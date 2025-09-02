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УСН в 2026 году: новая форма декларации и правила сдачи отчётности

С 2026 года бизнес ждут заметные изменения в упрощённой системе налогообложения. Обновлённая отчётность затронет всех — от индивидуальных предпринимателей до организаций. Новые правила вводят дополнительные требования к расчётам и корректируют лимиты, поэтому разобраться в них стоит заранее, чтобы избежать ошибок при сдаче.

02.09.2025
6798
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С 1 января 2026 года ФНС вводит новую форму декларации по УСН – согласно проекту приказа. Изменятся порядок её заполнения, а также электронный формат сдачи.

Обновление связано с поправками в Налоговом кодексе. С 2025 года предприниматели и организации на УСН должны платить НДС. Освобождение от уплаты НДС сохраняется только для тех, чей доход за предыдущий год не превысил 60 млн рублей.

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Также вырос лимит доходов для применения УСН — теперь до 450 млн рублей. Это позволит большему числу компаний работать на упрощёнке.

В декларации изменят раздел 2.1.1. Из него уберут показатель «Признак применения налоговой ставки». Вместо него появится строка с суммой исчисленного налога и отдельный показатель по учёту страховых взносов.

Новая форма начнёт действовать с 1 января 2026 года. Её нужно будет использовать при сдаче отчётности за 2025 год.

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УСН 2026: новая форма декларации, правила сдачи и лимиты доходов — Точка Банк