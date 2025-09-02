УСН в 2026 году: новая форма декларации и правила сдачи отчётности

С 1 января 2026 года ФНС вводит новую форму декларации по УСН – согласно проекту приказа. Изменятся порядок её заполнения, а также электронный формат сдачи.

Обновление связано с поправками в Налоговом кодексе. С 2025 года предприниматели и организации на УСН должны платить НДС. Освобождение от уплаты НДС сохраняется только для тех, чей доход за предыдущий год не превысил 60 млн рублей.

Также вырос лимит доходов для применения УСН — теперь до 450 млн рублей. Это позволит большему числу компаний работать на упрощёнке.

В декларации изменят раздел 2.1.1. Из него уберут показатель «Признак применения налоговой ставки». Вместо него появится строка с суммой исчисленного налога и отдельный показатель по учёту страховых взносов.