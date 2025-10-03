Уменьшение налога на УСН на страховые взносы в 2026 году

В 2026 году фиксированные страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование составят 57 390 ₽. Оплата не позднее 28 декабря 2026 года. Платить можно одной суммой или несколькими частями в течение года на единый налоговый счёт (ЕНС).

Оплатить взносы можно:

― через раздел «ЕНС» в личном кабинете ИП;

― через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС.

Коротко Фиксированные взносы за себя: 57 390 ₽ + 1% с дохода свыше 300 000 ₽ (максимум 321 818 ₽). УСН «Доходы»: ― ИП без сотрудников уменьшают налог на всю сумму взносов — до нуля. ― С сотрудниками — не более 50% налога или авансов. УСН «Доходы минус расходы»: взносы идут в расходы, налог можно снизить до минимального — 1% от доходов. Взносы за работников (ОПС, ОМС, ВНиМ, травматизм) учитываются только после их уплаты. Для уменьшения авансового платежа подают уведомление КНД 1110355, но отдельного заявления о зачёте не требуется. В декларации УСН взносы отражаются в строках 140–143 и не могут превышать сумму налога или авансов. Соблюдение сроков и лимитов (28 декабря — фиксированные, 1 июля — допвзнос 1%) позволяет законно минимизировать налоговую нагрузку. В 2026 году ИП и компании на УСН могут снижать налог за счёт страховых взносов.

Размер фиксированных взносов не зависит от деятельности предпринимателя и наличия у него работников.

В 2026 году ИП и компании на УСН могут снизить налог за счёт страховых взносов.

Взносы ИП за себя — 57 390 ₽ за 2026 год плюс дополнительно 1% с дохода свыше 300 000 ₽ (до 321 818 ₽).

Сроки: фиксированные — до 28 декабря 2026 года; 1% за 2025 год — до 1 июля 2026 года; за 2026 год — до 1 июля 2027 года.

УСН «Доходы»:

ИП без сотрудников уменьшают налог на всю сумму взносов — вплоть до нуля.

С работниками — максимум на 50% налога или авансов.

УСН «Доходы минус расходы»: взносы идут в расходы, уменьшая налоговую базу, при этом налог можно снизить до 1% от доходов — это минимальный налог.

Если ИП закрывается в 2026 году, сумма фиксированных взносов будет меньше. Рассчитать её можно в онлайн-калькуляторе на сайте ФНС перед ликвидацией бизнеса.

При доходе свыше 300 000 ₽ за 2026 год индивидуальный предприниматель должен заплатить дополнительный взнос — 1% от суммы превышения, но не более 321 818 ₽. Сделать это нужно до 1 июля 2027 года.

Если ИП является работодателем, то необходимо ещё оплатить страховые взносы за сотрудников:

Для малого и среднего бизнеса в 2026 году действуют также пониженные тарифы. С выплат до 1,5 МРОТ взносы начисляются по ставке 30%, а с суммы сверх — 15%.

На 2026 год Минфин установил предельную базу для страховых взносов в размере 2 979 000 ₽.

Кто имеет право на уменьшение УСН

ИП без работников

Как уменьшить налог на УСН «Доходы» за счёт страховых взносов

ИП без сотрудников уменьшает налог по УСН за счёт страховых взносов за себя. Платёж можно снизить до нуля.

Страховые взносы ИП за себя можно вычесть из налога, даже если взносы ещё не уплачены.

ПРИМЕР За 2026 год индивидуальный предприниматель заработал 1 800 000 ₽, с которых, кроме налога, он уплатит в 2027 году 15 000 ₽ допвзносов (1% с дохода свыше 300 000 ₽). В 2026 году фиксированные взносы — 57 390 ₽. Общий вычет: 72 390 ₽ (57 390 + 15 000). Авансовые платежи: I квартал: налог 18 000 ₽, взносы перекрывают его полностью, платить не нужно. Полугодие: налог нарастающим итогом 42 000 ₽, вычет ещё покрывает, платить не нужно. 9 месяцев: налог нарастающим итогом 90 000 ₽, остатка взносов не хватает, ИП платит 17 610 ₽ (90 000 – 72 390). Год: налог 108 000 ₽, с учётом аванса 17 610 ₽ остаётся уплатить к 28.04.2027 — 18 000 ₽. Итог за 2026 год: взносы 72 390 ₽ + налог 17 610 ₽ в 2026‑м + 18 000 ₽ в 2027‑м за 2026 год. Всего те же 108 000 ₽. Если бы ИП не применил уменьшение УСН на взносы, то сумма уплаты составила бы 180 390 ₽.

В декларации по УСН нужно показать все суммы, которые помогли снизить налоговую нагрузку.

Страховые взносы в УСН «Доходы минус расходы» не вычитаются из налога напрямую. Их включают в расходы и уменьшают доходы — так формируется налоговая база. Именно с этой базы считается налог.

