался исправить их сам — ситуация только усугубилась. Налоговая уже готовилась заблокировать счёт.

Как помог бухгалтер

Бухгалтер Точка Банка:

заказал сверки;

восстановил учёт;

исправил платежи;

подал уточнённые декларации;

оформил зачёт переплаты.

Может ли здесь справиться сервис?

Автоматизация не исправит старые ошибки вручную. Сервис помогает вести учёт, но разбираться в таких сложных случаях и брать ответственность должен именно человек — бухгалтер.

Ситуация 5. Ошибки в расчётах по маркетплейсам

Что произошло

Селлер считал доходы только по отчётам площадок. Из-за разного формата файлов и пропущенных отчётов данные не сходились. ФНС посчитала, что доход занижен, и возник риск доначислений и блокировки.

Как помог бухгалтер

Бухгалтер разобрал все отчёты, пересчитал доходы, подал уточнённую декларацию и подготовил возражения на акт налоговой, включая ошибки самой ФНС.

Может ли здесь справиться сервис?

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк может автоматически подтягивать данные по API с маркетплейсов и сверять операции. Но если уже началась проверка, нужен бухгалтер для общения с ФНС и решения вопросов.

Ситуация 6. «Невидимый» НДС и блокировка счёта

Что произошло

ИП на патенте получил требование по НДС. Предприниматель думал, что работает только на ПСН, но фактически совмещал ОСНО плюс ПСН, декларации по НДС требовались, но не сдавались. Счёт заблокировали.

Как помог бухгалтер

Бухгалтер Точка Банка связался с ФНС, выяснил статус режима, подготовил нулевую декларацию по НДС, оформил переход на УСН и добился снятия блокировки.

Может ли здесь справиться сервис?

Система подскажет, какие декларации нужно сдавать, но разобраться со смешением режимов, позвонить в ФНС и снять блокировку — задача бухгалтера.

Ситуация 7. Самостоятельные расчёты и страх ошибиться

Что происходит

Часто ИП хотят сэкономить и ведут учёт сами, пытаются оптимизировать налоги. Казалось бы, сервис считает всё автоматически. Но без понимания нюансов предприниматель всё равно может допустить ошибки. Например, недоплата взносов, неправильно оформленные чеки, путаница с режимами, просроченные отчёты.

Когда помогает сервис

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк отлично справляется с рутиной: считает налоги, формирует отчётность, напоминает о сроках, загружает данные с маркетплейсов и подсказывает, какие отчёты сдавать.

Когда нужен бухгалтер

Эксперт нужен в нестандартных ситуациях: при ошибках в отчётах, требованиях и проверках ФНС, сложных операциях или смешении режимов. Бухгалтер разбирается в нюансах, общается с налоговой и берёт ответственность на себя.

Автоматизация под контролем бухгалтера — лучший вариант

Комбинация сервиса и персонального бухгалтера даёт максимум спокойствия: сервис ведёт рутину, а бухгалтер страхует любые сложные ситуации. Так вы уверены, что налоги посчитаны верно, отчёты сданы вовремя, а проверка ФНС не станет сюрпризом.