Предприниматель может снизить налог до нуля, если расходов много. Но есть минимальный налог — 1% от годового дохода. Даже если налог после всех вычетов получился меньше, заплатить этот минимум всё равно нужно.

ПРИМЕР Разберём пример за I квартал 2026 года. Доходы — 800 000 ₽, расходы — 200 000 ₽. Авансовый платёж без учёта взносов: (800 000 – 200 000) × 15% = 90 000 ₽.

Дополнительные взносы за I квартал 2026 года — 5 000 ₽. Фиксированные взносы – 57 390 ₽. Общая сумма взносов — 62 390 ₽.

Их можно учесть сразу, даже если деньги ещё не перечислены. Вычитаем расходы и взносы из доходов и считаем авансовый платёж за Ⅰ квартал: (800 000 – 200 000 – 62 390) × 15% = 80 641,50 ₽. Значит, вместо 90 000 ₽ ИП заплатит 80 641,50 ₽.

ИП с наёмными работниками

Как уменьшить налог на УСН «Доходы» за счёт страховых взносов

Взносы за сотрудника принимаются к вычету только после перечисления денежных средств в государственный орган.

Сотрудниками считаются все, кто работает по трудовым договорам или договорам ГПХ. Исключение — самозанятые и другие ИП. Для ИП с персоналом действует ограничение: налог можно снизить только наполовину, то есть максимум на 50%.

ПРИМЕР Разберём пример. Доход за I квартал — 3 000 000 ₽. Взносы за сотрудников уже уплачены — 177 000 ₽. Взносы за себя пока не уплачены — 57 390 ₽ за 2026 год. Общий размер взносов — 234 390 ₽.

Считаем аванс: 3 000 000 × 6% = 180 000 ₽. Максимальное уменьшение — 50% от этой суммы, то есть 90 000 ₽. Поскольку взносов хватает, аванс к уплате за I квартал составит 90 000 ₽.

Так как за сотрудников индивидуальный предприниматель уже заплатил взносы, итоговая нагрузка за I квартал равна 90 000 + 177 000 = 267 000 ₽.

Как уменьшить налог на страховые взносы на УСН «Доходы минус расходы»

При УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы не уменьшают налог напрямую. Их относят к расходам, тем самым снижают размер доходов, а уже с полученной разницы рассчитывается налоговая база.

ПРИМЕР Посмотрим пример за II квартал 2026 года. Доходы ИП считаются нарастающим итогом за 6 месяцев и составили 1 500 000 ₽, расходы — 530 200 ₽, из них на производство и зарплату — 500 000 ₽, взносы за сотрудников, уплаченные в апреле, мае и июне, — 30 200 ₽. Фиксированные взносы за себя предприниматель уже учёл в I квартале, а дополнительные с дохода за 2026 год оставил для отражения в расходах за IV квартал. Авансовый платёж за полугодие с учётом уже перечисленного аванса за I квартал: (1 500 000 – 530 200) × 15% – 81 203 (аванс УСН за I квартал) = 64 267 ₽. Значит, за II квартал предприниматель заплатит 64 267 ₽ авансового платежа по налогу с учётом того, что 30 200 ₽ страховых взносов, уплаченных за сотрудников, он включил в расходы этого периода.

ООО на УСН

Компания может уменьшить налог или авансовый платёж на сумму страховых взносов за работников. Кроме взносов по единому тарифу, сюда же входят больничные за счёт работодателя, взносы на травматизм и добровольное страхование сотрудников (медицина). Но общий размер вычета не может превышать 50% от начисленного налога или аванса (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

ООО на УСН «Доходы минус расходы»

Все уплаченные страховые взносы учитываются в расходах по мере фактической уплаты (подп. 7 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Важно: пени и штрафы по взносам в расходы не включаются.

На какие суммы можно уменьшить налог

Взносы ИП за себя

ИП платят фиксированные взносы на ОПС и ОМС — в 2026 году 57 390 ₽.

При доходе свыше 300 000 ₽ доплачивается 1% с превышения — максимум 321 818 ₽ за 2026 год.

Уменьшение налога УСН

Правило 1. Налог за 2026 год уменьшают:

На фиксированные взносы за 2026 год — срок уплаты 28.12.2026.

1% взносов за 2025 год — срок уплаты 01.07.2026, если они не были учтены в 2025 году.

Дополнительные взносы, начисленные в 2026 году.

Пока дата платежа не наступила, можно не платить взносы, но авансовые платежи уже разрешено снижать.

Правило 2. Индивидуальный предприниматель сам решает, на какую сумму взносов уменьшить квартальный или годовой налог. Главное, не превышать сумму, которую нужно заплатить по НК РФ. Например, фиксированные взносы за 2026 год в размере 57 390 ₽ можно списать сразу в одном квартале или распределить на несколько авансовых платежей.

Правило 3. Чтобы уменьшить авансовый платёж на сумму страховых взносов, сдавать дополнительную отчётность в ИФНС не требуется. Предприниматель сам рассчитывает аванс с учётом уплаченных взносов и перечисляет его в бюджет, направив уведомление по ЕНП (форма КНД 1110355) с указанием соответствующей суммы.

Если налог снижен до нуля, нулевое уведомление не нужно. Если авансы в течение года не уменьшаются, всю сумму взносов можно зачесть при расчёте годового налога. Уведомление за год не подаётся, так как сдаётся декларация по УСН.

Правило 4. Для уменьшения налога не нужно писать заявление о зачёте и иметь положительное сальдо на едином налоговом счёте.

Правило 5. Сроки уплаты взносов в 2026 году почти не изменились, но есть нюансы из-за выходных. Фиксированные взносы теперь нужно платить не позднее 28 декабря текущего года. Раньше срок переносили на первый рабочий день января, если 31 декабря выпадал на выходной. Допвзнос 1% с доходов свыше 300 000 ₽ платят до 1 июля следующего года: за 2025 год – до 01.07.2026, за 2026 год – до 01.07.2027.

Правило 6. 1% взносов за 2025 год можно зачесть при расчёте налога за 2025 или за 2026 год, согласно разъяснению ИФНС.

Как оформлять заявление на зачёт взносов ИП

Налог за 2026 год можно уменьшить на весь фиксированный взнос — 57 390 ₽, который нужно заплатить за этот же год. Также можно учесть 1% дополнительного взноса на пенсионное страхование за 2025 год, если в 2025-м его ещё не включили в уменьшение. И дополнительный взнос, начисленный за 2026 год, — до момента его фактической уплаты.

ФНС в письме от 25.08.2023 №СД-4-3/10872@ подтвердила: никаких заявлений на зачёт не требуется.

В декларации по УСН страховые взносы, уменьшающие налог, отражаются в строках 140–143. Их можно распределить в любом порядке, но суммы должны быть меньше или равны налогу (авансам) по строкам 130–133. Удобно указывать их так же, как в уведомлениях на авансы: в строках 140–142 — взносы, учтённые за ꠰–꠲ кварталы, в строке 143 — остаток, который уменьшает годовой налог.

Сроки уплаты и подачи декларации

Годовой налог по УСН за 2026 год нужно заплатить в 2027-м (п. 7 ст. 346.21 НК РФ). Срок уплаты для ООО — 28 марта, для ИП — 28 апреля. Если эти даты выпадут на выходные, срок может быть перенесён.

Перед уплатой обязательно сдайте декларацию (п. 1 ст. 346.23 НК РФ). Предприниматели подают отчёт до 25 апреля, а организации — до 25 марта.

Если крайний день приходится на выходной или праздник, срок автоматически переносится.

Типичные ошибки при уменьшении налога

1. Учитывают неуплаченные взносы.

Налог или налоговую базу можно уменьшить только на фактически уплаченные страховые взносы за сотрудников. Если платёж не прошёл или деньги ещё не списаны банком, вычет применять нельзя.

2. Превышают 50% лимит при наличии сотрудников.

Когда есть работники, налог и авансы по УСН «Доходы» снижают максимум наполовину. Всё, что выше, ФНС не примет в зачёт.

3. Забывают про уведомление КНД 1110355.

Чтобы уменьшить авансовый платёж, нужно подать уведомление с суммой налога уже за вычетом взносов. Без него инспекция посчитает налог без уменьшения.

4. Путают сроки уплаты взносов.

В 2026 году фиксированные взносы нужно уплатить до 28 декабря включительно, а если день выходной, крайний срок сдвигается, например за 2026 год — до 28.12.2026. Допвзнос 1% — до 01.07.2027 включительно. Просрочка лишает права уменьшить налог вовремя.

5. Неверно отражают взносы в декларации.

Взносы показывают в строках 140–143 декларации по УСН «Доходы». Их сумма не может быть больше налога по строкам 130–133. Ошибка в этих строках приведёт к требованию пояснений от ФНС.

6. Не проверяют минимальный налог.

При объекте «Доходы минус расходы» нужно сравнивать рассчитанный налог с минимальным — 1% от доходов. Если этого не сделать, можно уплатить меньше положенного и получить штраф.

Экспертное мнение При уменьшении налога на УСН важно правильно определить, какие взносы можно учесть и в каком периоде. На практике чаще всего ошибки возникают из‑за несоблюдения лимита 50% при наличии сотрудников и путаницы со сроками уплаты. Также многие забывают, что взносы за работников учитываются только после фактической уплаты. Чтобы не потерять право на вычет, рекомендую заранее планировать платежи и проверять расчёты перед отправкой уведомления.

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк помогает автоматически учитывать страховые взносы, корректно снижать налог и без ошибок формировать отчётность. Это удобное решение, если вы хотите держать налоги под контролем и не тратить время на ручные расчёты. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как учесть страховые взносы при закрытии бизнеса